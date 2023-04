A Pénzügyi Szemle a Corvinus Egyetemhez került az Állami Számvevőszéktől

A Budapesti Corvinus Egyetem április 1-jével átvette a Pénzügyi Szemle szakfolyóirat alapítói és laptulajdonosi jogait az Állami Számvevőszéktől – közölte az egyetem csütörtökön az MTI-vel.

Ezzel a pénzügyi területen született kutatási eredmények az oktatáson és a tudományos konferenciákon keresztül még szélesebb réteghez érhetnek el – jelezték a közleményben.

A negyedévenként megjelenő Pénzügyi Szemle közpénzügyi szakfolyóiratot 1954 májusában a Pénzügyminisztérium alapította, így csaknem 70 éves múltra tekint vissza.

A lap elsősorban monetáris és fiskális politikai témában született kutatásokat közöl. A Pénzügyi Szemlében megjelenő publikációk célja, hogy hiteles képet adjanak a pénzügyi rendszerről, valamint a közszféra és a nemzetgazdaság működésének főbb vonásairól, a felzárkózási, jövőépítési törekvésekről és a kapcsolódó szakmai vitákról.

Az egyetem közleményében ismertette: a modellváltás óta eltelt négy évben megtöbbszörözte a magasan jegyzett nemzetközi folyóiratokban megjelent publikációinak számát. Emellett egyre több nemzetközileg is elismert szaktekintély érkezik a Corvinusra, elsősorban az egyetemen működő Corvinus Institute for Advanced Studies meghívására. A közgazdasági és társadalomtudományi tudásteremtésben és -terjesztésben a Corvinus nemcsak magyarországi, hanem nemzetközi szinten is fontos szereplővé vált.

A Budapesti Corvinus Egyetem Magyarország vezető egyeteme a gazdasági és társadalomtudományi képzések területén. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány által fenntartott Corvinus középtávú célkitűzése, hogy ezeken a területeken országosan és Közép-Európában is a legjobb felsőoktatási intézménnyé váljon.

Kiemelt kép: Szilveszter Farkas