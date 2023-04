Folytatódik a télies időjárás, több helyen ismét havazott

Ma is folytatódik a télies időjárás. Több helyen még most is havazik, a Mátrában egybefüggő a hótakaró. Kékestetőn 10 centiméteres a hó vastagsága. Az előrejelzések szerint a nap további részében inkább már eső, havas eső várható.

Szokatlan, téli időjárás volt az ország északkeleti részén Nagycsütörtökön. Már a déli órákban sok helyen több centiméteres volt a hótakaró. Nyírkarászon a tavaszi virágokat és a település húsvéti dekorációit is beborította a frissen leesett, nagy mennyiségű hó. Behavazott tulipán Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn 2023. április 6-án (Fotó: MTI/Balázs Attila) Sárospatakon is téli arcát mutatta a tavasz. Az M1 nézői több felvételt is küldtek az extrém időjárásról, ugyanis rövid idő alatt akkora hó hullott, hogy teljesen beborította a parkoló autókat. Nem maradt hó nélkül Hollóháza sem. Nehezítette a helyzetet a szél is, így előkerültek a hólapátok. Túlnyomóan borult, hideg időjárásra ébredt az ország nagypénteken is. Már a délelőtti órákban egyre több helyen havazott. Kapcsolódó tartalom Akár meg is maradhat a húsvéti hó Kékestetőn a legvastagabb a hóréteg, 10 centiméteres, de még mindig havazik. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a tegnapi havazás után az éjszaka a második hullámban is megérkezett a hóesés. A nap további részében újabb csapadék várható, ami azonban jellemzően már havaseső formájában érkezik majd. Hóból formázott húsvéti nyulak és dísztojások Debrecenben 2023. április 7-én (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt) Északkeleten a magasabb területeken egész délelőtt havazott. Kékestetőn és Mátraszentistvánon is egybefüggő hótakaró borítja a tájat. Itt a nap folyamán 3 és 7 cm közötti hóréteg alakulhat ki. Síkvidéken viszont már átalakult a csapadék és havaseső formájában hullik. Molnár Csilla az M1 meteorológusa azt mondta: a folytatásban már várhatjuk az enyhülést. „Szép lassan viszont enyhül az időjárásunk, úgyhogy ez a hó olvadozni fog. Igazából már ezt a következő órákban is lehet tapasztalni. A csapadékrendszer ugyan áthúzódott a nyugati tájakra is, ott azonban inkább gyenge eső és záporok lesznek a következő órák során” – mondta el Molnár Csilla meteorológus. Kapcsolódó tartalom Hóban tipegtek a vadkacsák, de a húsvét többi részét sem ússzuk meg havazás nélkül Húsvétra visszatért a tél. A fokozatos enyhülést követően a hótakaró erőteljesebben olvad majd, így a húsvéti ünnepek után várhatóan kitavaszodik. Kiemelt kép: Behavazott tulipán Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn 2023. április 6-án (Fotó: MTI/Balázs Attila)