Együttműködési megállapodást kötött a médiahatóság az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal

Három évre szóló együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) – tájékoztatta a médiahatóság kedden az MTI-t.

Közleményük szerint az OTDT működteti a legnagyobb Kárpát-medencei felsőoktatási tehetséggondozó hálózatot, valamint a tudományos diákkörök országos versenyeit is szervezi. A két intézmény az együttműködés keretében 2026-ig jelentős közös fejlesztéseket valósít meg.

Az NMHH közölte azt is, hogy a következő három évre vonatkozó stratégiai célkitűzésükkel is összhangban, korszerű módszerekkel kívánják támogatni az országos tudományos diákköri mozgalomnak a magyar nyelvű online térben kifejtett Kárpát-medencei közösségépítését, valamint a hírközléssel és a médiával kapcsolatos tudományos kutatásokat is.

A közlemény szerint az együttműködés célja, hogy a magyar egyetemi közösség, a hírközlés, a média, a fogyasztóvédelem, az online tudatosság területén tehetséges kutatókat és felkészült fiatal szakembereket neveljen, valamint, hogy az együttműködés keretei között olyan új, online médiakommunikációs szolgáltatásokat fejlesszenek ki, amelyek több százezer magyar középiskolás és egyetemista számára fogják közvetíteni a tudományos kutatás értékeit és az online médiatudatosság fontosságát.

A megállapodás aláírásáról szóló hírt Koltay András, az NMHH elnöke az Országos Tudományos Diákköri Konferencia győri megnyitó ünnepségén jelentette be és azt az OTDT részéről Weiszburg Tamás elnök látta el kézjegyével – olvasható a médiahatóság közleményében.

Kiemelt kép: MTI/Bruzák Noémi