Megvan az árstoprazzia eredménye: a polcon nem volt, de a raktárban igen az árstopos termékekből

Összesen 430 jogszabálysértést állapítottak meg, és 333 millió forint bírságot szabtak ki a januári árstoprazzia során – jelentette be Szentkirályi Alexandra a csütörtöki kormányinfón.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszámolt a január 23. és 29. között zajló ártstoprazzia eredményeiről. Mint mondta, a magyar kormány azért vezette be az árstopokat, hogy a kereskedelmi egységek azokat valóban be is tartsák, és ne a magyar emberek kárára nyerészkedjenek.

A kormányszóvivő emlékeztetett: nyolc létfontosságú élelmiszer befagyasztásáról döntött a kormány, ezeket ellenőrizték a fogyasztóvédelem dolgozói, és ez után is zajlanak majd ellenőrzések.

468 üzletet érintett a januári árstoprazzia, 334 eljárást indítottak el, ezek közül 83 eljárás megszűnt, 179 ügyben szabtak ki bírságot – összesen 333 millió forintot – 72 eljárás pedig még nem zárult le – foglalta össze Szentkirályi Alexandra.

Emlékeztetett: hamarosan, legkésőbb nyár elején elindul a kormány árfigyelő rendszere, amelynek célja, hogy a lakosság számára elérhetővé váljon egy olyan adatbázis, mely lehetővé teszi a fogyasztói árak alakulásának átlátható módon történő összehasonlítását, valamint megakadályozza a túlárazást.

A kormányszóvivő elmondta, az egyik jellemző szabálysértés az volt, hogy a boltok polcain hiányoztak az árstopos termékek, miközben az ellenőrök látták, hogy a raktáron vannak. A bírságokat most szablyák ki.

„Drága lesz a húsvét a szabálytalankodó üzleteknek” – jegyezte meg Szentkirályi Alexandra

A következő kormányülésen döntünk arról, hogy meghosszabbítjuk-e az árstopokról – felelte újságírói kérdésre Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Mint ismert az árstopok április 31-ig vannak hatályban.