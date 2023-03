Ma sem árt, ha nálunk van az esernyő, mutatjuk, hol számíthatunk esőre

Átmenetileg emelkedik a hőmérséklet, és egy időre a hajnali fagyok is búcsút intenek.

Délelőtt a Dunántúlon, majd a déli óráktól keleten is megnövekszik a felhőzet, ezért erősen felhős idő várható – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

(Fotó: met.hu)

A legtöbb napsütés az ország déli részén valószínű. A nap második felétől újra több helyen várható eső, zápor, egy-egy helyen zivatar is. Megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 16 és 21 fok között valószínű, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 9 és 13 fok közé hűl le a levegő.

(Fotó: met.hu)

Estére egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, viszont az ország déli részén erősen felhős, borult marad az idő. Főleg az éjszaka első felében még több helyen fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar, az éjszaka második felében már csak a déli, délkeleti határ mentén lehet gyenge eső.

(Fotó: met.hu)

A nyugatias szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 10 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció.