A magyar kormány nem támogat semmilyen olyan lépést, amely az orosz–ukrán háború eszkalációjához vezet

Az akkumulátorgyárak telepítéséről, a panellakások energetikai korszerűsítéséről és készpénzhasználatot érintő tervezett változtatásról beszéltek képviselők az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt.

LMP: Meg kellene kérdezni az embereket az akkumulátorgyárakról

Csárdi Antal (LMP) kifejtette: a kormány teleépíti Magyarországot akkumulátorgyárakkal, és hogy legyen energia a működésükhöz, telerakja az országot gázerőművekkel. Vagyis orosz gázzal működtetnék a kínai akkumulátorgyárakat, amelyek német autógyáraknak termelnek, de a nyereséget ezek a globális cégek kiviszik majd az országból – mondta.

Kiemelte: cserébe a kormány odaadja a vízkészletet, a termőföldeket és a levegő tisztaságát. A gyártás során keletkezett hulladékot pedig a gyártó cégnek kell kezelnie, tehát ez Magyarországon fog történni – közölte.

A képviselő szerint az lenne tisztességes, ha megkérdeznék az embereket, akarják-e ezt, de a kormány gyáva ezt megtenni, mert fél a választól.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára úgy válaszolt, hogy ebben a kérdésben is az országról van szó, és az ellenzék mindig az ország ellen cselekeszik. A nép már válaszolt arra a kérdésre, hogy mit akar: a tavalyi választáson már negyedszer nyert a Fidesz-KDNP, vagyis a nép azzal az állásfoglalással ért egyet, amelyet a kormánypártoktól hall és elutasítja azt, amit az ellenzéktől hall – közölte.

Elmondta: az egész világ akkumulátorgyárakat akar, csak a magyar baloldal nem. Magyarországon csak a legszigorúbb biztonsági és környezetvédelmi előírások betartásával valósulhat meg beruházás – jelentette ki.

Megjegyezte: az elhasznált akkumulátorokat ott kell kezelni, ahol forgalomba hozták őket.

Párbeszéd: Korszerűsíteni kellene a panellakásokat

Berki Sándor (Párbeszéd) arról beszélt, hogy miközben az energiafogyasztás nő, a lakások energetikai szempontból korszerűtlenek. A kormány ígéretet tett a lakóépületek energetikai korszerűsítésére, de nemhogy ezt nem tette meg, még a panelprogramot is elsorvasztotta – mondta.

Hangsúlyozta: szükség lenne a panelépületek korszerűsítésére, és a kormány hiába ígérget, a lakásállomány többsége még mindig korszerűtlen energetikai szempontból. Ennek megváltoztatására kellene költeni, hogy a panellakásban élők fűtésszámlája csökkenjen, és akkor kevésbé kellene aggódni az energiaválság miatt – mondta.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára erre közölte: a magyar energiaellátásban a nukleáris energia kiemelt szerepet tölt be, és ha a kormány komolyan venné az ellenzék javaslatait a nukleáris energia visszaszorításáról, Magyarországon energiahiány lenne.

Kiemelte: a kormány eddig is több programot indított a lakások energetikai korszerűsítésére, jelentős összegeket fordított erre.

Közölte: jelenleg háborús helyzet van, ami az energiahelyzetre is hatással van, az energia ára jelentősen emelkedett. A kormány a magyar érdekekért küzd az óriási nyomás ellenére ebben a helyzetben is – jelentette ki.

Mi Hazánk: Legyen alkotmányos jog a készpénz használata

Toroczkai László (Mi Hazánk) azt szorgalmazta, hogy legyen alkotmányos jog a készpénz használata Magyarországon.

Az ellenzéki politikus szavai szerint a készpénz használata sokak számára az elmúlt 30 évben a túlélést szolgálta, így tudtak harcolni például a „sarcoló maffia ellen”, amelyik elévült tartozásokat hajt, illetve hajtott be sok esetben.

Jelezte: a Mi Hazánk alkotmányos szabadságjognak tartja a készpénz használatát és ezért harcolni is fognak.

Választ várt arra, hogy a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárának a készpénz visszaszorítására vonatkozó kijelentése mögött meghúzódik-e valódi kormányzati stratégia és szándék.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint félreérthették a helyettes államtitkár szavait. Olyat biztosan nem mondott, hogy azért szeretné a kormány a készpénzhasználatot visszaszorítani, hogy ezzel a végrehajtó maffia tevékenységét segítse – közölte.

Azt azonban tapasztalni kell, hogy egyes országokban készpénzzel gyakorlatilag már nem is lehet fizetni, csak kártyával vagy mobiltelefonnal. Ezt jelenti a digitális fejlődés – rögzítette.

Kiemelte, valóban cél és szándék a készpénzforgalom visszaszorítása.

Kitért arra is, hogy a legtöbb visszaélés készpénzzel történik, hiszen a bankszámlán keresztül történő utalásnak nyoma van, követhető. Ezzel szemben a készpénzben felvett összegek szabadon mozoghatnak a vállalkozások, jogi személyek között. Azt ugyanakkor mindenki maga döntheti el, hogy hogyan szeretne fizetni, hogyan kéri például a nyugdíját, ebben nem szeretnének senkit sem korlátozni – mutatott rá az államtitkár.

