Világító homlokzat és 3D betonnyomtató – Magyar cég innovációiért rajong a világ

Piros Attila, a Saint-Gobain Hungary vezérigazgatója a nyolcadik Bizalom Gálán vehette át a legmagasabb üzleti kategória nagydíját, a Leader Of The Year trófeát a nagyvállalati kategóriában. A díjazott vezető nemcsak a cége szakmai sikereire és innovációira büszke, de arra is, hogy munkatársai is a szívükön viselik a vállalat működését és a fenntarthatósági törekvéseiket.

A járvány, a háború és az infláció nehéz helyzet elé állította az elmúlt években a hazai cégeket, ám Piros Attila vezetői stratégiájával a Saint-Gobain Hungary 42 milliárdos vállalattá nőtt, és meghatározó szereplője lett a magyar építőanyag-gyártásnak. A cégvezető katonaként államvizsgázott, és akként szolgált évekig, majd az építőiparban kezdett karriert – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben. Az elmúlt pár év rendkívüli kihívásai megmutatták, mennyire összetett dolog jó vezetőnek lenni. Hitelesnek kell maradnom, magam mellé kell állítanom a kollégáimat még ebben a nehéz helyzetben is úgy, hogy a néha irreálisan optimista elképzeléseimmel súrolom a határokat. Szeretem a cégemet, szeretem a munkatársaimat, szeretek mindig olyan célokat kitűzni, amikkel előrébb jutunk, amikkel sikert és eredményt érünk el, még akkor is, ha az átlagnál jobban kell küzdenünk. Vállalásaink soha nem üres ígéretek, sorra megvalósítjuk őket, elvitathatatlan eredménnyel – vallott cégvezetői politikájáról Piros Attila, aki azt is elárulta, hogy a díj nyerteseként milyen cégvezetői stratégiát követ. – A felelősségvállalás része a mindennapjaimnak, vállalom a kockázatot, nehéz helyzetekben is tartom a lelket a csapatomban. Elengedhetetlennek tartom, hogy jó példát mutassak a cégen belül munkatársainknak, akiknek szükségük van egy élenjáró, határozott, stabil vezetőre, vezérre, emellett jó példa szeretnék lenni partnereinknek és a szakmának is. Kazah utcatáblák, világító virágok Dubajban, világító homlokzat Magyarországon Piros Attila arról is szót ejtett, hogy a cég rendkívül fontosnak tartja a fenntarthatóságért való küzdelmet, termékfejlesztéseikre pedig már világszinten is felfigyeltek. Fluoreszkáló és foszforeszkáló építőanyag-adalékuk napfénnyel és mesterséges fénnyel is töltődik, erre pedig még Dubajban is felfigyeltek. „Hiszek a fenntarthatóságban és abban, hogy működésünkkel és termékinnovációinkkal nagyban tudjuk szolgálni ezt a törekvést. Gyártóként a fenntarthatóság már a termelésben megjelenik: minél kevesebb meg nem újuló és minél több újrahasznosított alapanyaggal, az energiafelhasználás folyamatos csökkentésével kiváló minőségű termékeket gyártunk, hogy ezzel biztosítsuk hosszú élettartamukat. Mindez csökkenti a károsanyag-kibocsátást és nagyobb mértékű újrahasznosíthatóságot biztosít. Ez a cég érdeke is, de fontos a következő generációk jövője, környezete is. Termékfejlesztéseinket a fenntarthatósági szempontok vezérlik. Vállalatunk innovációs törekvéseit jól szemlélteti az a tény, hogy 4 termékünkből 1 még nem létezett öt évvel ezelőtt” – fejtette ki, majd hozzátette: legújabb fejlesztésüket nem csak itthon, de világszerte alkalmazzák. „Egy hazai startuppal együttműködve történt a Weber-Neon éjjel világító termékcsalád kifejlesztése. Egy olyan fluoreszkáló és foszforeszkáló építőanyag-adalékot sikerült létrehozni, ami napfényre vagy mesterséges fényre feltöltődik, a sötétben világít, majd később fehéren dereng. Nem tartalmaz semmilyen vegyi, sugárzó anyagot, a piaci sikere pedig minden várakozást felülmúlt. A termék már a következő évben ÉMIN nagydíjas lett. Először fordult elő a nagydíj történetében, hogy valamit 3 kategóriában is a legjobbnak talált a zsűri. Mára kazah útjeleknél alkalmazzák, Dubajban ebből készült virágok világítanak az utcákon, idehaza pedig világító csempefuga és homlokzati dekorfesték készül. Ezek mellett a termékek mellett nincs szükség más fényforrásra. De itt kell megemlítenem, hogy Magyarország első ipari körülmények között működő 3D betonnyomtatóját mi már tavaly bemutattuk a magyar piacon. Ráadásul annak ellenére, hogy a piacunk az előző év második felében beszakadt, közel 5 milliárd forinttal nőtt az árbevételünk a stratégiámnak köszönhetően. A francia központ idén ránk a legbüszkébb, a nemzetközi fórumokat mi tartjuk. A vállalat minden munkavállalója azon dolgozik, hogy a piaci hatásoktól függetleníteni tudjuk magunkat” – számolt be róla Piros Attila. Számos díjjal ismerték el a munkáját Számos vezetői díja mellett igazi innovátor is, amiért a korábbi években ÉMIN 3x nagydíj elismerésben, Gazdaság és Tudomány díjban, illetve Innovációs Nagydíjban részesült. Munkájának köszönhetően a köztársasági elnök által fővédnökölt, az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Tanácsa által védnökölt, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. által működtetett, az energiahatékonysági és megújuló energetikai fejlesztések támogatására létrejött Virtuális Erőmű Program „Legzöldebb vállalat” díjat vehette át 2021 októberében az Országházban.