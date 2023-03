Hozzájárult a 2023-as költségvetés módosításához a Költségvetési Tanács

A Költségvetési Tanács (KT) hozzájárult a 2023-as költségvetés módosításához csütörtöki ülésén – tájékoztatott a KT a honlapján, ahol közzétette véleményét.

Az Országgyűlés szerdán kezdte meg a 2023-as költségvetés módosításának tárgyalását. A tavaly benyújtott törvényjavaslatban foglaltakhoz képest az Országgyűlés által elfogadott előirányzat-változtatások azonos összegben növelik a központi alrendszer 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét.

A módosításokkal a központi alrendszer pénzforgalmi hiánya nem változik, és ezáltal az államadósság összege sem. Ugyanannyi marad az államháztartás uniós módszertan szerint számított hiánya is.

A KT szerint a javaslatban foglalt módosítások összességében az államadósság-szabály érvényesülésére vonatkozó korábbi megállapításának felülvizsgálatát nem tették szükségessé.

A tanács felhívta a figyelmet, hogy a módosított költségvetést is kockázatok övezik. A határozat szerint így a költségvetés végrehajtása során szükség van a költségvetési szervek részéről reális, fenntartható, ugyanakkor a közfeladatok ellátását nem veszélyeztető takarékossági intézkedések meghozatalára.

Ellenkező esetben ugyanis a közszolgáltatások zavartalan teljesítése jelentős többletkiadásokat tesz szükségessé, ami kockázatot hordoz az államadósságcél elérésére.

Az energiaárak emelkedésének részleges kompenzálása ellenére a közfeladatok ellátását finanszírozó előirányzatok reálértéke több területen számottevően csökkent, így az ebből adódó feszültségek kezelése a költségvetés végrehajtása során további kiemelt figyelmet érdemel – írták.

A tanács ezáltal is szorgalmazta a költségvetési deficit csökkentését, hiszen ez a előmozdítja az egyensúlyok helyreállását a gazdaság más területein is. A grémium továbbra is szorgalmazza a GDP-arányos 3 százalékos hiány mielőbbi elérését, amennyiben azt a gazdasági körülmények megengedik.

A KT üdvözli azt a törvényjavaslatban szereplő rendelkezést, hogy amennyiben 2023-ban a GDP reálértéke 1,5 százalék felett nő, akkor az így keletkező, a nyugdíjprémium tervezetten felüli összegével csökkentett többletbevételt a hiány mérséklésére kell fordítani. Az államadósság-mutató az egységes javaslat szerint a 2022. év végi 73,5 százalékról 2023 végére 69,7 százalékra mérséklődik.

A tanács véleménye szerint az adósságmutató kitűzött csökkenése összhangban van a törvényjavaslat feltételéül használt makrogazdasági pályával, és a kijelölt költségvetési folyamatokkal.

Ennek alapján Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény – módosítások figyelembevételével történő – végrehajtása során a 2023. év végére várható GDP-arányos államadósság mértéke megfelel az Alaptörvényben foglalt csökkenő követelménynek.

A 3,8 százalékpontos tervezett csökkentés azt jelenti, hogy az államadósság-szabály akkor is teljesül, ha a makrogazdasági feltételek a kormányzati prognózisban foglaltaknál lényegesen kedvezőtlenebbül alakulnak.

Az államadósság-mutató mértékét a Stabilitási törvény rendelkezései szerint állapították meg, és az Alaptörvényben foglalt követelmény is teljesül, így a tanács megadja az előzetes hozzájárulását a javaslat zárószavazásához – szerepel a közzétett határozatban.

