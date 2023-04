Rétvári Bence: Gyurcsány Ferenc célja, hogy ne érkezzen uniós pénz Magyarországra

A Felvidékről kitelepítettekről emlékeztek meg az Országgyűlésben szerdán, napirend előtt, ahol szó volt az akkumulátorgyárakról, az energiaszegénységről és a kormány gazdaságpolitikájáról.

Megemlékezés

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke emlékeztetett arra, hogy 2012-ben nyilvánították a magyar lakosság Felvidékről való drámai kitelepítésének kezdőnapját, április 12-ét, országgyűlési emléknappá.

Felidézte, hogy a második világháború után a csehszlovák állam a magyarokat és a németeket kollektívan tette felelőssé a háborús eseményekért; a Benes-dekrétumokkal megfosztotta őket állampolgárságuktól és elérte, hogy minél több magyar hagyja el otthonát.

Hozzátette: az 1947-ben indult lakosságcsere révén Szlovákiából több mint 76 ezer magyart szállítottak Magyarországra, míg innen 60 ezer szlovák választotta a kiköltözést.

Az anyanemzet mindig tárt karokkal fogadta és fogadja a határon túl élő magyarokat, ha bármilyen veszedelem, üldözés vagy jogfosztás fenyegeti őket: Magyarország az ő mindenkori otthonuk is, ahol biztonság, béke és szolidaritás várja őket – fogalmazott Lezsák Sándor.

LMP: Magyarország önként jelentkezik a kizsákmányolásra

Bakos Bernadett (LMP) vitatta azt a kormányzati állítást, hogy az akkumulátorgyárak munkahelyeket teremtenek Magyarországon. Szerinte Kínában és Dél-Koreában teremtenek ezek a gyárak munkahelyeket, mert elsősorban vendégmunkásokat alkalmaznak ezekben a gyárakban. Példaként említette, hogy a gödi Samsung-gyárban alig ötven százalék a magyar dolgozók aránya.

Kifogásolta, hogy a kormány egyetlen mutatót, a foglalkoztatottak számát ismeri a munkaerőpiac leírására, az már nem érdekli, mennyit keresnek a dolgozók, vagy mekkora a munka hozzáadott értéke. Értékelése szerint Magyarország önként jelentkezik a kizsákmányolásra. Közölte, ez a leszakadás útja, nem eladni, hanem megvédeni kellene a természeti értékeket és figyelmet kellene fordítani a munkahelyek minőségére.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a magyar járműipar fontos szerepét hangsúlyozta, hiszen az több százezer családnak ad munkát. Szerinte nem szabad lemaradni az elektromos autók gyártásának versenyében, mert attól függnek a magyar családok munkahelyei.

Jelezte, a várakozások szerint tíz éven belül a globális autóértékesítés 20-25 százalékát adják az elektromos autók. Rámutatott arra, hogy ma egyebek mellett Franciaországban, Hollandiában, Olaszországban, Lengyelországban, Svédországban is működik akkumulátorgyár; a 27 uniós tagállam felében lesz lítiumionos akkumulátorgyár, csak Németországban 14 gyárat terveznek.

Párbeszéd: Kilencezer háztartásban egyáltalán nincsen vezetékes áram

Szabó Rebeka (Párbeszéd) elmondta, Magyarországon a kutatások szerint a lakosság 15-20 százaléka, kétmillió ember él energiaszegénységben, vagyis a háztartás jövedelmének irracionálisan nagy arányát költi energiaszámlára. Hozzátette: kilencezer háztartásban egyáltalán nincsen vezetékes áram, 8700 gyerek nő fel olyan helyen, ahol este gyertyát kell gyújtani ahhoz, ha látni akarják a leckéjüket, a tányért, vagy egymást.

Szerinte ez a rezsicsökkentés teljes kudarca. Elmondta, a problémát megoldásához elég lett volna egy kisebb vidéki stadion pár széksorának költsége.

Közölte, a megoldás egy napelem, néhány méter vezeték, egy LED-lámpa és egy akkumulátor. Hozzátette: a Párbeszéd csapata májusban lefutja az Ultrabalatont, a futást pedig összekötik egy közösségi adománygyűjtéssel, hogy segítsenek az érintett családoknak.

