Nőtt az Alpokban történt súlyos lavinabaleset halálos áldozatainak száma

A tájékoztatás szerint további egy személyt kisebb sérülésekkel kórházba szállítottak, nyolc síelő sértetlenül megúszta a katasztrófát.

A lavina vasárnap dél körül zúdult le a francia-olasz határon lévő Armancette-gleccseren, az Alpok legmagasabb hegyén, a Mont Blanc-on. Ez volt az utóbbi évek legtöbb halálos áldozattal járó lavinája.

Guides among five killed in French Alps avalanche https://t.co/rFVZNasW2M

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 10, 2023