Jobbik: Az uniós élelmiszer-drágulást sokszorosan meghaladják a hazai árak

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) arról beszélt, hogy egy év elején közzétett, a világ országait áttekintő grafikon szerint az élelmiszerárak drágulását tekintve Magyarország a tizedik helyen állt. Ez egy sokkoló adat volt, és a probléma az, hogy az uniós élelmiszerár-drágulást azóta is sokszorosan meghaladják a hazai adatok – mutatott rá.

Hozzátette: azt látják, hogy az ársapkák rendszere tovább drágítja a magyar élelmiszerek árát. Megjegyezte: a nagy multik elosztórendszerükben 6-7 ezer élelmiszer árát határozzák meg és ebbe kontroll, lényegi ellenőrzés nélkül „lazán” be tudták építeni a vélt vagy valós veszteségeket. Mivel nem volt ellenőrzés, sokkal többet építettek be, mint amennyit a másik oldalon elveszítettek.

Amikor pedig a Gazdasági Versenyhivatal elkezdett vizsgálódni, hirtelen elkezdtek csökkenni bizonyos termékcsoportok árai.

Ki adja vissza a családoknak a hónapokon át indokolatlanul elvett összegeket? – firtatta. Kitért arra is, hogy a Jobbik már öt éve letette a megoldást az asztalra egy online árfigyelő adatbázis formájában, amivel ezek a folyamatok nyomon követhetők lennének.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, amíg újabb és újabb szankciók lesznek, addig a szankciós infláció is itt lesz és folyamatosan találkoznak vele a boltokban és az árakban.

Ebben a helyzetben a kormány arra törekszik, hogy megvédje az embereket és csökkentse azokat a hatásokat, amelyeket ezek a tényezők okoznak. Tisztában vannak azzal, hogy az árak rögzítése önmagában nem elegendő, azt is biztosítani kell, hogy elegendő rögzített árú termék álljon rendelkezésre. Közölte: egyelőre április végéig vannak érvényben az ársapkák, a kormány várhatóan április közepén hoz döntést ezek jövőjéről.

A piaci helyzet alapján és az összes piaci szereplő érdekének figyelembe vételével fognak eljárni – jelezte.

Az államtitkár abban igazat adott a képviselőnek, hogy a kereskedő cégek egyéb termékeknél olyan árakat képeztek, amellyel kompenzálták veszteségeiket, ezért vannak folyamatban vizsgálatok. Hozzátette: az élelmiszerárak folyamatosan csökkennek és ez a folyamat folytatódni fog, de arra számít, hogy az árak nem fognak lecsökkenni a Covid-járvány előtti szintre.

MSZP: Az energiapolitikát a kormány rontotta el

Tóth Bertalan (MSZP) kijelentette: az energiapolitikát Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya rontotta el, „mi vásároljuk a legdrágábban az orosz gázt Európában”. Arról beszélt, hogy Magyarországon csődöt és elbocsátásokat, valamint jelentős inflációt eredményezett a „brutális fideszes energiaáremelés”.

Úgy folytatta: a kormányzati dilettantizmus eredménye, hogy olyan intézmények lehetetlenülnek el, amelyek rászorulóknak biztosítanak lakhatást, de az is, hogy elmaradnak az energetikai hálózatfejlesztések, ami gátja a megújuló energiaforrások terjedésének.

Ha a Fidesz-kormánynak fontos lenne az emberek megélhetése, érdemi lépéseket tenne, hogy csökkenjenek az energiaárak – fűzte hozzá. A többi közt azt is sérelmezte, hogy az energetikai tárca el akarta titkolni, mi került 75 milliárd forintba a Mátrai Erőmű visszavásárlásában.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára úgy felelt: óvatosan a kritikával, hiszen önök már 2010 előtt kezeltek egy válságot, és önök voltak, akik kiárusították ezt az országot, eladták a teljes energiaipart, kiszolgáltatottá tették hazánkat. Azt mondta: a háború és az elhibázott szankciók következményét kell elviselnie az országnak. Pedig ha Brüsszel nem kényszerítette volna rá ezeket a tagállamokra, a háború gazdasági hatása lényegesen kisebb lenne.

Emlékeztetett, hogy a kormány az átlagfogyasztásig a szankciós infláció előtti energiaárakat tart fenn az emberek számára, hogy megvédje az ország lakosságát és a vállalkozásokat. A kormány az intézményeit sem hagyja cserben, lehetőség van támogatás igénylésére. Azt is felidézte, hogy az MSZP nemrég még meg is dicsérte az ársapka-intézkedést.

Momentum: Minek játsszák a demokráciát?

