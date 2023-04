Hóban tipegtek a vadkacsák, de a húsvét többi részét sem ússzuk meg havazás nélkül

Húsvétra visszatért a tél – az ország északkeleti részében havazásra ébredtek az emberek. Van ahol már a 10 centimétert is meghaladja a hóréteg vastagsága. Előkerültek a hólapátok és az utakon megjelentek a sószóró autók, a közlekedés több helyen is lelassult, nagyobb baleset ugyanakkor nem történt. A következő napokban marad a télies idő, de a hó korántsem biztos, hogy megmarad.

A tavaszi szünet első napján visszatért a tél az országba. Ahogyan már az előrejelzések is mutatták, több helyen is havazott. Az ország északkeleti részében néhol már a déli órákra 7 centiméternél is több hó hullott, ami péntek estig a 10 centimétert is meghaladhatja.

Nem a tavaszi arcát mutatta az időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében sem. A reggeli órákban kezdett esni a hó Baktalórántházán, és az előrejelzések szerint errefelé péntek estig változó intenzitással várható havazás, havas eső, ez pedig nehezíti a közlekedést is.

Autók közlekednek hóesésben Nyíregyházán, a Sóstói úton 2023. április 6-án (Fotók: MTI/Balázs Attila).

„Rengetegen kelnek útra, annak ellenére is, hogy sokan az elmúlt napokban átcserélték már a téligumikat nyárira, ez pedig nagyon nem alkalmas ez az időjárás arra, hogy így közlekedjenek” – mondta Nagy Boglárka tudósító.

Egyedül a tojások és a nyuszifigurák emlékeztetnek arra Nyírkarászon, hogy közeledik nagypéntek. A településen már a déli órákra 7 centi hó esett.

Sárospatakon is több centiméteres hóréteg állt a parkoló autókon. Az M1 nézői több felvételt is küldtek, amelyeken jól látszik, hogy annyi hó esett, hogy hógolyózni is lehetett.

Hollóházán is előkerültek a hólapátok. Több centiméteres hótakaró vette körül a település húsvéti dekorációját is.

„Körülbelül ilyen 10-15 centi, hát attól függ, hogy hol mennyire fújta össze a szél. Van, ahol kevésbé, van, ahol bőven” – mondta Jassó László helyi lakos.

A debrecenieket is téli időjárás fogadta nagycsütörtökön. Sokaknál újból előkerült a sál és a télikabát.

„Február, március felé jó idő volt, rövid ujjú pólóban voltam, így most meg, hát nem örülök neki, lefagy minden, nem lesz gyümölcs” – mondta Pósán György debreceni lakos.

Tőkés récék a hóval borított Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõn 2023. április 6-án (Fotók: MTI/Balázs Attila)

Délutánra a vármegyében több helyen is a változó intenzitású havazást havas eső váltotta fel.

„Havas út nincs, latyakos, síkos viszont mindenhol van, hiszen folyamatos a csapadék-utánpótlás, nedvesek az utak, ráadásul külterületeken lassan most már köd is képződik” – mondta Pálffy Andrea, az M1 tudósítója.

Az elmúlt napokban országszerte több helyen is fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A Bakonyban, a Börzsönyben és a Mátrában volt a leghidegebb.

Behavazott tulipán (Tulipa) Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõn 2023. április 6-án (Fotó: MTI/Balázs Attila).

Az M1 meteorológusa arról számolt be, hogy a csütörtök reggeli órákban északkelet felől egy ciklon csapadékzónája érte el Magyarországot, és ennek hatására az északkeleti országrészben péntek reggelig több hullámban, változó várható havazás, havas eső.

„A folytatásban is úgy látszik a legfrissebb előrejelzési modellek alapján, hogy a leginkább ebben a térségben fordul elő további havazás. Kiemelten a Nyírségben, ahol öt centiméternél is vastagabb hóréteg alakulhat ki, de a Zempléni-hegység keleti oldalán, illetve a Hajdúság északkeleti részén is képződhet néhány centiméteres vizes, latyakos hóréteg” – mondta Tóth Tamás meteorológus.

Pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég, és már a Dunántúlon is előfordulhat gyenge eső, havas eső. A keleti, északkeleti megyékben további gyenge havazás valószínű. Az északnyugati szél a Dunántúlon megélénkül, olykor helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet a keleti területeken 3 és 5, míg nyugat, délnyugat felé haladva 6 és 12 fok között alakul.

Az előrejelzések azt mutatják, hogy a hétvégére is erősen felhős és borult égboltra, több helyen akár csapadékra is lehet számítani. Eső, havas eső, havazás egyaránt lehet, de a Húsvét utolsó napjaira visszatérhet a tavaszias hőmérséklet.

Kiemelt kép: Behavazott táj a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mádon 2023. április 5-én (fotó: MTI/Vajda János)