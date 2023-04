A korábban a zsidók listázására felszólító Gyöngyösi Mártont hívta meg a zsidó húsvétot ünnepelni az amerikai nagykövet

David Pressman amerikai nagykövet a zsidó húsvét, a pészah első napján széderesti vacsorát adott meghívott vendégeknek. A vacsorára pedig meghívta a világ hetedik legantiszemitább emberének választott Gyöngyösi Mártont, aki listázni akarta a zsidókat, gúnyolódott a holokauszt áldozatain és több antiszemita kijelentést is tett – írta meg az Origo.

A portál azt írta, Gyöngyösi meghívásán a kommentelők is megdöbbentek. Volt, aki felsorolva Gyöngyösi rasszista megnyilvánulásait.

„Uram, lenyűgöző látni örömét a magyarországi nácik és kommunisták társaságában” – idézte az egyik kommentelőt az Origo.

We had a fascinating Passover Seder bringing together Hungarians from different perspectives, disciplines, and backgrounds to reflect on the meaning of freedom. Happy Passover. pic.twitter.com/X34kzGkROM

— Ambassador David Pressman (@USAmbHungary) April 6, 2023