Orbán Viktor: A világháború veszélye nem irodalmi túlzás

A magyar emberekre nézve a háború aggasztó és veszélyes, a világháború veszélye „nem irodalmi túlzás” – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A beszélgetést itt hallgathatja vissza:

Nem kétséges, hogy a háború egyre véresebb és brutálisabb, de

nem látom, hogy a béke mellé álló európai vezetők száma növekedne

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő szerint ettől függetlenül az európai emberek elindultak a tűzszünet és a béke irányába, azonban a vezetőket ez még nem érte el. A nyugati vezetők egyre brutálisabb eszközöket bocsátanak az ukránok rendelkezésére. Ma már az a kérdés, hogy tank vagy vadászrepülő legyen és közel vagyunk ahhoz, hogy a békefenntartók küldése is komolyan felmerüljön – tette hozzá

Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarország a háború miatt veszélyben van és úgy fogalmazott, hogy a világháború veszélye egyáltalán nem túlzás.

Kapcsolódó tartalom

Miután a háború a szomszédunkban van, ezért a magyar emberekre nézve a háború aggasztó és veszélyes, tehát veszélyben van a biztonságunk. És miután

az események a konfliktus kiterjedésének az irányába mutatnak, ezért ez a veszély folyamatosan nő, és a fegyveres harc mérete is nő

– fogalmazott.

„A nyugat egyre modernebb eszközöket bocsát az ukránok rendelkezésére, ezért meggyőződésem, hogy a világháború veszélye nem irodalmi túlzás. Tehát amikor azt mondják európai meg amerikai vezetők, hogyha ez így megy tovább, akkor megérkezhetünk a harmadik világháborúba, ez első hallásra hihetetlenül túlzó mondat, de ott, ahol én dolgozom, és ott, ahol én látom az eseményeket, ez reális veszély ebben a pillanatban” – emelte ki.

Kapcsolódó tartalom

Hozzátette, van jelentősége, hogy melyik ország, miként vélekedik a konfliktus megoldásáról, mivel a világon mindenki érzi, hogy ez világháborúvá terebélyesedhetm és messzi országokat is elérhet.

A nyugatiak azért érzik, hogy Ukrajnát kell támogatni, mert ez a helyes dolog. A világ azonban azt mondja, hogy nem. Értjük, hogy van egy saját szempontjuk, de nekünk is van.

Élni akarunk, enni akarunk. A Nyugatnak is el kell fogadnia, hogy ez egy ugyanolyan erős morális álláspont – fogalmazott a kormányfő.

Kapcsolódó tartalom

A világ ma a magyar állásponton van. Európában kisebbségben vagyunk, a világ azonban a többségében a mi véleményünket osztja – jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint mindennaposak a direkt és indirekt nyomások, illetve zsarolások, hogy Magyarországot belepréseljék a háborúba. Ezzel kapcsolatban azonban nem lehet megkerülni a magyar parlamentet. Ezért van jelentősége annak, hogy az Országgyűlés határozatot fogad el, hogy Magyarország kitart a béke mellett, és tűzszünetet követel.

A magyar álláspont nem arról szól, hogy van egy javaslatunk, hogyan vezessék a béketárgyalásokat, hanem a tűzszünetről. Odáig kell eljuttatni a feleket, hogy ne haljon meg több ember. Ezt követően lesz idejük a békefeltételeken gondolkodni. A békekötéshez az első mérföldkő a tűzszünet.

„Ha van tűzszünet, akkor bármi megtörténhet. Tehát az áttörést a tűzszünet jelenti” – húzta alá.

A békepáti határozati javaslatról szavaz pénteken az országgyűlés, amelyet a baloldal kifogásol. Orbán Viktor elmondta, hogy a háborúval kapcsolatban kormánypártok pozíciója világos. Hozzátette: a baloldal álláspontja is világos, ők háborúpártiak.

Mint a kormányfő kifejtette, egy jó alkalmat adtak a kormánypártok a baloldalnak, hogy csatlakozhassanak „arcvesztés nélkül” a békepárti táborhoz, azonban egyelőre nem látta ennek jeleit. Hozzátette: „meglátjuk ma, hogy szavaznak”.

Kapcsolódó tartalom

Több vezetői nyilatkozat elhangzott az uniós tagállamok között, amely szerint kimerülőben van Ukrajna támogatása.

Orbán Viktor ezzel kapcsolatban elmondta, munkája nagy részét az teszi ki, hogy megfigyeli a háborús fejleményeket, és kollégáinak háborúhoz való álláspontjának alakulását. A miniszterelnök úgy gondolja, hogy az amerikaiak saját érdekeiket nézve álltak bele ebbe a háborúban. Más országok is sodródtak velük a háborúba, tipikusan ilyenek voltak a németek, akik ki akartak maradni belőle, viszont, „mindig tovább lökték őket”.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: az uniós országok többsége nem képviselt háborúpárti álláspontot, most mégis ezt teszi.

A háborúpártiak veszélybe sodorták az egész Európai Uniót – jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő hangsúlyozta, az uniónak a békét kell szolgálnia, ezért jött létre, viszont az figyelhető meg, hogy jelenleg az unió egy háborúpárti intézménnyé vált.

Mint mondta, azt láthatjuk, hogy az unió léte megkérdőjeleződött, mivel feladta azt a két célt, amiért létrejött.

Kapcsolódó tartalom

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy nehéz megítélni egy szankció rövid-középtávú hatásait. A szankciókat nem most vezették be először Oroszország ellen. Azonban azok nem érintették az orosz energiaszektor, most az Európai Unió pedig olyan szankciókat vezetett be, amik már az orosz energiaszektort is érintik, ami megnövelte az inflációt, és visszahatott az európai gazdaságra.

2015-ben is vezettek be szankciókat Oroszország ellen. 2015-ben pedig sok élelmiszert exportáltunk Oroszországnak.

A szankció bevezetése után pedig Oroszország három év alatt kiépítette a saját maga mezőgazdaságát. Most pedig már vagy nem sikerülne, vagy sokkal nehezebben sikerülne exportálnunk élelmiszert Oroszországba, mint a szankciók bevezetése előtt.

Tehát alábecsülni egy ország alkalmazkodóképességét, az végzetes hiba. És úgy látom, hogy az oroszok alkalmazkodnak a rájuk kivetett szankciókhoz

– tette hozzá.

Kapcsolódó tartalom

Az inflációról a kormányfő elmondta, a magyar kormány célja 2023-ra, hogy az év végén az infláció egyszámjegyű legyen. Az infláció magától nem fog csökkenni, le kell törni.

Van egy nemzetközi tudás arra, hogyan lehet letörni az inflációt, ami nem alkalmazható minden országban. Ezt a munkát a kormány elvégezte. „Az első fecskék megjelentek” – fogalmazott Orbán Viktor.

Most már kereskedők és élelmiszerláncok versenyeznek egymással, hogy mely terméket nézve tudnak olcsóbb árat ajánlani.

Kapcsolódó tartalom

A fogyasztóvédelem és a versenyhivatal gőzerővel dolgozik a háttérben, és nem engedjük, hogy inflációs spekuláció alakuljon ki, és akár kereskedők, akár más megpróbáljon az infláción extraprofitra szert tenni.

A kormánynak még van egy feladata: az árstopokat ki kell vezetni, de amíg az infláció nagyon magas, addig ezt nem lehet megtenni

– jelentette ki a miniszterelnök.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán