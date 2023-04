Soltész Miklós: A kormány támogatja a nemzetiségi kultúra megmaradását, átörökítését

A kormány támogatja a nemzetiségi kultúra megmaradását, átörökítését – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán Pilisvörösváron, a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjainak átadásán.

Soltész Miklós emlékeztetett arra, hogy Pilisvörösvár a magyarországi németség egyik legjelentősebb települése. Kiemelte, a pedagógusok, és a nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek hatalmas munkája mind azt szolgálja, hogy a nemzetiségi kultúra megmaradjon, átörökítődjön és a következő generációk is megélhessék. Ez óriási feladat – folytatta –, ezért támogatja a kormány ezt a közösen elvégzendő munkát.

Az államtitkár felidézte, a nemzetiségi ösztöndíjjal nemcsak a kiemelkedő tanulmányi eredményt ismerik el, hanem a közösségért végzett munkát is. Hozzátette, a kitüntetettek számára az ösztöndíj lehetőségekkel jár, ugyanakkor felelősséggel is, mert rajtuk is múlik majd, hogy fennmarad-e a német nemzetiség helyben, Pilisvörösváron, az országban vagy bárhol a Kárpát-medencében.

Soltész Miklós arra biztatta a diákokat, hogy felnőttként is szolgálják azt a közösséget, amelyre oly nagy szükség van.

Az ünnepi eseményen jelentette be az államtitkár, hogy szerdán jelenik meg a következő ösztöndíj kiírása. Szabóné Bogár Erika igazgató kiemelte, hogy diákjaik számára fontos a nemzetiségi kultúra ápolása, továbbadása, nemzetiségi identitásuk megélése és az ehhez szükséges biztos nyelvtudás megszerzése.

Az intézményvezető emlékeztetett arra, hogy az elmúlt két évben nőtt a pályázók és a nyertesek száma, az idei tanévben négy tanulójuk részesült ösztöndíjban, amely lehetőséget és segítséget jelent céljaik megvalósításához.

A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által aláírt okleveleket Soltész Miklós és Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője adta át.

A két éven át járó ösztöndíj havi harmincezer forint támogatást jelent a 11. és 12. osztályos tanulóknak. A 12 éve indult programban eddig 343 tanuló nyerte el, az idei évben 71 diák kapott ösztöndíjat. Az ünnepi eseményen további elismeréseket vehettek át az iskola azon diákjai, akik az elmúlt időszakban országos versenyeken helyezést értek el.