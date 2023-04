Kormányinfó: 333 millió forint bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem az árstopok megsértése miatt

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő sajtótájékoztatót tart a legfrissebb kormányzati döntésekről, amelyet az M1 és a hirado.hu élőben közvetít. Cikkünk frissül.

Gulyás Gergely elmondta, a kormány hosszan foglalkozott az energetikai helyzettel, jó hír, hogy minden forrás rendelkezésre áll ahhoz, hogy a lakossági rezsicsökkentést fent tudják tartani a jelenlegi formájában. Hozzátette, ez az év végéig, vagy akár tovább is fennmaradhat.

A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott segítség ügyében Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette, a kormány beavatkozik a szerződésekbe. A korábbi szabályok szerint egyetemleges szolgáltatásos és a végső menedékes szolgáltatásba tartozó vállalatokat, illetve önkormányzatokat és egyházakat igyekeznek segíteni.

A kormány lehetővé teszi azt, hogy új szerződéseket kössenek a jelenlegi piaci ár szerint, amivel 14 ezer ügyfélnek nyújtanak segítséget, amiből 10 ezer gazdasági társaság. A veszteségeket az MVM-nek kell viselnie, ami nagyjából 15-20 milliárd forintot jelent majd – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszámolt a január 23. és 29. között zajló ártstoprazzia eredményeiről. Mint mondta, a magyar kormány azért vezette be az árstopokat, hogy a kereskedelmi egységek azokat valóban be is tartsák, és ne a magyar emberek kárára nyerészkedjenek.

A kormányszóvivő emlékeztetett: nyolc létfontosságú élelmiszer befagyasztásáról döntött a kormány, ezeket ellenőrizték a fogyasztóvédelem dolgozói, és ez után is zajlanak majd ellenőrzések.

468 üzletet érintett a januári árstoprazzia, 334 eljárást indítottak el, ezek közül 83 eljárás megszűnt, 179 ügyben szabtak ki bírságot – összesen 333 millió forintot – 72 eljárás pedig még nem zárult le – foglalta össze Szentkirályi Alexandra.

Emlékeztetett: hamarosan, legkésőbb nyár elején elindul a kormány árfigyelő rendszere, amelynek célja, hogy a lakosság számára elérhetővé váljon egy olyan adatbázis, mely lehetővé teszi a fogyasztói árak alakulásának átlátható módon történő összehasonlítását, valamint megakadályozza a túlárazást.

Kiemelt képen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Kovács Tamás)