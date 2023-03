Megnyílt a 41. Construma Nemzetközi építőipari szakkiállítás Budapesten szerdán, a Hungexpo területén több mint 400 magyar és külföldi kiállító mutatja be termékeit és szolgáltatásait március 29. és április 2. között.

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára a rendezvény megnyitóján elmondta, hogy fordulóponthoz érkezett az építésügy: az elmúlt évek mennyiségi növekedését most minőségi változásnak kell követnie. Az államtitkár úgy véli, hogy ezt a magyar építőipar képes „megugrani”, biztató az ágazat jövője.

Arra is kitért, hogy az építészet, az építésgazdaság ügye kormányzati szintre került, és elindult a jogszabályalkotási folyamat, amely a beruházási törvény és a magyar építészetről szóló törvénytervezet formájában már kézzel fogható eredménnyel járt. Folyamatos a párbeszédben a szakmával – tette hozzá az államtitkár.

Lánszki Regő kiemelte, fontos kormányzati cél volt és marad a jövőben is, hogy Magyarországon elsősorban magyarok építsenek magyaroknak.

Az államtitkár úgy vélte, az infrastrukturális fejlesztések, az állami beruházások és a családok lakáshoz juttatásának támogatása egyaránt célt ért. Utóbbinál példaként említette, hogy az elmúlt 7 évben 110 ezerrel nőtt a lakásállomány az országban, és jelenleg a magyarok 92 százaléka saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik.

Most ezt a mennyiségi növekedést minőségi változásnak kell követnie – jelentette ki Lánszki Regő, aki egyúttal hozzátette, hogy ezen felül technológiai változásnak is be kell következni.

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A minőségi változást közvetlenül is támogatják majd, amikor elősegítik az innovációt, és a helyettesítő termékek piacra jutását. Támogatásokkal, pályázatokkal ösztönzik majd a gyártókat, hogy a kutatás fejlesztési tevékenységüket a Magyarországon lévő telephelyükön végezzék. Emellett új technológiák és innovatív építési termékek Magyarországra történő behozatalát és azok alkalmazását, gyártását is ösztönözni fogják.

Helyettesítő termékek kutatását, piacra vitelét is kiemelten támogatják majd azon építési termékek körében, ahol az import függőség nagy mértékű vagy előállításuk energiaigénye magas.

Hangsúlyozta, hogy minden területen motiválják a magyar építőanyagok felhasználását.

Többek között a közbeszerzéseken is előnyt fognak élvezni azok a cégek, amelyek magyar termékekkel dolgoznak.

Az államtitkár közölte, konkrét lépéseket tesznek azért, hogy a magyarországi építőipari vállalkozásoknak munkát szerezzenek akár belföldön, akár külföldön, és ha a helyzet megkívánja, akkor közvetlen plusz költségvetési forrásokat fognak szerezni az ágazatnak.

A helyszínen kiadott közlemény szerint a Construmával egy időben rendezik meg a Hungarotherm épületgépészeti szakkiállítást és a 11. OTTHONDesign kiállítást. A szakmai programok és a kiállítás fókuszában a jövő építőipari kihívásai, az energiahatékonyság, az energiatakarékos otthonok és a fenntarthatóság áll.

A megnyitót követően adták át a Construma díjakat. Idén ezt az elismerést a Source Lab Kft., a Szentesi Cserépkályha és az EU-Solar Zrt. vehette át.