Bedő Dávid (Momentum) szerint a kormány 2500 napja igyekszik félelmet kelteni az emberekben, azóta van valamilyen válság vagy veszélyhelyzet az országban. Ennek oka szerinte, hogy a kormányzat így könnyebben élhet vissza a hatalmával és még kevésbé ellenőrizhetők a döntések. Kifogásolta, hogy a kabinet most készül meghosszabbítani a veszélyhelyzetet.

Úgy folytatta: nem volt elég a kétharmados parlamenti többség vagy az állami intézmények megszállása, nemrég még a költségvetést is rendeletben hirdették ki. Minek játsszák a demokráciát? – tette fel a kérdést.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy reagált: rendkívüli jogrend más országokban is bevett gyakorlat, általában rendkívüli helyzetekben van arra szükség. „Lehet, hogy ön tagadja, de a kormányzásunk alatt folyamatosan rendkívüli válsághelyzetekkel néztünk szembe” – jelentette ki. Először a migrációval, majd a világjárvánnyal, most a szomszédban dúló háborúval és hatásaival – sorolta. Nagy szerencse, hogy olyan kormány van ezekben az időkben, amely elsősorban az ország érdekét nézi és nem külföldi elvásároknak próbál megfelelni.

Emlékeztetett: a módosított költségvetést megvitatta az Országgyűlés, amelyen azonban a Momentum képviselői nem vettek részt. Abszurdnak nevezte, hogy az a Momentum demonstrál a sajtószabadságért, amely már többször adta jelét: tagjai olyan véleményszabadságot szeretnének, ahol leginkább az övékkel egyező vélemények kapnak teret.

DK: Egyre gyengébben teljesít a gazdaság

Varju László (DK) frakcióvezető-helyettes arról beszélt, hogy az MNB szerint idén átlagosan 26 százalékos további élelmiszerdrágulás várható. A kormány elhibázott gazdaságpolitikája miatt egyre gyengébben teljesít a gazdaság, egyre kevésbé bíznak külföldön a magyar gazdaságban és a forintban, miközben nincs kilátás az uniós pénzek megszerzésére sem – tette hozzá.

A 2008-as árakat az ideiekkel összehasonlító politikus kijelentette, hogy a baloldal alatt még egy világgazdasági válság idején is erősebb volt a magyar gazdaság és “mai szemmel fillérekért lehetett bevásárolni, tankolni, fűteni”.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a gazdaságpolitika legfontosabb céljának nevezte az infláció csökkentését.

Az ellenzéki képviselőnek válaszolva kijelentette, letagadhatják a háború és a „teljesen benézett” energetikai szankciók hatását, de attól azok még léteznek és egész Európa az infláció rémével küzd. Mindenki fizeti a szankciós politika árát, ez Magyarország esetében egy 4000 milliárd forintos plusz számlát jelent – hívta fel a figyelmet.

A kormány nem akarja tétlenül nézni, hogy az ország elszenvedje ennek a „tévutas” brüsszeli politika következményeit – szögezte le. Ezért vezette be az árstopokat, a kamatstopokat, emelte a nyugdíjakat, folytatta a hatósági tűzifaprogramot, és bevezeti az új, kedvezményes vármegyebérletet – emelt ki több intézkedést Dömötör Csaba.

KDNP: Magyarország ellen politikai boszorkányüldözés zajlik

Nacsa Lőrinc (KDNP) frakcióvezető-helyettes arról beszélt, hogy eddig is világos volt, hogy Brüsszel valójában politikai érdekek mentén blokkolja az uniós forrásokhoz való hozzájutást. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke pedig beismerte, hogy nagyon sokat dolgoztak és dolgoznak ma is azon, hogy az EU ne adja oda a Magyarországnak járó forrásokat – tette hozzá.

A DK elnökének szavai bizonyítják, hogy Magyarország ellen politikai boszorkányüldözés zajlik – szögezte le. Politikai zsarolásról van szó, aminek az a célja, hogy meggyengítsék a nemzeti kormányt és rábírják a békepárti álláspontján való változtatásra – tette hozzá.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca államtitkára hangsúlyozta, a tavaly nyár óta tartó tárgyalásokon mindent megtettek azért, hogy hazahozzák a Magyarországnak járó pénzeket. Minden tárgyaláson a legapróbb részletekig elemzik az Európai Bizottság kifogásait és számos törvénymódosítást fogadtak el a megállapodás érdekében – emelte ki.

Azok a kritikák, amelyek számos esetben alaptalanok, először nem a bizottságtól hallhatóak, hanem vagy a Ház falai között hangzanak el, vagy különböző civil szervezetektől érkeznek, majd néhány nap múlva ez lesz az Európai Bizottság hivatalos álláspontja – közölte Répássy Róbert. A brüsszeli bizottság kezét „itthon fogják”, magyarok azok, akik a brüsszeli álláspontokat írják – összegezte mondandóját.

Fidesz: Európa a háborúba sodródás napjait éli

Európa a háborúba sodródás napjait éli – kezdte felszólalásában Zsigó Róbert (Fidesz), hangsúlyozva, hogy az Európai Parlament még több hadianyagot küldene Ukrajnába, a NATO-ban sokat beszélnek a háborúról, keveset a békéről, ha pedig egyre modernebb és pusztítóbb eszközöket adnak át, a világháború veszélye nem irodalmi túlzás.

