Ferenc pápa személyes döntése volt, hogy ismét Magyarországra látogat

Ferenc pápa április 28. és 30. között apostoli látogatást tesz Magyarországon. A Krisztus a jövőnk mottót viselő út különlegességeiről és a Szentatya magyarországi programjáról osztott meg részleteket Sebő Balázs, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtófőnöke a Duna Család-barát című műsorában.

Másfél évvel ezelőtt az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával köszönthettük legutóbb Budapesten Ferenc pápát, idén április végén pedig ismét hazánkba érkezik. „Egészen különleges, hogy Ferenc pápa most meglátogatja Magyarországot. Másfél éve egy nemzetközi esemény záróakkordjára érkezett Budapestre, most viszont országlátogatást tesz. Ez fontos különbség, mert ezúttal egész Magyarországot, a magyarságot látogatja meg, vidéki helyszínekre csak egészségügyi állapota miatt nem utazik” – hangsúlyozta Sebő Balázs, hozzátette, Ferenc pápa személyes döntése volt, hogy megint ellátogat hozzánk. „Döntésének számos oka van, közte a 2021 szeptemberében a Hősök terén celebrált szentmise, ami maradandó emlék számára. Akkor megígérte, hogy visszatér hozzánk. Ezen kívül szerepet játszott döntésében a magyarsággal való személyes kapcsolata is, amelynek gyökerei évtizedekre nyúlnak vissza. Nagyon fontosak vagyunk számára” – mondta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtófőnöke.

Sebő Balázs részletezte Ferenc pápa látogatásának programjait, kiemelve, vidékről és a határon túlról is várnak mindenkit.