Koncz Zsófia államtitkár válaszában elmondta, az ellenzék oldalán az a személy tölti be most is a legdominánsabb szerepet, aki 2010 előtt „nagyon csúnya dolgokat” csinált, akkor ugyanis 15-ször emelték az energiaárakat, a magyar családok fizették a legdrágább energiát Európában. Hozzátette: az orosz-ukrán háborúnak véget kell érnie, mert akkor megszűnne az energiaválság is és ez nagy segítség lenne a családoknak. Szólt arról is, hogy az Oroszország elleni szankciók csak károkat okoztak.

Közölte, gáz esetében van olyan európai ország, ahol 12-szeresét fizetik a magyar árnak, míg az áram esetében kicsit enyhébb az eltérés.

Hangsúlyozta, a kormány a rezsivédelmi alappal igyekszik segíteni a családoknak.

Mi Hazánk: Az oktatásba kell befektetni

Dúró Dóra (Mi Hazánk) a magyar kormány gazdaságpolitikájának három gyenge pontja között említette a munkavállalók megbecsültségét, az oktatás finanszírozását, a termelékenység növelését. Szerinte a kormány a munkavállalók legfőbb értékének azt tartja, hogy olcsók, hiszen a magyar minimálbér a második legalacsonyabb Európában. Hozzátette: Magyarország az elkerülhető halálesetek esetén a második helyen áll az EU-ban.

Elmondta, oktatásra fordított források 2017 óta GDP-arányosan csökkenek Magyarországon; nagyon kevés a felsőfokú végzettségű, míg a nyolc általánost végzettek aránya jóval magasabb a környező országokénál. Rámutatott arra is, hogy az ország termelékenységi szintje a harmadik legalacsonyabb az EU-ban.

Szerinte radikális változásra van szükség, elsősorban az oktatásba való befektetésen keresztül lehet a bérszintet és az életszínvonalat felzárkóztatni.

Fónagy János, Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a magyar társadalom elmúlt évtizedekben leginkább a munkahely elvesztésétől félt. 2010-ben 11 százalék volt a munkanélküliség, ami 2022-re 3,6 százalékra csökkent, ami teljes foglalkoztatottságot jelent – mondta.

Közölte, 2022-ben csökkent a munkahelyi balesetek száma, ami egyértelműen mutatja a munkakörülmények javulását.

Elmondta, a kormány tíz- és százmilliárdokkal támogatja a munkaerő képzését.

Jobbik: A posták bezárása ellehetetleníti a falusi életet

Dudás Róbert (Jobbik) a postahivatalok tavalyi bezárása miatt bírálta a kormányt, hangsúlyozva, hogy bár korábban ideiglenes bezárásról beszéltek, mára kiderült, hogy több mint háromszáz posta nem fog többet kinyitni. Jelezte: több javaslatot is tett a probléma megoldására, így indítványozta, hogy a költségvetés vagy a Szerencsejáték Zrt. adjon a postának plusz támogatást, illetve adjon a kormány lehetőséget az önkormányzatoknak a postahivatalok fenntartására. Szerinte azonban ezek közül egyet sem támogatott a kormányoldal.

A kistelepülési posták bezárását Ceausescu falurombolásához hasonlította, hangsúlyozva, hogy az ellehetetleníti a falusi életet.

Fónagy János, a gazdaságfejlesztési tárca államtitkára azt mondta: a képviselő által felvetett javaslatok nem oldják meg a posta gondjait, mert az európai versenyszabályok miatt a postának nem nyújtható a közszolgáltatási mértéken felüli állami támogatás. Jelezte azt is: a Magyar Posta vezetése minden érintett önkormányzatot megkeresett és többszintű partneri kapcsolatot ajánlott fel nekik az európai színvonalú közszolgáltatást biztosítása érdekében.

Felhívta a figyelmet: a postahivatalok bezárása a kézbesítést semmilyen tekintetben nem érinti, a postás továbbra is minden esetben kiviszi a címzett leveleket, csomagokat és a nyugdíjakat is.