Nem fogunk leállni a béke szorgalmazásával, hiába helyeznek ránk nyomást, hiába támadnak minket emiatt – fogalmazott a Fidesz frakcióvezető-helyettese, aki fontosnak nevezte annak kinyilvánítását, hogy a NATO nem részese az ukrajnai háborúnak, és mindent megtesz, hogy ne kerüljön közvetlen konfliktusba Oroszországgal. Magyarország békepárti, és ezzel a globális többséghez tartozik – hangsúlyozta, megemlítve, „Európában kisebbségben van a véleményünk”. Hozzátette, tartós békét és az elért jólét megőrzését várjuk az Európai Parlamenttől.

Megemlítette: a „dollárbaloldal” fegyvert és katonákat küldene a konfliktusba, nem szavazták meg a békepárti határozatot sem, annak ellenére, „hogy a magyar emberek békét akarnak”, így ezzel is bizonyították, hogy „a dollárokért cserébe hajlandó a magyar emberek többségével szembe menni”.

Válaszában Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt hangsúlyozta: a „dollárbaloldal” továbbra is háborúpárti, a kormányoldal pedig – az emberek oldalán állva – békepárti. Kijelentette: a konfliktusban Oroszország az agresszor, és Ukrajna az ok nélkül megtámadott ország, majd azt hangsúlyozta, életet menteni csak tűzszünettel lehet, ez a békéhez vezető legrövidebb út.

Az államtitkár megjegyezte, a kormány nem támogat semmilyen lépést, ami a konfliktus eszkalációjához vezet, ám minden olyan intézkedésben részt veszünk, ami erősíti a NATO és az ország védelmi képességeit. Hozzátette: a kormány azért dolgozik, hogy megvédje Magyarország függetlenségét, ennek részeként védik meg a baloldal által nem támogatott békepárti álláspontjukat.

A békéhez erő kell – fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, Magyarország katonai erejét kell erősíteni, hiszen erős honvédségre, fegyverekre és technikára van szükség, amit nem a háborús övezetbe szállítunk, hanem saját védelmünkre fordítunk.

A parlament ezt követően elfogadta az ülés napirendjét, majd áttért az interpellációk megvitatására.

A végrehajtókról, az egészségügyről és az agrárium helyzetéről is szó volt az interpellációk között az Országgyűlés keddi ülésén.

DK: mi lesz a Völner–Schadl-botrány károsultjaival?

Gréczy Zsolt (DK) arról beszélt, hogy vérlázító a Völner–Schadl-ügy, és a botrány már elérte a felsőoktatást is. Nem tudni, kiket érint még a botrány – tette hozzá.

Azt kérdezte, mi lesz azokkal, akiket megkárosítottak az ügyben, családok sokasága került utcára, miközben a végrehajtók meggazdagodtak belőlük. Kérdés, ki fizeti meg az okozott kárt – fűzte hozzá.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára úgy válaszolt, hogy a bűncselekményeknél okozott kárt meg kell téríteni, de a képviselő a kérdésében összekeverte azokat a bűncselekményeket, amelyek ügyében már vádat emeltek és azokat, amelyek kivizsgálása még nem történt meg.

Mindettől függetlenül az adósságot meg kell fizetni, bírósági végrehajtásra továbbra is szükség van, a bírói ítélet semmit nem ér végrehajtás nélkül – jelentette ki.

A képviselő nem fogadta el a választ.

MSZP: rendbe kell tenni az egészségügyet!

Gurmai Zita (MSZP) kijelentette: az egészségügy rendbetétele napjaink legégetőbb problémájává vált, és a megfelelő színvonalú egészségügyhöz való hozzáférés nem lehetőség, hanem minden magyart megillető jog.

A kormány azonban átfogó egészségügyi reform kidolgozása helyett nem megfelelő törvényeket terjesztett be, nem hallgatta meg senkinek a szakmai véleményét – mondta. Hozzátette: de a kormány terve megbukott, mert az orvosok több mint kétharmada a kamarai tagság mellett tette le a voksát.

Azt kérdezte: hajlandó-e a kormány hallgatni a szakmai érvekre és egyenlő félként tárgyalni az orvosi kamarával.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt, hogy a baloldal kormányon fizetőssé tette az egészségügyet és csökkentette az orvosok fizetését. Nem ilyen reformot szeretnének az emberek – vélekedett.

Kitért rá: sok egyeztetést folytattak az orvosi kamarával az ügyeleti rendszerről, de egy idő után kiderült, hogy míg a kamara a tárgyalásokon az egyetértés hangján beszél, a sajtónak nyilatkozva ellenzi a javaslatokat. A kormány célja az volt, hogy a betegek megkapják az ellátást, de a kamara nem volt együttműködő – mondta.

A képviselő nem fogadta el az államtitkár válaszát.

