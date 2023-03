48 perc: „Ha feszült a viszony, akkor van igazán szó pénzről” – életszerű, hogy nem tudtak a baloldali pártvezetők a guruló dollárokról?

Elemzők: Lebukott Gyurcsány Ferenc és felesége, DK-s jelölt cégéhez is gurultak a dollárok

Korábban Gyurcsány Ferenc és felesége, Dobrev Klára is arról beszélt, hogy nem tudtak a pénzről, illetve arról, hogy ami jött, az hová lett, elemzők szerint azonban most „lebuktak” – számolt be az M1 Híradó.