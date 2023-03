A magyar kormány a gyermekek védelmében nem ismer kompromisszumot

Az LMP az akkumulátorgyárak telepítése ellen szólalt fel, a Párbeszéd zöld fordulatot sürgetett a gazdaságpolitikában, a Mi Hazánk pedig az iskolai bántalmazások elleni hatékonyabb fellépést szorgalmazta napirend előtt kedden az Országgyűlésben.

LMP: A Fidesz-kormány a munkavállalókat is kiszolgáltatja a külföldi vállalatoknak

Kanász-Nagy Máté (LMP) felszólalásában az akkumulátorgyárak Magyarországra telepítése ellen érvelt. A kormányt azzal vádolta, hogy „akkumulátorgyarmattá” akarja tenni Magyarországot, egyszerre akarja kiszolgáltatni az országot a keleti és a nyugati nagytőkének. Szerinte az akkumulátorgyárakra nem csak a természeti kincsek, hanem a munkavállalók kizsákmányolása is jellemző. Az ilyen gyárakban alacsony hozzáadott értékű munkát végeznek, agyondolgoztatják a munkavállókat, az átlagbért meghaladó fizetést csak túlmunkával lehet elérni, és sokszor komoly egészségügyi kockázatot is jelent a munkavégzés – hangsúlyozta.

Kijelentette: az LMP nemet mond erre, és minden legális eszközt felhasznál az akkumulátorgyárak Magyarországra telepítése ellen.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: az akkumulátoriparért hatalmas verseny zajlik Európában, és Magyarországnak érdeke, hogy ebben a versenyben részt vegyen. A gyárak telepítését számos hatóság ellenőrzi, kiemelt figyelmet fordítva a természetvédelemre is – tette hozzá.

Azt is kiemelte: a járműipar Magyarország egyik legjelentősebb iparága, amely rengeteg családnak ad biztos megélhetést.

Párbeszéd: Zöld fordulatra van szükség

Tordai Bence (Párbeszéd) igazságos, zöld fordulatot sürgetett a gazdaságpolitikában, mondván, „falnak ütközünk”, ha így folytatjuk tovább a Föld erőforrásainak kizsákmányolását. Tartós, mély ökoszociális krízisben vagyunk, a kormánypártok által működtetett „rezsim” pedig egyenes úton vezet a kontrollálatlan összeomláshoz – mondta.

Úgy fogalmazott, a globális és történeti perspektívában az Orbán-rezsim lehet, hogy csak „egy kis pörsenés a rendszer testén”, de mégsem mindegy, hogy mit választunk: azt az utat, amely nem vet számot a növekedés korlátaival, vagy az igazságos, zöld fordulat útját, mindenkinek garantálva a méltó életminőséget.

Kiemelte: 2024-ben két – az önkormányzati és az európai parlamenti – választáson is dönthetnek a magyarok, és minél erősebb zöld képviseletre szavaznak, annál jobb lesz Magyarországnak.

Ha a kormánypártok pörsenést jelenetek, akkor az egyszázalékos támogatottságú Párbeszéd vajon micsoda? – tette fel a kérdést reakciójában Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, aki a Párbeszéd névváltoztatására és a baloldal kampányfinanszírozási ügyére utalva megjegyezte: pontosabb lett volna, ha Zöldek helyett a „zöldhasúak” pártjára változtatják a nevüket.

Hangsúlyozta: Magyarország törvényben rögzítette, hogy 2050-re klímasemleges országgá válik, és 2010 óta úgy sikerült növelni GDP-t, hogy közben az egységnyi kibocsátásunk csökkent.

Felhívta a figyelmet arra, hogy 2010 óta jelentősen nőtt a megújulók erőforrások felhasználása is, az áramtermelésben mára 11 körüli a napenergia aránya, amivel az uniós élmezőnyben vagyunk.

