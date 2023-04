Huszonhat éve nem volt olyan hideg április hetedikén a János-hegyen, mint pénteken

A fagy nem kímélte a gyümölcsösöket, néhol a teljes baracktermés megsemmisült

Folytatódott a télies idő az ország északkeleti részében: pénteken is több helyen havazott, a hegyekben olyan vastag a hóréteg, hogy a szánkók is előkerültek. Kékestetőn csütörtökön megdőlt a hidegrekord, a legmelegebb órákban is csak mínusz 2 fok volt – erre már több mint húsz éve nem volt példa. A következő napokban felmelegedés indul, de csak nagyon lassan emelkedik a hőmérséklet.

