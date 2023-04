A fagy nem kímélte a gyümölcsösöket, néhol a teljes baracktermés megsemmisült

Folytatódott a télies idő az ország északkeleti részében: pénteken is több helyen havazott, a hegyekben olyan vastag a hóréteg, hogy a szánkók is előkerültek. Kékestetőn csütörtökön megdőlt a hidegrekord, a legmelegebb órákban is csak mínusz 2 fok volt – erre már több mint húsz éve nem volt példa. A következő napokban felmelegedés indul, de csak nagyon lassan emelkedik a hőmérséklet.

Túlnyomóan borult, hideg időjárásra ébredt az ország nagypénteken is, már a délelőtti órákban egyre több helyen havazott. Északkeleten a magasabb pontokon szinte egész nap látványosan hullott a hó. Olyannyira, hogy Bükkszentkereszten még a szánkók is előkerültek. Volt, aki azt mondta, tavaszolni érkezett, de telelés lett belőle – számolt be az M1 Híradója.

Piknikkosár, forró leves – igazi téli hangulat volt Bánkúton.

Akadt olyan is, aki kihasználva a tavaszi hóesést, síelt is. A néphagyomány szerint, ha fekete a karácsony, fehér lesz a húsvét. Így idén a húsvéti nyúl is hóból készült.

Hóból formázott nyúlfigura (Fotó: MTI/Komka Péter)

Hógolyózás, családi hócsata – nevetéstől és gyerekzsivajtól volt hangos a Kékestető. Sokan élvezték a havas programot.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a csütörtöki havazás után az esti órákban a második hullámban is megérkezett a hóesés.

Pénteken napközben azonban már a több centis hóréteg az enyhülő időjárás miatt olvadni kezdett.

Tél a tavaszban Karcagon is – ott is látszódtak még a csütörtöki havazás nyomai. Ennek a gyerekek örültek a legjobban. „Reggel már mikulásos dalokat énekeltek, úgyhogy kicsit képzavarban vannak, hogy nem a húsvéti nyuszit várják most, hanem inkább a mikulást, így a hó jöttével” – mondta egy édesanya.

Nagy pelyhekben esett a hó Hollókőn is, de gyorsan el is olvadt. A húsvét fővárosában az ilyenkor hagyományos háromnapos fesztiválra idén télies hangulatban készültek.

„Egyáltalán nem örülünk neki, ilyenkor egy kicsit nehezebben indulnak el húsvétra az emberek, pedig nagyon nagy örömmel, szeretettel felkészülve várjuk őket itt mindjárt az első napon, a nyitó napon” – jelentette ki egy helybeli.

Péntek délutánra a legtöbb helyen a havazást eső, havas eső váltotta fel. Molnár Csilla az M1 meteorológusa azt mondja, a folytatásban már várhatjuk az enyhülést.

„A következő napok során szép lassú ütemben, de még tovább melegszik majd a levegő, bár hétvégén egy front is érkezik hozzánk, így a húsvéti ünnepek nem lesznek zavartalanok. Előfordul majd eső, záporok egyaránt, de szép lassan azért megnyugszik az időjárásunk” – ismertette a meteorológus.

A fokozatos enyhülésnek köszönhetően a húsvét utolsó napjaiban már várhatóan kitavaszodik az időjárás.

Elfagyott a baracktermés nagy része

Nem múlik el nyom nélkül a tavaszi tél. Az már napok óta látszott, hogy a baracktermés nagy részét elvitték a fagyok, de a tartós hideg több másik növénynek is káros; például a kalászosoknak, amelyek a hideg miatt megálltak a növekedésben. Bosszúsak az autósok is: sokan ugyanis már lecserélték a téli gumikat, a nyári abroncsokkal pedig kifejezetten veszélyes most közlekedni.

Szalóczy Tibor, évtizedek óta termeszt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Göncön barackot. Az őstermelő már egy hete is hatalmas fagykárral számolt, azóta pedig még rosszabb lett a helyzet. Sok fa ugyanis az enyhe tél miatt április közepe helyett már márciusban virágzásnak indult, így érték az éjjeli fagyok.

Az ehhez hasonló fákon pedig idén már legfeljebb csak elvétve lehet majd kifejlett baracktermés.

„Teljes virágzásba volt az ültetvény, és ilyenkor a legsebezhetőbb, illetve a legérzékenyebb a kajszi virágzata. Úgyhogy, ahogy becsültük, az első számítások szerint, olyan hatvan-hetven százalékos a fagykár jelenleg, de majd sziromhullás után tudunk pontosabbat mondani, amikor meglátjuk, hogy mennyi maradt a kis barackokból” – szögezte le az őstermelő.

A Bács-Kiskun vármegyei gyümölcsösöket sem kímélte a fagy. Van, ahol szinte a teljes baracktermés megsemmisült. Az egyik kiskőrösi gazda azt mondja, a termésen idén már nem lehet segíteni.

„A csütörtök hajnali fagyok azok elég jól megtizedelték a gyümölcsös állományunkat, igazából nem is megtizedelték, hanem száz százalékosan elvitték a 2023-as termésünket” – hangsúlyozta Turán Gábor őstermelő.

Jellemzően ezekben a hetekben a barackfák vannak virágzásban, így azokat érte hatalmas kár. A meggy-, szilva-, és cseresznyés kertekben azonban többségében még nem indult meg a virágzás, így azokban nem tettek jelentős kárt az éjjeli mínuszok.

Nem tett jót az elmúlt napok hideg időjárása a már elvetett kalászosoknak sem, fagykár azonban úgy tűnik, nincs.

A növénytermesztők mellett azok az autósok is reménykednek a gyors felmelegedésben, akik már nyári abroncsokra váltottak. Sokan már ugyanis lecserélték az autójukon a téligumit, de ez még korainak bizonyult.

Az M1-nek egy vezetéstechnikai oktató arról beszélt, hogy

akik már cseréltek, mindenképpen fokozottan óvatosan közlekedjenek. Akik pedig még nem szerelték fel a nyári abroncsot, érdemes lehet várniuk vele akár a hónap közepéig.

Az előrejelzések szerint a következő napokban már nem süllyed fagypont alá a hőmérséklet. Jövőhét elején pedig visszatérnek a tíz fok feletti nappali csúcsértékek.