Mi Hazánk: Biztonságos iskolai környezetet kell teremteni

Dúró Dóra (Mi Hazánk) az iskolai bántalmazások elleni hatékonyabb fellépést szorgalmazta és egy aszódi, iskolai ügyről beszélt, amelyben két-három gyerek bántalmazta osztálytársait. Szerinte az ügyben a tankerület nem mondott igazat, mert igenis sérült a gyerekek biztonságos iskolai környezethez való joga.

Hangsúlyozta: az ilyen ügyekről általánosságban elmondható, hogy minden esetben az áldozatnak kell odébbállnia, mert a tankerületek és az intézményvezetők nem tesznek megfelelő lépéseket, valamint nincs elég iskolaőr és iskolapszichológus sem a rendszerben.

Ha a kormányoldal valóban komolyan gondolja a gyermekvédelmet, akkor ezekben az ügyekben az áldozatok mellé kellene állnia – hangsúlyozta.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára azt mondta: a kormány a gyermekek védelmében nem ismer kompromisszumot, és sem belföldi, sem külföldi nyomás hatására nem változtat ezen.

Hangsúlyozta: a kormány az iskolai konfliktusok, bántalmazások megelőzésére és kezelésre is figyelmet fordít. A megelőzést szolgálja, hogy 2010 óta dupla annyi, közel kétezer iskolapszichológus dolgozik, a konfliktusok kezelésében pedig speciális felhatalmazással rendelkező iskolaőrök vesznek részt – tette hozzá. A konkrét ügyben alapos vizsgálat után megtették a szükséges lépéseket, fegyelmi eljárást kezdeményeztek több diák ellen – mondta.

Jobbik: Az ukrán gabonaimport kárt okoz a magyar gazdáknak

Bencze János (Jobbik) az ukrán gabonaimport okozta problémáról beszélt. Elmondta: Brüsszel nem fizet kompenzációt, a magyar gazdák pedig tudni szeretnék, mi ennek az oka.

Azt mondta: az agrárkamara dokumentumai már 2021-ben jelezték, hogy probléma lesz az ukrán gabonaimporttal. Ott ugyanis az unióban tiltott növényvédőket is használnak, ami versenyelőnyt jelent számukra. Magyarország nemcsak tranzitország volt az ukrán gabona számára, az lezúzta a magyar gabonatermelőket: tízszer annyi búza érkezik az országba, mint korábban – mondta.

Azt szorgalmazta, hogy hozzák nyilvánosságra azon cégek adatait, amelyek nyerészkednek az ukrán gabonán, valamint azt, hogy szigorúan és részletesen vizsgálják át az Ukrajnából érkező árut.

Azt kérdezte: ha a gazdatársadalom úgy dönt, hogy felemeli a szavát az ukrán gabonaimport ellen, melléjük áll-e a magyar kormány?

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium államtitkára azt felelte: a magyar gazdatársadalom valóban súlyos veszteségetek könyvel el az ukrán válság miatt. Ennek oka az, hogy a szállítmányok jelentős részben nem a Fekete-tengeren jutnak el a célhelyükre.

Kijelentette: a kormány mindent megtesz azért, hogy a kérdésről tovább tárgyalhasson az Európai Unió mezőgazdasági biztosával.

Szerencsétlen szituációnak nevezte, hogy Magyarországon van a legnagyobb vasúti átrakóhely Ukrajna felől. Amikor ezt megerősítették az ukrán gabona elszállítása érdekében, úgy gondolták, hogy vasúton majd Európán keresztül juthat el Afrikába a szállítmány. Annak egy része azonban itt maradt, ami egész Európa gabonapiaci helyzetét felrobbantotta – fogalmazott az államtitkár.

MSZP: A kormány hagyjon fel Horn Gyula lejáratásával!

Újra lejárató kampány indult Horn Gyula néhai miniszterelnök ellen – mondta felszólalásában Molnár Zsolt (MSZP), aki arra szólította fel a magyar kormányt: szálljon ki ebből a küzdelemből, hagyja azt a radikálisokra. Szánalmasnak nevezte, hogy a kormányhivatal megtámadja a főváros döntését arról, hogy Horn Gyuláról nevezett el egy közterületet.

