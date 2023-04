Alapjogokért Központ: Töretlen Orbán Viktor népszerűsége

Guruló dollárok: elemzők szerint egyértelmű, hogy törvénysértés történt

Egyértelmű, hogy súlyos törvénysértés történt, amikor külföldről milliárdokkal támogatták a baloldal tavalyi kampányát – erről beszélt a Kossuth Rádióban az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. Tóth Erik arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak Amerikából, hanem Svájcból is érkezetek guruló dollárok a baloldalhoz. Hétfőn az Állami Számvevőszék számolt be arról, hogy a vizsgálatba a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is bevonják, mert felmerült az adócsalás gyanúja.

