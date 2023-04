Szijjártó Péter: Megállapodásokat kötöttek a zavartalan földgáz- és kőolajellátás érdekében

Több megállapodást is kötött Magyarország Oroszországgal, amelyek biztosítják Magyarország zavartalan földgáz- és kőolajellátását a következő időszakban is. Szijjártó Péter erről azután számolt be Moszkvában, hogy tárgyalt az orosz miniszterelnök-helyettessel. A külügyminiszter kiemelte: a megállapodások része, hogy szükség esetén lehetőségünk lesz a hosszú távú szerződésben rögzített mennyiségen felüli gázvásárlásra is. Szijjártó Péter tárgyalt a Paks II-ről is annak érdekében, hogy a beruházást mielőbb be lehessen fejezni.

Összehegesztették, ezzel összekapcsolták a Török Áramlat magyar és szerb vezetékeit – így elkészült a két országot összekötő óriás csőkígyó, amely ma a leginkább garantálja Magyarország gázellátásának biztonságát. Ez csaknem két éve történt, azóta is folyamatosan és zavartalanul érkezik a nyersanyag Oroszországból, és ez a jövőben is így marad. A külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter moszkvai tárgyalásai után megerősítette, az oroszoknak a brüsszeli szankciók ellenére is rendelkezésre áll minden olyan technológia, tudás, eszköz és alkatrész, ami lehetővé teszi a Török Áramlat biztonságos üzemeltetését. Kapcsolódó tartalom Szijjártó Péter: Megszülettek azok a megállapodások, amelyek biztosítják Magyarország folyamatos földgáz- és kőolajellátását A tárcavezető az Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettessel és a Roszatomot vezető Alekszej Lihacsovval is tárgyalt. Ebből az egyik a Török Áramlat működésének szavatolása, amely ha nem lenne meg, gyakorlatilag ellehetetlenülne Magyarország gázellátása, pedig az energiahordozó 80-85 százaléka Oroszországból származik. Szijjártó Péter ugyancsak fontosnak nevezte, hogy tárgyalópartnereivel megegyeztek: hazánknak lehetősége lesz a hosszú távú szerződésben rögzített mennyiségen felüli vásárlásokra is. Ha ezt a hideg tél, a megnövekedett fogyasztás szükségessé tenné. Mint ahogy csúsztatott fizetésre is módunk lesz: ha a gáz ára a világpiacon meghaladja a 150 eurót megawattóránként, az e fölötti részt késleltetve utalhatjuk át. Megszokott életét éli a Dunai Finomító, jönnek és mennek a tartálykocsik. Ez azt jelenti, hogy működik a Barátság II olajvezeték, folyamatosan érkezik az urali típusú alapanyag, amely az ország kőolajigényének mintegy 80 százalékát fedezi. Ez a helyzet sem változik annak köszönhetően, hogy az orosz szállító továbbra is az ukrán–magyar határon adja át a kőolajat a Molnak. Az ukrajnai tranzit folyamatos fenntartása érdekében pedig a magyar olajtársaság közvetlenül fogja rendezni a tranzitdíjat az ukrán vezetékhálózat üzemeltetőjével. Kapcsolódó tartalom Szijjártó Péter: Megállapodás született a paksi kivitelezési és finanszírozási szerződés módosításáról A tárcavezető kiemelte, hogy az ukrajnai háború és az arra adott válaszok nem könnyítették meg a paksi bővítés előrehaladását. Paks I után biztos, hogy lesz Paks II is, ugyanis megállapodás született az új blokkok kivitelezési és finanszírozási szerződésének módosításáról is. A változtatásokat a kormány hamarosan benyújtja jóváhagyásra az Európai Bizottságnak. „A rezsicsökkentés fenntartása, a hosszú távú energiaellátásunk biztonsága tekintetében Paks, az új paksi blokkok egész egyszerűen nélkülözhetetlenek, ezért azt reméljük, hogy a kivitelezési és a finanszírozási szerződés módosítást az Európai Bizottság gyorsan jóvá fogja hagyni, hogy tudjunk haladni tovább ezzel a beruházással” – mondta Szijjártó. A miniszter bejelentette, hogy végeztek az úgynevezett résfal monitoring tesztekkel, és ezek eredményeit benyújtották az Országos Atomenergia Hivatalhoz bírálatra, illetve átadták az atomerőmű vezetésének tanulmányozásra. Ezek a tesztek szavatolják a már működő és épülő blokkok biztonságát az építkezés közben. Szijjártó Péter a megállapodásokkal kapcsolatban megerősítette, az együttműködés Oroszországgal a jövőben is meghatározó marad Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében. „Tudomásul kell venni, hogy a magyar energiaellátás biztonságához, annak garantálásához az Oroszországgal való együttműködésre szükség van, és ma a végrehajtott tárgyalásokon mindazokat a megállapodásokat meg tudtuk kötni, amelyek a következő időszakra továbbra is biztonságba helyezik, biztonságban tartják Magyarország energiaellátását.” A miniszter hozzátette: Magyarország energiaellátása, annak garantálása továbbra is a magyar kormány egyik legfontosabb feladata.