Oldtimer Show: 112 éves fakerekű Benz Roadsterrel várják a veteránautók szerelmeseit

Immár 18. alkalommal rendezik meg ezen a hétvégén a Nemzetközi Oldtimer Show veteránjármű-kiállítást, amelynek helyszíne ezúttal is a zuglói Magyar Vasúttörténeti Park lesz.

A rendezvény fő attrakciója az oldtimer autók és motorok kiállítása lesz a mozdonygarázsban. A szervezők 28 szervizakna lefedésével 4700 négyzetméteres kiállítási területet hoztak létre, ahol régi automobilokat és motorbicikliket állítanak ki.

Tematikus szekciókban állítják ki a veterán járműveket, és ígéretük szerint az olasz kisautóktól a nagy amerikai benzinfalókig az automobilitás teljes spektrumát lefedik.

A 18. Nemzetközi Oldtimer Show egyik fő attrakciója egy ilyen 1911-es Benz Roadster automobil lesz. (forrás: Oldtimer Show/Twitter)

A kiállítás korelnökei az 1911-ben készült Benz Roadster fakerekű automobil, illetve egy 1910-ben gyártott Terrot márkájú motorkerékpár lesznek.

A keleti blokk népszerű modelljeiről sem feledkeznek meg: Polski Fiat 126P-től (közkeletű nevén „kis Polski”) a szovjet pártvezetők által kedvelt Csajkáig láthatók lesznek az 1950-es, ’60-as és ’70-es évek álomautói.

A napjainkban divatos úgynevezett youngtimer sportautókból is érdekes darabokat ígérnek a szervezők, akik a kiállításra kilátogató gyerekekre is gondoltak. Megjelenik például az amerikai animációs filmből ismert Villám McQueen figurája, továbbá Kitt, a „beszélő autó”. Ezzel párhuzamosan a mozdonygarázsban veterán kerékpárokat is kiállítanak.

Az idei Oldtimer Show újdonságaként két új stílusú bemutató stand is látogatható lesz, ahol a korhűen restaurált, illetve az extrém módon átépített autók kapnak helyet. A szervezők szerint utóbbi már az októberi Tuning és Retro Fesztivált harangozza be, amelyet szintén a Vasúttörténeti Parkban rendeznek majd meg.

Az Oldtimer Show nem csupán egy veteránautó-kiállítás: rendezvény tíz hektáros területen terül el, számos kapcsolódó látványosság és kiegészítő program kíséretében.

A következő hétvégén Budapest Nagyrendezvénye a XVIII. Nemzetközi Oldtimer Show a Magyar Vasúttörténeti Parkban 2023. ápr. 14-16. Részletes programokkal: https://t.co/YSlDrjEwYp pic.twitter.com/WgGJunK9YU — Varga Vilmos (@Rendfi) April 11, 2023

Szombaton a Víztorony Parknál tartják a tuningolt autók kiállítását, míg vasárnap ugyanott OT-találkozóra kerül sor a Magyar Jaguar Club és ACCH amerikai autótulajdonosok klubjának támogatásával.

A Víztorony Parkban veterán katonatáborok, tájház múzeum, állatkarámok, vidámpark és versenyautó-kiállítás színesíti a kínálatot. A nagy parkban háztáji vásárt tartanak a Gasztrosétányon, illetve a Kézműves utcában.

A kiállítás idején a vasúti közlekedés múltja iránt érdeklődők Európa legnagyobb gőzmozdony- és vasútikocsi-kiállítását is megcsodálhatják a Vasúttörténeti Parkban. Látható lesz többek között az Aranyvonat, valamint egy 120 éves, tíkfából készült vasúti kocsi.

A 18. Oldtimer Show pénteken kezdődik és vasárnapi lesz látogatható, reggel 9 órától délután hat óráig. A belépőjegyeket csak a helyszínen lehet megváltani – közölték a szervezők.

Kiemelt képen: Szovjet gyártmányú Volga gépkocsik a budapesti Vasúttörténeti Parkban rendezett veteránautó-kiállításon, 2019. április 7-én. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)