Ferenc pápa a görögkatolikusokkal is találkozik magyarországi látogatásának második napján Szerencsésnek mondhatják magukat a Rózsák terei görögkatolikus templom hívei, ők szinte testközelből láthatják majd Ferenc pápát. A kis templomban mintegy 200-an férnek el. Nemrég derült ki, hogy Ferenc pápa eredeti programját kibővítve április 29-én szombaton – miután az Árpád-házi Szent Erzsébet katolikus templomban szegényekkel és menekültekkel találkozik – átmegy a mellette lévő görögkatolikus templomba is, hogy közösen imádkozzon az ott összegyűlt hívekkel. A katolikus egyházfő a Szent Jobb előtt is tiszteletét teszi majd a Szent István Bazilikában, ahol magyarországi látogatásának első napján találkozik majd többek között püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel és papnövendékekkel. A pápalátogatásra hetek óta készülnek a vidéki egyházmegyék is. Pécsett is nagy az érdeklődés a programok iránt. „Ez egy nagyon nagy ajándék, hogy pont most a magyarokat van még ideje, ereje meglátogatni és megújítja a szívünket, hisz most itt a háború szélén nekünk kell ezt a békét, ezt az egységet, ezt az emberi értéket képviselni és megélni" – fogalmazott Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke. Emberek százezrei követik majd nyomon Ferenc pápa háromnapos magyarországi látogatásának programjait. Aki személyesen nem tud Budapestre látogatni, a tévén nézi majd a közvetítéseket. A programokról a közmédia részletesen beszámol.