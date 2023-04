Agrometeorológia: az elmúlt napokban előfordult fagyoknál nagyobb hideg már nem valószínű

Lassan melegszik az idő, a számítások szerint az elmúlt napokban előfordult fagyoknál nagyobb hideg már nem valószínű – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön kiadott agrometeorológiai elemzésében, a honlapján.

Azt írták: a hőmérséklet a múlt hét közepén emelkedni kezdett, pénteken az északkeleti határszél kivételével 16-20 Celsius-fokos maximumok voltak a jellemzőek, majd szombattól lehűlés kezdődött, hétfőn már csak 10 fok körül alakultak a csúcsértékek. Keddtől ismét megjelentek a hajnali fagyok, szerdán pedig a nyugati és középső országrészben többnyire mínusz 1 és mínusz 5 fok között volt a legmagasabb hőmérséklet.

Az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet is erősen ingadozik: vasárnapra nagy területen emelkedett 10 fok fölé a napi átlagértéke, jelenleg 5 fok körül van.

Az elemzés szerint a múlt hét közepe óta országosan többnyire 5-15 milliméternyi csapadék hullott, de kisebb foltokban ennél több is esett. A talajok felszín közeli része az eddig szárazabb kisalföldi és dél-alföldi területeken is sokat nedvesedett, a kora tavaszi aszály az előbbi tájakon is mérséklődött, illetve megszűnt. A középső és mélyebb talajrétegek Sopron környékének kivételével országszerte jó vízellátottságúak.

Az őszi vetések jó állapotban vannak, korán megindult a tavaszi fejlődésük: az őszi búza szárba indult, a repce is a szárnövekedés fázisában jár, megjelent a virágkezdemény is.

Miskolc térségében azonban fagyvédelem nélkül a kajsziban már a múlt héten fagykár keletkezett a mínusz 4,5 fokban, a többi növény esetében még nem látható kár.

A következő napokban mérséklődik az éjszakai lehűlés, az előző napokénál keményebb fagyok nem várhatók – írták.

Hozzátették: a szokásosnál eddig melegebb és a legtöbb helyen kellően csapadékos időben gyors fejlődésnek indult a vegetáció, zöldülnek a mezők, az alacsonyabban fekvő erdők, és az őszi vetések zöld tömege is egyre nagyobb.

A sokéves átlagnál országszerte magasabb a felszín „zöldességét” mutató vegetációs index értéke, a legkisebb arányú pozitív eltérés az Északi-középhegység erdeiben és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gyümölcsösök területén figyelhető meg, mert ott nagy a még ki nem zöldült fák aránya.

Az elemzés szerint a folytatásban eleinte télies, majd a hét végétől már fokozatosan enyhülő időre van kilátás. A kelet felől érkezett légörvény még napokig csapadékot okoz, északkeleten kezdetben főleg hó, havas eső várható, majd egyre inkább az eső lesz a jellemző. A csapadék valószínűsége a hét végén csökken, de még a jövő héten is várható eső, zápor.

A hőmérséklet jócskán elmarad az ilyenkor szokásos értékektől: hétfőig még előfordulnak majd mínusz 1, mínusz 2 fokos éjszakai fagyok, majd keddtől tovább mérséklődik a lehűlés. Napközben is hűvös lesz, északkeleten pénteken is csak 3 fok körül várható a maximum, délnyugaton 10 fok valószínű.

Napról napra lassan enyhül az idő, vasárnap 9-14, jövő szerdán 12-17 fokos maximumokra van kilátás. Az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet napi átlaga csak a jövő héten éri el ismét a 10 fokos értéket – írta a meteorológiai szolgálat.

