Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Rendkívül fontos egy önálló, erős védelmi ipar kiépítése

Rendkívül fontos egy önálló, erős védelmi ipar kiépítése – közölte a honvédelmi miniszter a Rheinmetall németországi gyáregységében tett látogatása után.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Honvédelmi Minisztérium MTI-hez szerdán eljuttatott közleménye szerint az alsó-szászországi Unterlüssben elmondta: ahhoz, hogy a magyar emberek biztonságát garantálhassák, fegyvereket kell vásárolni.

Magyarország már eljutott arra a szintre, hogy nem pusztán vásárol fegyvereket, hanem azok gyártói is Magyarországra települnek, „és közösen gyártjuk azokat az eszközöket, amelyek a megújuló magyar haderő jövőbeli eszközei lesznek”

– olvasható.

Hozzátették, a német Rheinmetall vállalattal fennálló együttműködés – amely már stratégiai partnerségi szintre emelkedett – jóval azelőtt elindult, hogy a háborús helyzet következtében egyre több ország kezdte el haderőfejlesztését.

A partnerségnek köszönhetően Zalaegerszegen gyártják a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművet, ennek eredményeképpen a magyar haderőt a németországi mellett a zalaegerszegi gyártósorról legördülő eszközök is erősíteni fogják

– írták.

Hasonlóan fontosnak nevezte a minisztérium a Rheinmetallal közös projektben felépülő várpalotai lőszergyárat is, amelynek jelentőségét – mint írták – hangsúlyozza, hogy a lőszergyártás ma már egész Európát érintő kérdés és probléma.

A kommüniké szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszámolt arról is, hogy az unterlüssi gyárban tett látogatás alkalmával tárgyalást folytattak a Rheinmetall vezetőivel a magyar haderő további fejlesztését célzó együttműködés jelenlegi helyzetéről, valamint jövőbeni irányairól és lehetőségeiről is.

Nemcsak az eszközök beszerzéséről esett szó, hanem magyarországi gyártási lehetőségekről is – részletezte a tárca, jelezve, a haderő erősítése mellett rendkívül fontos az önálló, erős védelmi ipar építése is, amely a magyar haderő ellátási láncának biztosítása mellett a magyar gazdaságot is erősítheti.