A cél nem a szolgáltatások szűkítése, hanem azok korszerűsítése és a színvonal emelése – hangsúlyozta.

MSZP: Strandbelépőkre is a terjesszék ki a hatósági árat!

Molnár Zsolt (MSZP) az élelmiszer-ársapkák fenntartása mellett érvelt, szerinte sok százezer embernek ez az egyetlen segítség a megélhetési válságban. Az MSZP nevében azt is javasolta: a kormány a strandbelépőkre is terjessze ki a hatósági árat, mert a közel kétezer forintos belépők egy balatoni vagy velencei tavi strandolás esetén irreális terhet jelentenek a családoknak. Szerinte 600 forint lenne a reális ár. Ezt az ársapkát nevezhetjük majd fürdősapkának is – jegyezte meg. Hozzátette, hogy ha a kormány érez felelősséget családok üdülése iránt, akkor bevezeti ezt a hatósági árat is.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt mondta: a balatoni strandok kétharmada szabadstrand, a fizetős partszakaszok pedig önkormányzati fenntartásúak vagyis nem a kormánynak van ráhatása arra, hogyan alakul a belépőjegyek ára. Hangsúlyozta: a kormány az elmúlt időszakban négymilliárd forinttal támogatta a balatoni szabadstrandok fejlesztését, ezért szerinte az MSZP ebben a kérdésben nyitott ajtón kopogtat.

Arra is kitért: az ársapkákra a tévutas szankciós politika miatt van szükség, hiszen ez a fő okozója az inflációnak. Arra kérte az szocialista képviselőt: ha egyetért az ársapkákkal, akkor győzze meg baloldali képviselőtársait, hogy ez a helyes út, mert korábban ők ezt ostobaságnak minősítették.

Momentum: A státusztörvény elvenné a maradék autonómiát is az iskoláktól

Orosz Anna (Momentum) arról beszélt: a parlamentbe a Zebra szerda nevű oktatási ellenállási kezdeményezésről érkezett, ahol budafoki és újbudai civilek tiltakoznak az oktatás válságos helyzetével kapcsolatban. Felmutatott a tiltakozáson használt transzparest is, ami miatt az elnöklő Lezsák Sándor figyelmeztette, hogy tartsa be a házszabály személtetésre vonatkozó rendelkezéseit.

Az ellenzéki képviselő arra hivatkozott: azért hozta be a transzparenst az ülésterembe, hogy a kormányoldal is lássa, mert egyébként nem hajlandó beszélni a civilekkel, a tanárokkal, a szülőkkel az oktatás problémáiról.

Felhívta a figyelmet arra: több iskolában is osztálykirándulások maradhatnak el, mert a pedagógusok nem kapják meg a jogszabályok szerint nekik járó 40-50 ezer forintos bérkiegészítést a táboroztatásért, a tankerület szerint a háborús infláció miatt.

Arra is kitért: majdnem 4200 tanár írta alá azt a petíciót, mely szerint – ha az úgynevezett státusztörvény júniustól életbe lép – akkor felmondanak a tanév végével, mert a jogszabálytervezet kitolná a maximális munkaidőt, a helyettesítési korlátot, a tanév hosszát, elvenné a maradék autonómiát is az iskoláktól, a felmondási időt 2 hónapról 6 hónapra hosszabbítaná és rögzítené azt is, hogy a tanárok nem illethetik kritikával az oktatási rendszert. Szerinte a kormányoldal célja nem az oktatás helyzetének javítása, hanem az, hogy hatalomban maradjon.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára zavarosnak nevezte, hogy a Momentum képviselője állítása szerint egy civil demonstráción vett részt, ahol a civilek nevében beszélt, a Parlamentbe belépve viszont már politikusok nevében.

Hangsúlyozta: a törvényjavaslat, amiről a képviselő beszélt, még nincs a parlament előtt, hanem éppen a társadalmi vita szakaszában van, a kormány több körben egyeztet szakmai szervezetekkel és szakszervezetekkel is és összehívta a köznevelési stratégiai kerekasztalt is. Erre mondja ön azt, hogy nincs egyeztetés, nincs párbeszéd – jegyezte meg.

