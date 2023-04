Magyar motívumok is helyet kapnak majd a Ferenc pápa öltözékén

Hatalmas energiát adhat majd a helyi közösségnek Ferenc pápa látogatása – ezt mondta a Magyar Nemzetnek az Árpád-házi Szent Erzsébet-templom plébániai kormányzója. Kampfmüller Sándor kiemelte: a találkozás örömét, a közös élményt mindenki elviszi majd a saját családjába. Közben a pápa magyarországi miseruháját tervező Fecske Orsolya festőművész arról beszélt: magyar motívumok is helyet kapnak majd az öltözéken. A közmédia a pápalátogatás minden részletéről beszámol majd.

Minden apró részletét kidolgozta már a szentatya miseruhájának Fecske Orsolya. Az öltözék fehér és arany színekből áll össze – amely a húsvéti időszakra utal –, a feltámadott úr alakja áll a középpontjában. De több magyar szimbólum is megjelenik majd rajta.

A magyar festőművészt kérték fel arra, hogy tervezze meg a szentatya ünnepi öltözékét. Azt, amelyet a budapesti, Kossuth téri szentmisén visel majd. A közmédia Katolikus Krónika című műsorában azt mondta:

nemcsak grafikai, liturgikus feladat is a miseruha elkészítése.

„Egyrészt a húsvéti időszaknak az öröme az, ami visszaköszön ebben. Másrészt én magam is átélem, megélem, hogy Krisztus a jövőnk, hogy van feltámadás, hogy az úrban van a reményünk és a bizalmunk, és hogy ezt fontos valamilyen módon kifejezni, és amibe bele fogunk kapcsolódni, akár a liturgikus öltözetek kapcsán, akár abban a liturgiában, az tényleg valamilyen módon a mennyország és annak az öröme fog ránk áradni ebben a rendkívüli eseményben” – fejtette ki Fecske Orsolya.

Ferenc pápa két éven belül immár másodszor érkezik Magyarországra április végén. Erdő Péter bíboros az MTI-nek azt mondta: a magyarországi látogatás programja kifejezi, hogy a Szentatya közösséget vállal a szenvedő emberrel, a halmozottan beteg gyerekek pedig különösen közel állnak a szívéhez. A pápa útja emellett a figyelem és az elismerés jele is a magyar nép iránt.

Martos Levente Balázs Esztergom-budapesti segédpüspök pedig az M1-en azt mondta: a szentatya látogatása megtisztelő a magyarságnak.

„Én úgy tekintek az ő jövetelére, mint aki az Isten jelenlétét és a belőle fakadó reményt hirdeti, olyat tapasztaltam meg tőle a legutóbbi látogatásán, mint aki nagyon a jelenben él, nagyon szereti a körülötte zajló életet, és megérinti az élet szeretete, amivel találkozik”

– magyarázta.

A helyi közösségek is hónapok óta készülnek már Ferenc pápa magyarországi látogatására. A szentatya április 29-én a budapesti Rózsák terei templomban szegényekkel és menekültekkel találkozik majd – emlékeztet a Magyar Nemzet. A Szent Erzsébet plébánia kormányzója a lapnak úgy fogalmazott: ez az esemény hatalmas energiákat adhat majd a helyi közösségnek, és a találkozás örömét, a közös élményt mindenki elviszi majd a saját családjába.

Kampfmüller Sándor korábban az M1 Híradónak az mondta: a segélyszervezetek hozzák majd a rászorulókat a különböző egyházmegyékből. Úgy fogalmazott: ezeknek az embereknek különösen fontos a találkozás a szentatyával.

„Krisztust szeretné közvetíteni az emberek számára, és talán a rászorulóknak még inkább szüksége van erre a találkozásra, hogy meglássák Istennek az emberi arcát, amelyet Ferenc pápa szeretne az emberek felé elvinni.”

Az áprilisi pápalátogatás eseményeit a közmédia csatornáin is követhetik a nézők és a hallgatók. A budapesti látogatás minden mozzanatáról beszámolnak majd. A szentatyáról készülő műsorok az internetre is felkerülnek. Így a hirado.hu-n vagy a Médiaklikken bárki visszanézheti majd ezeket a tartalmakat később az online felületeken is.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/AFP pool/Tiziana Fabi