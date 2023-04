Nevet változtat a Jobbik

Egészen furcsa körülmények között, egy – a Magyar Narancs nevű liberális hetilap részvételével tartott – háttérbeszélgetésen jelentette be Gyöngyösi Márton, hogy 2024-től nem Jobbik lesz a pártjuk neve.

Mint ismert, évtizedek óta Soros György támogatásaival működik a Magyar Narancs, amelynek kiadójába egy, az amerikai spekuláns által finanszírozott médiaalap még 2014-ben szállt be – írja a Magyar Nemzet.

„A 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választásokig Jobbik – Konzervatívok (JK) néven folytatja a Gyöngyösi Márton elnök vezette párt – a névváltoztatást a február 25-i kongresszus fogadta el. Ez azonban még nem a vége, ugyanis pártbéli forrásaink szerint a szervezet megújítására elfogadott tervvel arra vállalkoznak, hogy a Jobbik a nevében is szakítani fog saját szélsőséges múltjával. Ezt az értesülést Gyöngyösi Márton pártelnök is megerősítette” – írja a Magyar Narancs március 30-i lapszáma.

Később még egyértelműbben fogalmaz Gyöngyösi: „A párt nevét a 2024-es választások után megváltoztatjuk.”

Arról is beszámolnak, hogy „a párt új elnevezésében a Jobbik csak azért szerepel még, mert ezzel a választók azonosítani tudják a pártot, de a brand újjáépítése után elhagyni tervezik.”

A Jobbik Magyarországért Mozgalom nevű pártot 2003. október 24-én alapították, azaz a névváltás több mint két évtized után jöhet el. A párt alapító nyilatkozata szerint „a Jobbik Magyarországért Mozgalom előtt álló elsődleges feladat a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból. A Parlamentben a mindenkori jobboldali kormány lelkiismerete kívánunk lenni.”

Ez persze már rég csak történelem,

ugyanis a Jobbik hosszú kokettálást követően 2022-ben éppen a kommunista utódpártból indult erőkkel (MSZP, DK), és különböző liberális pártokkal együtt, közös listával és közös jelöltekkel vett részt az országgyűlési választáson – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Ezt követte idén a névváltás Jobbik – Konzervatívokra, amely ezek szerint csak egy köztes állomás, és vélhetően valamiféle Konzervatívok nevű alakulat lesz majd a „jobbiktalanítás” következő lépcsőfoka.

A cikkből mindenesetre kiderül. hogy az önkormányzati választásokon a Jobbik – Konzervatívok akkor sem indítja pártszínekben a jelöltjeit, ha a velük együttműködő balliberális pártok ragaszkodnak a logókkal való induláshoz. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a tervek szerint a Jobbik 2024-ben a megyei önkormányzati választásokon sem pártlistákkal indulna.

Érdekesség, hogy ki lehet a névváltás hátterében, különösen úgy, hogy ez a személy a mostani bejelentés helyével is összefügghet. A Magyar Narancs szerint ugyanis a Civitas Intézet munkáján alapszik a párt új stratégiája. Közismert, a Magyar Nemzet számolt be először részletesen arról, hogy a Jobbik elmúlt években bekövetkezett fordulatának szürke eminenciása, Teplán István, a Soros-egyetem alapítója. Teplán pedig ma már a Civitas munkatársa. A Civitas honlapja szerint Teplán „ügyvezető alelnökként 1992 és 2007 között szolgálta a CEU-t”, de volt a Gyurcsány-féle Kormányzati Közigazgatási Központ főigazgatója is.

Teplán tehát hosszú évekig tevőlegesen is dolgozott a Soros-egyetem gazdasági igazgatójaként a belvárosi épület felépíttetésén és az intézmény átköltöztetésén, ahogy azt a Magyar Nemzet róla és a Jobbikról szóló, 2020-as írásában bemutatta.

1999. október 6-án a balliberális Népszabadság Transznacionális iskola című cikkében szólalt meg Teplán, sőt a cikk címe is az ő megfogalmazása. Az egyetemet egyébként nem magyarként, hanem az egész régió egyetemeként definiálta az írásban. Teplán egyébként a Forbes 2019 júniusi számában közölt élményei alapján bejáratos Soros György manhattani rezidenciájába és Long Island-i nyaralójába is.

A Magyar Nemzet 2020 végi írásai szerint Soros régi embere 2017-től aktivizálódott a Jobbik körül, 2018-ban pedig csak „Marciként” emlegette a nyilvánosságban Gyöngyösit, hogy 2020-ra már részben közös munkatársakkal dolgozzanak. Ráadásul 2018. október 8-án Volner János alelnök egy olyan fotót mutatott be, ami a Jobbik kongresszusán készült, és amelyen – ahogy Volner fogalmazott a Jobbik vezetőinek írt bejegyzésében – Teplán István „elit helyen, közvetlenül mögöttetek ül, Gyöngyösi Márton külügyes kollégáival.”

Kiemelt kép: Gyöngyösi Márton (MTI/Kovács Tamás)