Jobbik: Magyarországon propagandakormányzás folyik

Dudás Róbert (Jobbik) arról beszélt, hogy Magyarországon propagandakormányzás folyik régóta. Számos területen megy a démonizálás és a propaganda, szankciókkal példálóznak, amelyeket egytől egyig megszavaztak.

Arra hivatkoznak, hogy a hanyatló nyugaton fáznak és éheznek az emberek, de a hanyatló nyugaton köszönik jól vannak, ki tudták fizetni a fűtésszámlát és ételt is tudtak tenni az asztalra. Az árak ugyan ott is emelkednek, de a fizetések többszörösei a magyar béreknek – mutatott rá.

Megjegyezte: a hatósági árat inflációnövelő és a gazdaságra gyakorolt rossz hatása miatt egyetlen országban sem vezettek be, kivéve Magyarországot.

Itt nem csupán bevezették, de nem tudni, meddig akarják fenntartani – mondta, és azt kérdezte, mikor vezetik ki az infláció- és árnövelő kommunista ársapkát, ami pusztán látszatintézkedés.

Fónagy János a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára úgy reagált, bár igaz lenne, hogy mindez propaganda, de a háború és a hibás brüsszeli szankciók nem azok, és mindezek Magyarországra és a magyar népre gyakorolt hatása sem propaganda, hanem a mindennapi valóság.

Az a feladat, hogy egy ilyen helyzetben is megvédjék a munkahelyeket, a családokat, a nyugdíjasokat, a kis és középvállalkozásokat – mutatott rá. Jelezte, eddig is számos intézkedést hozott a kormány, ezek egy része a munkahelyeket, másik része a családokat védi.

Az ársapkákat akkor vezetik ki, ha az infláció érzékelhetően csökken és mindenki számára elérhetők lesznek az alapvető élelmiszerek ársapkák nélkül is. A képviselő a választ nem fogadta el.

Mi Hazánk: miért a multikat és a nem a magyar kis és közép vállalkozásokat támogatja a kormány

Dócs Dávid (Mi Hazánk) azt kérdezte, mikor tervezi a kormány, hogy a külföldi multik helyett a magyar gazdákat és agráriumot támogatja egyre növekvő mértékben? A mostani helyzetben számukra a lét a tét – fogalmazott.

Kitért arra, hogy a mezőgazdaság talpra állításával ismét Európa éléskamrájává kellene Magyarországnak válnia. Ugyanakkor jelen pillanatban hatalmas bajban van a magyar agrárium, az infláció és a háború megnövelte a terheket, és a túlzott bürokrácia, az új támogatási rendszer sokakat teljesen ellehetetlenít.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára cáfolta, hogy a multik támogatása előnyt élvezne a magyar kis és középvállalkozásokkal szemben.

Visszautasította az erre vonatkozó kijelentéseket, és azt mondta, a magyar mezőgazdaság fejlődik és egyre erősebb társadalmi csoportot jelent.

Társadalmi elismertsége is egyre nagyobb, a magyar fogyasztók elismerik a magyar gazdák munkáját – közölte. Kijelentette: a kormány elkötelezett a kis és középvállalkozások megerősítése mellett. A közös agrártámogatásból Magyarországnak 14,7 milliárd eurós támogatás jut – jelezte.

A képviselő a választ nem fogadta el.

A parlament ezt követően elfogadta az ülés napirendjét, majd áttért az interpellációk megvitatására.

A végrehajtókról, az egészségügyről és az agrárium helyzetéről is szó volt az interpellációk között az Országgyűlés keddi ülésén.

DK: mi lesz a Völner-Schadl-botrány károsultjaival?

Gréczy Zsolt (DK) arról beszélt, hogy vérlázító a Völner-Schadl-ügy, és a botrány már elérte a felsőoktatást is. Nem tudni, kiket érint még a botrány – tette hozzá.

Azt kérdezte, mi lesz azokkal, akiket megkárosítottak az ügyben, családok sokasága került utcára, miközben a végrehajtók meggazdagodtak belőlük. Kérdés, ki fizeti meg az okozott kárt – fűzte hozzá.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára úgy válaszolt, hogy a bűncselekményeknél okozott kárt meg kell téríteni, de a képviselő a kérdésében összekeverte azokat a bűncselekményeket, amelyek ügyében már vádat emeltek és azokat, amelyek kivizsgálása még nem történt meg.

Mindettől függetlenül az adósságot meg kell fizetni, bírósági végrehajtásra továbbra is szükség van, a bírói ítélet semmit nem ér végrehajtás nélkül – jelentette ki.

A képviselő nem fogadta el a választ.

MSZP: rendbe kell tenni az egészségügyet!

Gurmai Zita (MSZP) kijelentette: az egészségügy rendbetétele napjaink legégetőbb problémájává vált, és a megfelelő színvonalú egészségügyhöz való hozzáférés nem lehetőség, hanem minden magyart megillető jog.

A kormány azonban átfogó egészségügyi reform kidolgozása helyett nem megfelelő törvényeket terjesztett be, nem hallgatta meg senkinek a szakmai véleményét – mondta. Hozzátette: de a kormány terve megbukott, mert az orvosok több mint kétharmada a kamarai tagság mellett tette le a voksát.

