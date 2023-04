A szombaton megvásárolt sonka főzésében segítettek Orbán Viktor unokái.

Hatékony segítői akadtak a nagyszombaton megvásárolt húsvéti sonkát a hagyományok szerint húsvét vasárnap főzni kezdő kormányfőnek: unokái, akik az előző napokban vásárolni is elkísérték, most a hagymapucolásban és a fűszerezésen is részt vesznek – derül ki az Orbán Viktor Facebook-oldalára feltöltött videóból.