Olyan államférfinak nevezte Horn Gyulát, aki talán legtöbbet tette Kohl kancellár után a német egyesítésért, ezáltal az új európai egység létrehozásáért. A szovjet csapatok árnyékában vágta át a vasfüggönyt – mondta, hozzátéve, a 1994-es kétharmados győzelem utáni önmérséklet példaképét támadják.

Azt is mondta: Horn Gyula 1956-os szerepvállalásával valóban lehetnek kétségek, de Winston Churchill egykori brit kormányfőt sem az ír felkelés vérbe fojtása alapján, hanem komplex életpályája alapján ítélik meg. Horn Gyula sok évtizedes pályafutását egy mozzanat alapján megítélni szerinte szintén hiba lenne.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy felelt: a korszakok és miniszterelnökségek megítélése a történészek dolga, Horn Gyula politikai tevékenysége azonban meglehetősen ellentmondásos, sokakban kelt indulatot.

Rámutatott: Horn Gyulának szerepe volt az 1956-os megtorlásokban. Ha ezt a szőnyeg alá söprik vagy elbagatellizálják, akkor mind a mai napig ellentmondásos a viszonyuk az erőszakhoz, akkor még nem tudták lezárni a Tanácsköztársaságot, 1956-ot és 2006-ot sem.

Azt kérte a képviselőtől, Horn Gyula megítéléséről kérdezze meg azokat, akiket üldöztek, fenyegettek, kisemmiztek, vagy családtagjaikat megölték, kínozták a kommunizmus alatt.

Cáfolta, hogy Horn Gyula kormánya önmegtartóztató lett volna, rámutatva, akkor dobták oda a magyar ipar jelentős résztét külföldi tulajdonosoknak úgy, hogy annak következményeit máig érezzük. Legyalulták a piacot, rablóprivatizációt folytattak – fogalmazott Dömötör Csaba.

Momentum: Az egrieknek kell dönteni az elkerülő út nyomvonaláról

Lőcsei Lajos (Momentum) arról beszélt: Eger ma példát mutat hazafiságból, küzdelemből. Keményen dolgoznak, hogy kiküzdjék maguknak az önrendelkezés jogát, hogy eldönthessék: merre vezessen a várost elkerülő út. Ezért gyűjtik az aláírásokat az erről szóló népszavazáshoz – ismertette.

Felrótta: miközben az egriek többsége a külső elkerülő utat akarja, a hatalom emberei az egrieknek a rosszabb, zajosabb, szennyezőbb belső útvonalat akarja ráerőltetni a városra, a Fidesz egri képviselője pedig eközben semmit nem tett a népszavazásért, sőt új útvonaltervével össze akarta zavarni a helyieket.

Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára szerint a Momentum képviselője csak politikai és történelmi közhelyeket puffogtat.

Kijelentette: Magyarországon a legtöbb gyorsforgalmi út, autópálya és felújítás Orbán Viktor kormányzása alatt valósult meg.

Úgy ítélte meg: Eger fideszes országgyűlési képviselője köszönetet érdemel, alázatos munkájával ugyanis mintegy 90 milliárd forintos beruházást visz a városba. A nyomvonal azonban valóban nem lényegtelen, a kormány ezért figyelembe veszi a helyiek véleményét, függetlenül attól, hogy a népszavazás eredményes lesz-e – közölte.

Az államtitkár átadott a képviselőnek egy meghívót egy lakossági fórumra, amelyet tárcája szervez kedd estére Egerbe a 2019 óta felvázolt tervek bemutatására.

DK: Újabb gondok várhatók a szakrendelők államosításával

Komáromi Zoltán (DK) arról beszélt, hogy siralmas állapotok vannak az egészségügyben, és ez akkor kezdődött, amikor a kormány elvette a kórházakat az önkormányzatoktól; a kórházak színvonala azóta folyamatosan romlik, egyre tragikusabb állapotba kerülnek. Az egészségügyet csak az ott dolgozók áldozatkész munkája tartja életben – vélekedett.