Azt kérdezte: hajlandó-e a kormány hallgatni a szakmai érvekre és egyenlő félként tárgyalni az orvosi kamarával.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt, hogy a baloldal kormányon fizetőssé tette az egészségügyet és csökkentette az orvosok fizetését. Nem ilyen reformot szeretnének az emberek – vélekedett.

Kitért rá: sok egyeztetést folytattak az orvosi kamarával az ügyeleti rendszerről, de egy idő után kiderült, hogy míg a kamara a tárgyalásokon az egyetértés hangján beszél, a sajtónak nyilatkozva ellenzi a javaslatokat. A kormány célja az volt, hogy a betegek megkapják az ellátást, de a kamara nem volt együttműködő – mondta.

A képviselő nem fogadta el az államtitkár válaszát.

Jobbik: Magyarországon propagandakormányzás folyik

Dudás Róbert (Jobbik) arról beszélt, hogy Magyarországon propagandakormányzás folyik régóta. Számos területen megy a démonizálás és a propaganda, szankciókkal példálóznak, amelyeket egytől egyig megszavaztak.

Arra hivatkoznak, hogy a hanyatló nyugaton fáznak és éheznek az emberek, de a hanyatló nyugaton köszönik jól vannak, ki tudták fizetni a fűtésszámlát és ételt is tudtak tenni az asztalra. Az árak ugyan ott is emelkednek, de a fizetések többszörösei a magyar béreknek – mutatott rá.

Megjegyezte: a hatósági árat inflációnövelő és a gazdaságra gyakorolt rossz hatása miatt egyetlen országban sem vezettek be, kivéve Magyarországot.

Itt nem csupán bevezették, de nem tudni, meddig akarják fenntartani – mondta, és azt kérdezte, mikor vezetik ki az infláció- és árnövelő kommunista ársapkát, ami pusztán látszatintézkedés.

Fónagy János a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára úgy reagált, bár igaz lenne, hogy mindez propaganda, de a háború és a hibás brüsszeli szankciók nem azok, és mindezek Magyarországra és a magyar népre gyakorolt hatása sem propaganda, hanem a mindennapi valóság.

Az a feladat, hogy egy ilyen helyzetben is megvédjék a munkahelyeket, a családokat, a nyugdíjasokat, a kis és középvállalkozásokat – mutatott rá.

Jelezte, eddig is számos intézkedést hozott a kormány, ezek egy része a munkahelyeket, másik része a családokat védi.

Az ársapkákat akkor vezetik ki, ha az infláció érzékelhetően csökken és mindenki számára elérhetők lesznek az alapvető élelmiszerek ársapkák nélkül is.

A képviselő a választ nem fogadta el.

Mi Hazánk: miért a multikat és nem a magyar kis és közép vállalkozásokat támogatja a kormány

Dócs Dávid (Mi Hazánk) azt kérdezte, mikor tervezi a kormány, hogy a külföldi multik helyett a magyar gazdákat és agráriumot támogatja egyre növekvő mértékben? A mostani helyzetben számukra a lét a tét – fogalmazott.

Kitért arra, hogy a mezőgazdaság talpra állításával ismét Európa éléskamrájává kellene Magyarországnak válnia. Ugyanakkor jelen pillanatban hatalmas bajban van a magyar agrárium, az infláció és a háború megnövelte a terheket, és a túlzott bürokrácia, az új támogatási rendszer sokakat teljesen ellehetetlenít.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára cáfolta, hogy a multik támogatása előnyt élvezne a magyar kis és középvállalkozásokkal szemben.

Visszautasította az erre vonatkozó kijelentéseket, és azt mondta, a magyar mezőgazdaság fejlődik és egyre erősebb társadalmi csoportot jelent.

Társadalmi elismertsége is egyre nagyobb, a magyar fogyasztók elismerik a magyar gazdák munkáját – közölte.

Kijelentette: a kormány elkötelezett a kis és középvállalkozások megerősítése mellett. A közös agrártámogatásból Magyarországnak 14,7 milliárd eurós támogatás jut – jelezte.

A képviselő a választ nem fogadta el.

A Paks 2 beruházásról, a munkavállalók védelméről, az inflációról és a rezsivédelemről is interpellálták a kormányt a képviselők kedden az Országgyűlés ülésén.

Párbeszéd: fel kell mondani a Paks 2 szerződést

Szabó Rebeka (Párbeszéd) azt hangoztatta: fel kell mondani a „hazugságban született Orbán-Putyin paktumot” a Paks 2 beruházásról, az orosz fél szerződésszegő magatartása miatt. Szerinte ugyanis a kormányoldal állításával ellentétben nem Németország blokkolja a beruházást, hanem az orosz Roszatom, amely kilencedik éve nem képes az uniós szabályoknak megfelelő, engedélyezésre alkalmas tervdokumentációt benyújtani.