Arra is kitért: a baloldal valójában a magyar pedagógusok ellenében dolgozik, hiszen Brüsszelben azért küzd, hogy ne érkezzenek meg Magyarországra a pedagógus béremelésre szánt uniós források.

DK: Románia minden tekintetben megelőzte

Magyarországot Dávid Ferenc (DK) napirend előtt arról beszélt, a román GDP-növekedésnek alig ötöde a magyar, és mára az elmúlt évtizedekben messze szegényebb körülmények között élő románok életszínvonala is meghaladja a magyarokét. A román helyreállítási tervet már elfogadta az unió, a nemzetközi porondon is erősebb a pozíciójuk és a nemzetközi korrupciós listákon is jobb a pozíciójuk, mint Magyarországé – sorolta.

Az orbáni inflációval és a 40 százalékos élelmiszerár-növekedéssel sereghajtók vagyunk Európában – értékelt.

Meglátása szerint, ha Dobrev Klára lenne Magyarország miniszterelnöke, már rég hazahoztuk volna az uniós pénzeket, ezért az árnyékkormány Magyarország egyetlen reménye – tette hozzá az ellenzéki képviselő.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára azt válaszolta: a magyar gazdaság teljesítményét nem a jelen pillanat, hanem az elmúlt 10 év figyelembevételével kell értékelni. Az elmúlt évtizedben egy leromlott állapotban lévő gazdaságot sikerült növekvő pályára állítani és a magyar gazdaság az unió élmezőnyébe került. Egymillió új munkahelyet teremtettek, így a 2017-es 57 százalékos foglalkoztatási ráta a 15 és 64 év közöttiek körében most már 74,4 százalék. Romániában ugyanez a szám tavaly év végén 63 százalék volt.

A gazdaság teljesítményét meghatározó beruházási ráta Magyarországon 2010 és 2022 között 28,5 százalékra emelkedett, ezzel szemben Romániában ez a szám 25 százalék. Emellett Magyarországon emelkedik a legnagyobb mértékben a minimálbér a visegrádi országok között – mondta.

Nincs oka szégyenkezni a magyar gazdaságnak – mondta, reményét fejezve ki, hogy ha véget ér a háború, a magyar gazdaság visszatér a növekedései pályára.

KDNP: Az európai politikusok katasztrófa felé sodorják a kontinenst

Mihálffy Béla (KDNP) azt mondta: az orosz-ukrán háború jól megírt forgatókönyv szerint halad. A háború kezdeti időszakában még békepárti hangot megütő Európa nagyobbik része már nem a békére törekszik, hanem a nagyhatalmak játékszere lett. Az eleinte csak humanitárius segítségnyújtás mára harci fegyverek szállításába és ukrán katonák kiképzésébe fordult.

Európa megfelelési kényszere az Amerikai Egyesült Államoknak katasztrófa felé sodorja a kontinenst – jelentette ki.

Eddig 35 ország küldött fegyvereket az ukrajnai háborúba, a könnyű fegyverektől a modern pusztító fegyverekig. A nyugati nagyhatalmak dollármilliárdokkal próbálják elnyújtani a konfliktust, és nem számít nekik az emberélet.

Azok a politikusok, akik úgy gondolják, hogy ők az igazság egyedüli birtokosai, abban a hitben ringatják magukat, hogy bármeddig feszíthetik a húrt, úgysem lesz világháború, pedig az emberi civilizáció létével játszanak.

A KDNP a béke mellett áll, és tagjai a mielőbbi békéért imádkoznak – tette hozzá Mihálffy Béla.

Válaszában Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: Európa a háborúba sodródás napjait éli. Brüsszel és más érdekcsoportok óriási nyomást helyeznek Magyarországra, hogy szállítson fegyvereket.

Minél több ország vonódik bele a háborúba, annál nagyobb ütemben sodródunk a világháború felé, és ha világháború lesz, az atomháború lesz – mondta.

