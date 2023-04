A Jónak lenni jó! összefogás eredményeit mutatja be húsvétkor a Kossuth Rádió és a Duna

Több mint 180 millió forintot gyűjtött össze a közmédia Jónak lenni jó! tavalyi karitatív akciójában a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének. A Duna és a Kossuth Rádió húsvéti, ünnepi műsora szombaton mutatja be, hogy az összefogás milyen nagy hatása volt a szervezet életére, egyúttal köszönetet is mond minden támogatónak.

A Jónak lenni jó! jótékonysági akciót 2022-ben 11. alkalommal hirdette meg a karácsony előtti időszakban a közmédia, amelynek kedvezményezettje ezúttal a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége volt. Az érdekvédelmi szervezet elsődleges célja, hogy támogassa a vak és gyengénlátó emberek önálló életvitelét és esélyegyenlőségét, ehhez nyújtott segítséget Magyarország legnagyobb médiavállalata. A másfél hónapig tartó karitatív kampány során több mint 180 millió forint gyűlt össze.

A Kossuth Rádióban szombaton hallható Jónak lenni jó! – Köszönjük című műsorban szeretnének köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatták a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét, amely a Jónak lenni jó!-nak köszönhetően nemcsak fenntartani, hanem fejleszteni is tudja szolgáltatásait. A szombat délutáni műsorban bemutatják, milyen hatása van egy ilyen összefogásnak, hiszen az összegből a szövetség munkatársai – többek között – új autót tudtak beszerezni, tandem kerékpárokat vásároltak, megkezdték a Braille-könyvtár fejlesztését, és több vakvezető kutya kiképzésére is lehetőségük van.

A Dunán szombaton 12:55-kor kezdődő Jónak lenni jó! – Köszönjük című műsorban meg is mutatják, hogy eddig mi mindent sikerült megvalósítani a karitatív akció során gyűjtött pénzből. Megtudhatják a nézők, miként könnyíti meg a Braille-kijelző a vakok és gyengénlátók számára az olvasást, továbbá a városligeti Vakok kertjében tervezett fejlesztésekről is bővebben beszámol a műsor. Kiderül az is, hogy milyen nagy hatással volt a Jónak lenni jó! a szervezet életére, hiszen a műsor után Jojó névre kereszteltek egy vakvezetőkutyát.

Kossuth Rádió Jónak lenni jó! – Köszönjük – szombat 13 óra

Duna – Jónak lenni jó! – Köszönjük – szombat 12:55