Úgy fogalmazott: „ha a döglött lovon hátrafelé lovaglás olimpiai szám lenne, Magyarországtól senki sem vehetné el az aranyat, a tervezett paksi bővítésnél döglöttebb ló ugyanis nincs a Kárpát-medencében”.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt: felértékelődött az atomenergia az energiaválság miatt, több európai ország is meghosszabbítja atomreaktorai működését, illetve új rektorok felépítéséről is döntött. Kijelentette: a magyar kormány nem mond le Paks 2 megépítéséről és a működő blokkok üzemidejének meghosszabbításáról.

A képviselő a választ nem fogadta el.

LMP: miért nem védi a kormány a munkavállók érdekeit?

Kanász-Nagy Máté (LMP) azt kérdezte: miért nem fektet nagyobb hangsúlyt a magyar dolgozók védelmére a kormány? Szerinte a kabinet továbbra is a külföldi tőke bevonzására és a magyar munkavállalók és természeti erőforrások kiárusítására építi a gazdaságpolitikáját. Arra is felhívta a figyelmet: Magyarországnak sem elegendő természeti erőforrása, sem elegendő dolgozója nincs az akkumulátorgyárak idecsábítására.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára azt hangsúlyozta: a kormány számára a munkahelyek létrehozása és védelme kiemelten fontos, míg 2010 előtt – amikor az LMP „elvbarátai” kormányoztak – 12 százalékos volt munkanélküliség.

Szerinte a külföldi beruházásokért óriási verseny folyik a világban, és ezek a beruházások biztosítják a munkahelyek megőrzését, azonban sajnálatos, hogy az ellenzék ebben sem támogatja a kormányt.

A képviselő a választ nem fogadta el.

Fidesz: mit tesz a kormány az infláció letörése érdekében?

Szatmáry Kristóf (Fidesz) arról beszélt: az elhúzódó háború és az elhibázott szankciók egész Európában nehézséget okoznak, csúcson van az infláció és emiatt jelentősen gyengül az európai versenyképesség.

Hangsúlyozta: a szankciós infláció leküzdése érdeklében a kormány már húsz intézkedésről döntött, így februárban már elindult az infláció mérséklődése. Hozzátette: annak érdekében, hogy az év végére egyszámjegyűvé csökkenjen, olyan további eszközök szükségesek, amelyek megakadályozzák a túlárazást, egyúttal jelentősen fokozzák a piaci versenyt a hazai kiskereskedelmi szektorban.

Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: minden eszközt meg kell ragadni az infláció csökkentésére, ilyen az online árfigyelő adatbázis létrehozása és a fogyasztóvédelem erősítése is. Hangsúlyozta: nincs kibúvó az árstop szabályai alól, ezek betartását a kormány folyamatosan ellenőrzi. Jelezte: az árstopok addig maradnak, amíg az infláció érezhetően csökkenő pályára nem áll.

A képviselő a választ elfogadta.

KDNP: fenn tudja-e tartani a kormány a rezsivédelmet?

Aradszki András (KDNP) arról beszélt, március végén a parlament döntött a kormánypártok által benyújtott békepárti határozati javaslatról, valamint a költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatról, ami a rezsivédelmi költségek módosítását tartalmazta. A baloldal nem szavazta meg sem a békepárti határozat, sem a költségvetés módosítását célzó javaslatot.

A dollárbaloldal tehát ismét nemet mondott a rezsicsökkentés, a családok, a munkahelyek, a nyugdíjasok és az ország védelmére. A költségvetés módosítása ugyanis arról is szólt, hogy az egyre inkább elhúzódó háború, szankciós energiaválság okozta megváltozott körülményekre figyelemmel a Rezsivédelmi Alap 670 milliárd forintos keretét 2580 milliárd forintra emelték, biztosítva, hogy a magyar emberek az átlagfogyasztás mértékéig továbbra is védett áron tudjanak majd hozzájutni a legfontosabb energiahordozókhoz.

Aradszki András azt kérdezte, hogyan tudja a kormány fenntartani a rezsivédelmi intézkedéseket az elhúzódó energiaválság időszakában.

Koncz Zsófia államtitkár válaszában a kormány legfontosabb feladatának nevezte, hogy az ukrajnai háború idején biztosítsa az energiaellátást és fenntartsa a rezsivédelmet. Hozzátette: a szankciós infláció eddig 4 ezer milliárd forintot vett ki a magyar emberek zsebéből.

A kormány a múlt heti ülésén megállapította, hogy minden forrás rendelkezésre áll a lakossági rezsicsökkentéshez. Aradszki András a választ elfogadta, jelezve, a kormány intézkedései biztosítják a kiszámíthatóságot a világban uralkodó bizonytalan helyzet ellenére.

A pedagógusokról, az M6-os autópálya építéséről és a Pénzügyminisztérium budai Várba költözéséről interpellálták a kormányt a képviselők kedden az Országgyűlés ülésén.

DK: honnan veszi a bátorságot a kormány, hogy ezt tegye a tanárokkal?