Mindeközben Európa a szankciós energiaválságtól szenved. A kormány azon dolgozik, hogy a magyar gazdaság erejét megőrizze, ezért háborút indított az infláció ellen, megvédi a családokat és a munkahelyeket, az időseket és a munkából élőket, valamint megerősíti Magyarország katonai erejét, nem azért, hogy fegyvereket küldjön a háborús övezetbe, hanem Magyarország védelmére.

Fidesz: A baloldal uniós lobbija a romákat különösen sújtja

Sztojka Attila (Fidesz) arról beszélt: a roma kultúra április 8-i ünnepét beárnyékolta Gyurcsány Ferenc újabb őszödi beszéde, amellyel beismerte, hogy a baloldal azért dolgozik, hogy Magyarország ne kapja meg az uniós pénzeket. „Ez bennünket, romákat különösen érint” – mondta.

A romaügy tényleges rendszerváltása 2010-ben kezdődött, előtte a baloldali kormányok alatt a szegénység tüneti kezelése zajlott nagyrészt segélyekkel, ami csak a kiszolgáltatottság fenntartását eredményezte. A konzervatív szociálpolitika ezzel szemben a munkaalapú társadalom megteremtésében látja a szegénység elleni küzdelem legjobb eszközét.

A felzárkózás, esélyteremtés magyar modellje működőképes, ezért is elengedhetetlen, hogy az elindított, jól bevált programok folytathatók legyenek. A baloldal valójában nem a kormány ellen lobbizik Brüsszelben, hanem a magyar emberek, sőt, a rászorulók ellen. A baloldali képviselők valójában 25 ezer ember szakmaszerzését, a meglévő telepprogramok újabb, legalább 80 településre való kiterjesztését, 1600 ember lakhatási körülményeinek javítását, a településeken újabb munkahelyek létesítését, több ezer gyermek tanulását újabb tanodákban, több ezer roma asszony munkába állását akadályozzák – sorolta.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára azt válaszolta: az elmúlt napokban mindenki számára világossá vált, hogy Gyurcsány Ferencnek semmi nem drága, ha a hatalom megtartásáról vagy visszaszerzéséről van szó.

Gyurcsány Ferenc célja, hogy ne érkezzen pénz Magyarországra, ez elégedetlenséget szüljön és ők meglovagolják ezt.

Gyurcsány Ferenc önleleplezése után egyértelmű, hogy a brüsszeli feltételek nem brüsszeliek, hanem a DK székházából származnak, nem jogállamiak, hanem baloldaliak – jegyezte meg.

Minősített adatok Magyarország és Bosznia-Hercegovina között

A Magyarország és Bosznia-Hercegovina közötti, a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslatról Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte, 2021 októberében aláírt egyezmény egyebek mellett részletezi a biztonsági együttműködést, a minősített adatok továbbítását, sokszorítását, fordítását, megsemmisítését érintő szabályokat, továbbá kijelölik a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, valamint meghatározzák azokat az eljárásokat, amelyek a minősített adatok biztonságának megsértése esetén alkalmazandó.

Hozzátette: a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy egyformán szigorú védelmet biztosítanak az egyezmény keretében kicserélt, vagy keletkezett adatoknak.

Az államtitkár szerint az egyezmény amellett, hogy tovább fokozza a két ország közötti együttműködést a honvédelem, a rendvédelem, valamint a nemzetközi szervezett bűnözés és terrorizmus elleni harc területén, Magyarország biztonságát is tovább erősíti, ami különösen fontos a mostani háborús helyzetben.

Szeberényi Gyula (Fidesz) egy 13 éve tartó folyamat újabb állomásának nevezte a törvényjavaslatot, amelyet frakciója támogat.

Gurmai Zita (MSZP) szerint a törvényjavaslatban foglaltak végrehajtása nemzetközi kötelezettség, az egyezmény megkötése a két ország közötti szorosabb együttműködés miatt indokolt.

Nacsa Lőrinc (KDNP) frakciója támogatásáról biztosítva az előterjesztést elmondta, Bosznia-Hercegovina Magyarország számára kiemelten fontos ország, magyar nemzeti érdek, a Nyugat-Balkán és az egész EU érdeke az ország uniós csatlakozása. Hozzátette: a magyar-bosznia-hercegovinai kereskedelmi forgalom tavaly 21 százalékkal bővült, meghaladta a 600 millió eurót.

