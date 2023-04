Ismét faültetési kampány indult

Újabb faültetési kampánnyal csatlakozik a Kifli.hu a Mastercard nemzetközi fásítási akciójához – közölték a kezdeményezés résztvevői kedden az MTI-vel.

A fásítás pénzügyi keretét az online szupermarket értékesítéseiből hozták létre. A kampány költségeihez azok járulhattak hozzá, akik a vásárlásaikat a Kifli.hu-nál Mastercard kártyával fizették. A két társaság először tavaly szeptemberben vállalta a forgalom után 2 ezer fa elültetését, de mivel a szükséges összeg a vártnál gyorsabban összegyűlt, novemberben 15 ezer fát tűztek ki célként. A legújabb akcióval már 20 ezer fa ültetésére kerülhet sor – írták.

Az együttműködés a Mastercard Priceless Planet Koalíció keretében jött létre. A 2020-ban létrehozott programmal a fizetéstechnológiai cég 5 éven belül világszerte 100 millió fa elültetését szeretné támogatni. Az erre alkalmas területeket szigorú szempontokhoz igazodva, tudományos alapossággal jelölik ki.

A kezdeményezéshez már 136 partner csatlakozott, Magyarországról a Kifli.hu-n kívül az MVM, az OTP Bank és a Gránit Bank is. A Mastercard üdvözölte, hogy belföldön is egyre többen tartják fontosnak a fenntarthatóságot, és abban is bíznak, hogy a közeljövőben hasonló céllal újabb együttműködéseket köthetnek – tették hozzá.

