AM: Megismerhetőek az idei egységes kérelemhez kapcsolódó jogszabályok

Az új Közös Agrárpolitika (KAP) támogatási időszaka 2023. január 1-jén elindult; az új szabályok lényeges szakmai tartalmát a gazdálkodók az elmúlt hónapokban kiadványokból és tájékoztató fórumokon már megismerhették, a részletszabályokat tartalmazó végrehajtási rendeletek a társadalmi egyeztetést követően válnak véglegessé – közölte az Agrárminisztérium (AM) csütörtökön.

A közlemény szerint a társadalmi egyeztetés a vonatkozó törvényi határidőket figyelembe véve 2023. április 18-ig tart. A tervezetek minden olyan hazai javaslatot és megoldást már tartalmaznak, amelyek megfeleltethetőek az uniós jogszabályoknak, az Európai Bizottság elvárásainak, és az általa elfogadott magyar Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervnek.

A tervezetek ide kattintva érhetőek el és olvashatóak.

Az egységes kérelmek indulásához szükséges nyolc nemzeti végrehajtási jogszabály között három átfogó jellegű, horizontális elem (eljárási kérdéseket rögzítő rendelet, aktív gazda vizsgálat, környezeti feltételesség szabályai), valamint öt, az egyes támogatások részletszabályait rögzítő jogcímrendelet található. Az érintett támogatások az alapszintű-jövedelemtámogatás, az újraelosztó támogatás és az átmeneti nemzeti támogatások, a termeléshez kötött támogatások, a fiatal gazda támogatás és az agro-ökológiai program.

A jogalkotási munkával párhuzamosan a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus kérelembenyújtó felület fejlesztése is befejeződik. Az egységes kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus felület 2023. április 20-án nyílik meg, ekkortól lesznek beadhatóak a kérelmek. Az idei évben, az új szabályokra való tekintettel az Agrárminisztérium eltekint a kérelembenyújtás esetén a késési szankció alkalmazásától, így június 9-ig szankciómentesen nyújthatóak be a kérelmek – jelezte a tárca.

A közlemény szerint a gazdák, az őket segítő falugazdászok, a szaktanácsadók és egyéb közreműködők felkészítése azonban továbbra is folyamatos, a képzések és a fórumok folytatódnak. Érdemes rendszeresen felkeresni a KAP Stratégia Terv ismertetését és a végrehajtással kapcsolatos tájékoztatást szolgáló új tematikus honlapot, amely a https://kap.mnvh.eu/ címen érhető el. Emellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tematikus, valamint a Magyar Államkincstár (MÁK) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapjai is a gazdálkodók következetes tájékoztatását célozzák – írta az AM.