Közölte: most a szakrendelőket is meg akarná szerezni a kormány, de sok önkormányzat nemet mondott a szakrendelők államosítására, mert szerintük ezzel újabb gondok várhatók. Jelenleg is az önkormányzatoknak köszönhető, hogy működnek a szakrendelők – jelentette ki a képviselő, aki szerint a betegeknek és a dolgozóknak is rossz lenne a szakrendelők államosítása.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára úgy válaszolt, hogy amikor a baloldal hatalmon volt, jóval kevesebbet fordított az egészségügyre, mint a jelenlegi kormány. A baloldal akkor a vizitdíjról, a hálapénz legalizálásáról beszélt, miközben ez a kormány olyan béremelést valósított meg az egészségügyben, amellyel kivezethető lett a hálapénz – mondta. Hozzátette: a baloldal kormányon egészségügyi intézményeket zárt be, most mégis rombolásról beszél a kormányt bírálva.

KDNP: Kudarcot vallottak a szankciók

Szászfalvi László (KDNP) kifejtette: ideje belátni, hogy a brüsszeli stratégia, amelynek célja Oroszország térdre kényszerítése volt, kudarcot vallott, Európa saját magát szankcionálja, a szankcióknak káros követkeményei lettek és nem hozták meg a várt eredményt. Béketárgyalásokra, tűzszünetre és a szankciók felülvizsgálatára lenne szükség – jelentette ki.

Szerinte Brüsszelnek esze ágában sincs megvédeni az európaiak érdekeit, az európai gazdaságot.

Azt mondta: ezzel szemben a kormány célja a családok, vállalkozások és munkahelyek megvédése, az ország biztonságának megőrzése, ennek érdekében hozza meg intézkedéseit.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára azt mondta: a kormány szerint ha munka van, minden van, ezért tartja fontosnak a munkahelyek védelmét.

2010 előtt csak egy válság volt, de a baloldali kormány akkor tönkretette az országot – közölte. Hozzátette: 2010 után a kormány egyik legfontosabb célja a munkahelyek létrehozása, a munkanélküliség leszorítása volt.

Kiemelte: most is a munkahelyek megőrzése a cél, és egymillióval többen dolgoznak jelenleg is – a válságok ellenére –, mint 2010-ben.

Fidesz: meg kell védeni a nemzeti érdeket

Csöbör Katalin (Fidesz) hangsúlyozta: sokan hivatkoznak a nemzeti érdekre, ami a kormánypártok szerint egyértelműen a magyar érdeket jelenti. Magyarországnak lehet érdeke az uniós és a NATO-tagság, de ebből nem következik, hogy minden, ami az EU vagy a NATO érdeke, az Magyarország érdeke is – fejtette ki.

Megjegyezte: Magyarország érdekei átnyúlnak a határon, ettől válnak nemzeti érdekké, Magyarországnak kötelessége segíteni a határon túli magyarokat is.

Kiemelte: a kormány folyamatosan igyekszik segíteni a családokat, vállalkozásokat, fejleszteni a településeket. A kormány nem megszorításokkal reagált a nehézségekre, hanem innovatív megoldásokat keresett, hogy győztesen jöhessen ki az ország ebből a helyzetből – mondta.

Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára erre azt mondta: a nemzeti önrendelkezés nemcsak alkotmányos jogainkban létezik, hanem a nemzeti iparban, a magyarok foglalkoztatási lehetőségeiben is. 2010 óta olyan gazdasági eredményeket értek el, amelyek példa nélküliek voltak, ezek közül a legjelentősebb a foglalkoztatás terén elért siker – emelte ki.

Közölte: a kormány további célja az ipari teljesítmény növelése, ehhez újabb beruházások, fejlesztések kellenek. A fejlesztések fő célterülete az ország keleti része, hiszen ott áll rendelkezésre a szükséges munkaerő-tartalék, amelyre építeni lehet – mondta Fónagy János.