Százmilliós nagyságrendért buszoztatott a baloldal

Közel százmillió forintot költhetett a baloldal a tavaly március 15-i rendezvény résztvevőinek szállítására – értesült a Mandiner.

A DatAdat Professional Kft. összesen több mint 50 millió forintot, míg a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) mintegy 40 milliót költött buszos utaztatásra, illetve személyszállításra tavaly márciusban – értesült a Mandiner az egyesült ellenzék kampányfinanszírozását vizsgáló hatósági eljárásra rálátó forrásból. A baloldalhoz köthető, az amerikai kampányfinanszírozási ügyben is érintett DatAdat az ellenzéki összefogás március 15-i, Donald Tusk közreműködésével megtartott kampányrendezvényével összefüggésben bízhatott meg egy személyszállítással foglalkozó vállalkozást autóbuszos szolgáltatással.

Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje (k), valamint a korábbi miniszterelnök-jelöltek: Karácsony Gergely (MSZP, Párbeszéd, LMP, j2), Dobrev Klára (j), Jakab Péter (b2, Jobbik) és Fekete-Gyõr András (b, Momentum) 2021. október 23-án (MTI/Szigetváry Zsolt)

Lapértesülések szerint ugyanezzel a céggel márciusban az MMM is szerződött, mégpedig a fenti összegben. Ezek nyomán kirajzolódik a kép, hogy az egyesült ellenzék többszáz, egyenként ötvenfős busznyi résztvevőt fuvarozhatott az eseményre.

Mint azt a hirado.hu is megírta: a hatpárti baloldali összefogás a Műegyetem rakparton tartott nagygyűlést a kampányfinisben, a szervezők pedig büszkén számoltak be arról, hogy mekkora tömeg gyűlt össze az eseményre.

Ismeretes az is, hogy a DatAdat több országon átívelő cégcsoportot hozott létre. Arról korábban beszámoltunk, hogy bécsi cégükben Bajnai Gordonék mellett többségi tulajdonrésszel bír a Higher Ground Labs Fund III LP. Utóbbi szervezet az amerikai Demokrata Párthoz köthető, és „azzal a kifejezett céllal hozták létre Donald Trump elnökké választása után, hogy a Szilícium-völgyből ihletett digitális tudástárral és technológiákkal felrázza a sokkolt Demokrata Pártot annak érdekében, hogy a demokrata értékrendű választók minél nagyobb számba menjenek el választani”.

A DatAdat érintett abban a botrányban is, melynek lényege, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester volt főtanácsadója, Korányi Dávid által az Egyesült Államokban gründolt Action for Democracy (AD) nevű szervezet összesen mintegy hárommilliárd forintnak megfelelő dollárt biztosított a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalomnak. Az összegből bőven jutott Bajnaiék cégének is, aminek észt leányvállalata az Erősítő nevű baloldali oldal adatkezelőjeként is feltűnt.

A DatAdat bevallottan dolgozott az ellenzéki kampányban, besegített például a Partizánnak is.

A Bajnaihoz köthető DatAdathoz az AD-től közvetlenül is érkezett pénz (mintegy 148 millió forint), de az MMM-en keresztül is kapott a cég 1,4 milliárdot. A buszoztatást is megrendelő budapesti cégben korábban áttételesen Bajnainak is volt tulajdonrésze, jelenleg Ficsor Ádám volt szocialista titkosszolgálati miniszter és Szigetvári Viktor egykori MSZP-s kampányfőnök viszi a vállalkozást.

A tiltott külföldi kampányfinanszírozás gyanúját felvető machinációk miatt mind a NAV, mind az Állami Számvevőszék vizsgálatot indított, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai házkutatást is tartottak a cégcsoport székhelyén. A parlament nemzetbiztonsági bizottságának korábban a Nemzeti Információs Központ készített jelentést a pénzmozgásokról, melynek nyilvánosságát feloldották – írta a Mandiner.

Kiemelt kép: Márki-Zay Péter, hat ellenzéki párt közös miniszterelnök-jelöltje (első sor, b2), mellette Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője, (első sor, b), Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke (b2), Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke (k), Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapítója (j3), Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője (j2), Jakab Péter, a Jobbik elnöke (j) az Egységben Magyarországért nagygyűlésén Budapesten, a Műegyetem rakparton 2022. március 15-én. Kunhalmi Ágnes mögött Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke, mögötte takarásban Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt).