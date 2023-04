Mráz Ágoston Sámuel: A kormány nem változtat a békepárti álláspontján, a magyarok 80 százaléka egyetért vele

Az Egyesült Államok nyomásgyakorlása ellenére sem fog a kormány változtatni az ukrajnai háború kapcsán kialakított álláspontján, hiszen a magyar emberek 80 százaléka egyetért vele – mondta a Nézőpont Intézet vezetője csütörtökön az M1 és a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Mráz Ágoston Sámuel azt mondta, az amerikai nagykövetség támogatásával indított plakátkampány egy sorozat része, amely megpróbálja megváltoztatni a magyar kormány álláspontját a háború kapcsán. Ennek a sorozatnak a része továbbá, hogy nem hívták meg Magyarországot a demokrácia csúcsra és az amerikai szankciók is ide tartoznak – tette hozzá.

„Tehát mindent elkövettek eddig is, és minden el fognak ezután is követni az Egyesült Államok kormányzata részéről arra vonatkozólag, hogy Magyarország változtasson az álláspontján” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ez nem fog sikerülni, hiszen az emberek 80 százaléka egyetért azzal, hogy ne legyen fegyverszállítás, és azzal is, hogy a kormány a béke mellett álljon ki.

A műsorban elhangzott, hogy a plakátkampány az 1956-os magyar események és a mostani ukrajnai háború között von párhuzamot. Mráz Ágoston Sámuel szerint ez a párhuzam azért nem állja meg a helyét, mert az Egyesült Államok távol maradt a konfliktustól, míg a világ humanitárius segítséget nyújtott Magyarországnak.

Hozzátette, hogy Magyarország most éppen ezt teszi, hiszen befogadja az ukrán menekülteket és a humanitárius mellett gazdasági segítséget is nyújt.

Beszélt arról is, hogy mivel a dollárbaloldal amerikai kampánytámogatására fény derült, ezért a dollárbaloldal modellje megbukott, és most azok, akik finanszírozták ezeket a baloldali pártokat, új lehetőségeket keresnek.

A háborúról megjegyezte, hogy az Egyesült Államokban is növekszik a békepárti álláspontot vallók száma, és nemcsak Donald Trump volt amerikai elnök képviseli ezt, hanem demokraták és republikánusok is.

Mráz Ágoston Sámuel szerint az amerikai kormány növelni fogja a nyomást a magyar kormányon, ennek része volt David Pressman nagykövet szerdai bejelentése, de – a vezető úgy vélte – ez kevés lesz, hogy megváltozzon a kormány álláspontja.

A műsorban szót ejtettek a budapesti amerikai nagykövet széder estjéről, amire meghívták Gyöngyösi Mártont, a Jobbik-Konzervatívok elnökét is, akinek korábban antiszemita kijelentései voltak. A Nézőpont Intézet vezetője szerint ezzel a lépéssel az Egyesült Államok nagykövetsége egyértelműen asszisztált egy politikus és a pártja „színeváltozási” kísérletéhez. A „dollártanácsadók” azon dolgoznak, hogy a Jobbikból egy teljesen új pártot csináljanak – hangsúlyozta.

Mráz Ágoston Sámuel az M1 aktuális csatornán elmondta azt is, hogy Gyöngyösi Márton a zsidóság „legelszántabb” kritikusa és az orosz érdekek szolgálója volt az „előző életében”.

Hozzátette, hogy azok segítik a Jobbik „színeváltozását” tanácsadóként, akik egykor az MDF munkáját támogatták, azét az MDF-ét, amelyik jobboldali pártként a baloldali érdekeket szolgálta ki.

Kérdésre közölte azt is, hogy hiába kért bocsánatot egykori szavai miatt Gyöngyösi Márton, azokat nem lehet megbocsátani.