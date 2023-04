Kiváló magyar borok és magyar sajtok ízkavalkádja

A sajt a bor legjobb barátja, tartja a mondás. Külön-külön is izgalmas ízkavalkádban tudják részesíteni az embert, de amikor a kettőt egyszerre, szakértelemmel párosítva fogyasztjuk, akkor az egymással harmonizáló és egymást kiegészítő ízek egyszerre emelik magasabb szintre a sajt és a borfogyasztást is egyaránt. Ha pedig hazai, kis tételes magyar borokat párosítunk szintén hazai kézműves sajtvariációkkal, az a köztük lévő kapcsolat kiteljesedését jelentheti.

Kezdetekben a bor-sajt párosítások a maguk útján alakultak ki, aztán ahogy fejlődött a tudomány, úgy vált köztudottá, hogy a sajt ízletesebbé teszi a bort. Egy 2016-os tanulmány, amit a Journal Of Food Science szaklapban publikáltak, bebizonyította, hogy a sajt és bor együttes fogyasztása nagyban emeli az élvezeti értéküket.

Jobban nem is hasonlíthatna egymáshoz ez a két örömforrás, hiszen mindkettő éréséhez idő kell, ahogy ahhoz is, hogy legjobb ízét mutathassa. A sajt és a bor elkészítéséhez is sok tapasztalat kell, minőségüket pedig nagyban befolyásolják az éghajlati és földrajzi körülmények.

Bár a bor és a sajt általában jól érzik magukat egymással, egyáltalán nem mindegy, hogy melyik sajtfajtát melyik borral fogyasztjuk. Igaz, hogy alapvetően mindent az egyéni ízlés határoz meg, de a gasztronómiai kultúrában járatosabbak számára a tendenciák, a sajt- és borpárosítások főbb irányelvei mégis adottak, sőt! Évszázados tapasztalásokon alapulnak.

„Alapvetően a sajt-bor párosításoknál – mint minden bor-étel párosításnál – a »What grows together, goes together« elv a legalapvetőbb, tehát egy bizonyos régióból származó borhoz az abból a régióból származó bor passzol a legjobban” – kezd bele az elemzésbe Tamás Tibor, az N28 sommelier-je.

„De, mint az étel-bor párosításoknál általánosan, itt is vannak örök érvényű igazságok, mint például a Sauternes – Roquefort, Pinot Noir – Gruyere. Én szeretem kipróbálni az extrémebb párosításokat is, mert sosem lehet tudni, hogy milyen rejtett kincsekre bukkanunk egy-egy kóstolás során. Emellett általánosságban elmondhatjuk, hogy az egymástól távol álló ízek legtöbbször jól párosulnak, mint például az édes-csípős, zsíros-savas kombinációk. Az első és legfontosabb, hogy meg kell határozni, hogy mi a célja a párosításnak: új ízeket előhozni, a borral felerősíteni a sajt ízét vagy pont fordítva, esetleg könnyebben fogyaszthatóvá tenni egy-egy intenzívebb ízű sajtot az átlag fogyasztó számára is.”

Április 12-én 18:30-kor az N28 Wine & Kitchen büszkén prezentálja első sajt és borkóstolóját, ahol a Hegedűs Sajtműhely sajt variációit párosítja a legjobb hazai borokkal. Az érlelt sajtokra specializálódott családi vállalkozás sajtkészítő mestere, aki egyben a Magyar Sajtkészítők Egyesületének elnöke is, Hegedűs Imre kalauzolja el a vendégeket a sajtkészítés és a sajt történelem izgalmas világába.

A család 2008 óta foglalkozik sajtkészítéssel és azóta is folyamatosan gyarapítják az ehhez szükséges tudásukat a legmagasabb minőségi színvonal elérése érdekében. A sajtok alapanyagaként szolgáló magyartarka tehenektől származó tejet Dunaharasztiból vásárolják egy bio gazdaságból. A 6 féle sajtot készítő műhelyük egyik kiválósága a család nevét is viselő Hegedűs sajt, mely egy 1 éves érlelésű kemény comte típusú hegyi sajt, mely 400 liter tehéntejből készül és tömege elérhető a 40 kg-ot is.

„A bolygó legegészségesebb terméke a sajt, mert az alapanyaga a tej, ami az utódok táplálására szolgál a születés utáni időszakban, s amelyben minden fontos alkotóelem – mint a zsír, a fehérje, a cukor, a vitaminok, az ásványi anyagok – megtalálható. A sajt esetében mikróbákat, baktériumokat hívtak segítségül a nyerstej emészthetőbbé tételéhez, így válik olyan élvezeti termékké, mint a bor” – állítja Hegedűs Imre.

A kóstolón a kiváló sajtok mellé a poharakba az Ujvári, a Pintér, a Barta, a Von Beőthy és a Harsányi pincészetek kis tételes borai kerülnek.