Barkóczi Balázs (DK) szerint a kormány egy éve nem tud mit kezdeni azzal a válsággal, amit a közoktatásban okozott. Értékelése szerint a most előkészített státusztörvény valójában egy bosszútörvény, amely az eddigi maximum napi munkaidőt 8 óráról 12 órára, a hetit pedig 32 óráról 48 órára emeli.

A törvény megtiltja, hogy a tanárok bármilyen formában kritikát fogalmazzanak meg a közoktatással kapcsolatban, az iskolaigazgatók jogkörének jelentős részét a tankerületi vezetők, azaz fideszes pártkatonák kezébe adja, lehetővé teszi, hogy megfigyeljék a tanárokat és „turkáljanak” a saját használatukban lévő számítógépeiken és telefonjaikon – sorolta.

Azt kérdezte, honnan veszi a bátorságot a kormány, hogy ezt tegye a tanárokkal?

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt, a kormány társadalmi egyeztetésre bocsát egy olyan javaslatot, amely sajátos jogállást biztosít a tanároknak. A korábbi javaslat az volt, hogy minden közalkalmazott ugyanabba a jogi keretbe kerüljön, a kormány viszont úgy gondolja, hogy érdemes a tanári tevékenységhez igazodó, önálló jogállást létrehozni a pedagógusoknak a béremeléssel együtt. A javaslat újítása, hogy aki többletteljesítményt tesz le az asztalra, többet tanít, több diákot visz versenyre, az magasabb bért kapjon.

A baloldali politikusok eközben azért dolgoznak Brüsszelben, hogy ne legyen pénz a magasabb pedagógusbéremelésre – tette hozzá.

Barkóczi Balázs szerint az államtitkár nem mond igazat, mert a szakszervezetek mindössze 8 napot kaptak a törvényjavaslat véleményezésre, ez pedig nem társadalmi egyeztetés, a pedagógusbéremelésre szánt uniós pénzek pedig a kormány rendelkezésére állnak.

Jobbik: miért kerül négyszer annyiba Magyarországon az M6-os autópálya négyzetmétere mint Horvátországban?

Ander Balázs (Jobbik) arról beszélt: a Dél-Dunántúl a jelenlegi kormány mostohagyereke, kiváló példa erre a meg nem épült mohácsi Duna-híd és az M6-os autópálya.

Az M6-os megépítése a horvát határig szimbolikus projekt, állatorvosi ló. Rekord drágán építik ezt az autópályát, Magyarországon négyszer annyiba kerül egy kilométere, mint a határ másik oldalán, Horvátországban ugyanolyan földrajzi körülmények között.

Hozzátette: emellett kihagytak a tervezéséből pár száz métert. Azt kérdezte: mi az oka az árkülönbségnek, ki a felelős a kihagyott szakaszért és késik-e majd emiatt az autópálya átadása?

Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár válaszában közölte: nemcsak a domborzat, a műszaki tartalom is befolyásolja az autópályaépítés költségeit. hozzátette, a Transparency International végig követte a közbeszerzést és nem talált problémat. A hiányzó szakaszra pedig már kiírták a közbeszerzést.

Ander Balázs nem fogadta el a választ és úgy értékelt, a kormány az európai régió egyik legszegényebb régiójává nyomorította a Dél-Dunántúlt.

Mi Hazánk: miért nem vizsgálták felül a Pénzügyminisztérium Várba költözését?

Szabadi István (Mi Hazánk) felidézte, a kormány még 2015-ben határozott arról, hogy a Pénzügyminisztériumot visszaköltözteti a budai Várba, az egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Szentháromság téri épületébe. Megjegyezte, a Mi Hazánk támogatja a budai Vár rekonstrukcióját, de a közpénzszórást és korrupciót nem.

Elmondta, a kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat sorra a West Hungária Bau Kft. és a pénzügyminiszter egykori kollégiumi szobatársának a tulajdonában álló Garage Kft. konzorciuma nyerte el.

Hozzátette: a konzorcium 2020-ig nettó kilenc milliárd forintot kapott bontási, homlokzati, tetőfedési és rekonstrukciós munkákra, míg a koronavírus-járvány idején tervezési és kivitelezési feladatokra további nettó 54,3 milliárd forintot. A képviselő azt firtatta, hogy a járvány alatt miért költöttek el erre a célra ennyi pénzt és a háború kitörése után miért nem vizsgálták felül a beruházás indokoltságát.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, meglepi a képviselő felszólalása, mert korábban Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke azon véleményét hangoztatta, hogy a budai Vár rekonstrukciójából a fővárosnak nagyon sok haszna lehet turisztikailag és a nemzeti öntudat szempontjából is.

Elmondta azt is, hogy a legrosszabb beruházás, a félbehagyott beruházás, ezt a hibát a kormány nem követheti el. A költségeket a kormány az elmúlt évek alatt arányosan fordította a munkálatokra, a közbeszerzési szabályoknak megfelelően a legolcsóbb és a legjobb ajánlatok kiválasztásával – magyarázta.

Az ellenzéki képviselő a válasz nem fogadta el.

Kiemelt képünk: Az Országgyűlés plenáris ülése 2023. április 11-én. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)