Keresztes László Lóránt (LMP) is frakciója támogatásáról biztosította a törvényjavaslatot.

Az elnöklő Lezsák Sándor az általános vitát lezárta.

Egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes tulajdonba adása

Dömötör: A KSH táblagépeket ajánl fel közcélra

Az egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról szóló törvényjavaslat általános vitájában Dömötör Csaba államtitkár felidézte, hogy a KSH tavaly népszámlálást bonyolított le, a kérdezőbiztosok ehhez a feladathoz 34 500 táblagépet is használtak. Mivel a népszámlálás lezárult, ilyen mennyiségű táblagépre a KSH-nál nincs szükség – magyarázta. Hozzátette: már az eszközök beszerzésekor is az volt a cél, hogy a népszámlálás után azokat egyéb közcélra lehessen használni.

Hozzátette: egy korábbi kormányhatározat rögzítette, hogy 22 ezer tabletet oktatási intézmények kapnak, a törvényjavaslat az ezen túli szervezetek körét határozza meg.

Dömötör Csaba elmondta, az eszközök olyan intézményekhez és szervezetekhez kerülnek, amelyek azokat hatékonyan tudják használni a mindennapi munkavégzéshez.

Ismertetése szerint 10 ezer táblagép egyebek mellett helyi önkormányzatokhoz, nemzetiségi önkormányzatokhoz, egyházakhoz, közrend fenntartásban közreműködő szervezetekhez, egészségügyi, szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmet szolgáló civil szervezetekhez, közhasznú szervezetekhez, valamint agrárgazdasági tevékenységet végző köztestületekhez kerülhet.

A törvényjavaslat céljaként jelölte meg, hogy az erősítse a civil szféra társadalomban betöltött szerepét.

Fidesz: Előremutató a javaslat

Szeberényi Gyula Tamás (Fidesz) szerint a törvényjavaslat előremutató rendelkezéseket tartalmaz. A KSH által nem használt vagyonelemek olyan szervezetekhez jutnak, ahol a lehető legjobban hasznosulnak – tette hozzá.

DK: Félő, hogy politikai szempontok alapján osztják szét a tableteket

Varga Zoltán (DK) azt mondta, a feleslegessé vált táblagépek közérdekű hasznosítása támogatható, de a szétosztás szabályai nem kellően meghatározottak a törvényjavaslatban. Félő, hogy politikai szempontok alapján osztják szét a tableteket – mondta.

Elfogadhatatlannak tartotta, hogy egyházaknak is adnának gépeket, mivel az alaptörvény szerint az állam és az egyház Magyarországon elválasztva működik. Az egyházak közhasznú tevékenysége támogatható, de a hitéleti nem, már pedig a tabletek juttatásával megvalósulhat a hitéleti tevékenység támogatása – közölte.

KDNP: A javaslat érdemben segíthet a digitalizáció előrehaladásában

Nacsa Lőrinc (KDNP) vallásellenséggel vádolta a DK-t, a DK-s képviselő felszólalását pedig vallásellenesnek minősítette. Közölte, büszkék arra, hogy támogatják az egyházak feladatvállalását, oktatási, nevelés, szociális területen nagy munkát végeznek, és az egyházak hitéletét is támogatják, mert az fontos a magyar nemzeti közösségnek.

Szerinte a törvényjavaslat érdemben segíti a digitalizáció előrehaladását.

Az MSZP támogatja a javaslatot

Gurmai Zita (MSZP) közölte, az MSZP már korábban is javasolta, hogy a tableteket adják az ország legszegényebb településeinek, de most értetlenül állnak a törvényjavaslat előtt. Üdvözlik, hogy felajánlják az eszközöket, de nem értik, miért kell ezt ilyen baromi bonyolultan csinálni, hiszen máskor százmilliárdok sorsáról dönt a kormány egy határozatban a parlament megkerülésével – közölte.

A javaslatból nem derül ki, kik és hogyan kapják meg a tableteket – mondta, jelezve ugyanakkor, támogatják a javaslatot.