Szigorít a Fidesz – így szabnának gátat a külföldről érkező kampánypénzeknek

Májusig szigorít a kampányok és a választási jelölő szervezetek finanszírozását szabályozó törvényeken a Fidesz, az erről szóló javaslaton, illetve a részleteken már dolgoznak a frakcióban – erősítette meg a Mandinernek Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke. A parlamenti képviselő szerint a cél változatlan:

külföldiek, vállalatok, egyéb külsős szervezetek ne „vásárolhassák” fel a képviselőket, polgármestereket, frakciókat.

Ha bármilyen egyesület, párt, vagy egyéb szervezet hivatalosan szeretne jelölő szervezetté válni például a most következő önkormányzati választáson – azaz szerepelhet a szavazólapon, lehet listája –, feleljen meg a pártokra vonatkozó szabályoknak. Vagyis csak magyar természetes személyektől fogadhat el anyagi vagy egyéb támogatást.

„Ne fogadhasson el senki támogatást se hazai, se külföldi jogi személytől, alapítványoktól, ki tudja még, kitől. A dollárbaloldal megmutatta, ez a veszély igenis valós!”

Kifejtette: úgy fair, ha lehetőség szerint minden szereplő azonos feltételekkel induljon a választáson. El kell érni, hogy külföldiek anyagilag ne befolyásolják a voksolás folyamatát, ahogy olyan szereplők sem, akik bár nem alanyai a választójognak (például vállalatok, befektetők), mégis jelentős érdekeik fűződhetnek az választáshoz. Pártokat ma is csak magyar természetes személyek támogathatnak, esetükben ez a korlátozás több évtizede fennáll, s amíg zömében pártok voltak az úgynevezett jelölőszervezetek, nem is volt különösebb probléma – mutatott rá a képviselő.

Reagálnak a kormánypártok az „innovációkra”

Csakhogy az élet változik, újabb innovációk, tulajdonképpen választási csalások tűnnek fel, a jogalkotó pedig akkor jár el helyesen, ha ezekre reagál” – folytatta. A 2019-es önkormányzati, de még inkább a tavalyi parlamenti választás esetében a „hazai dollárbaloldal tett kísérletet szerinte a szabályozás megkerülésére”. Konkrétan:

nem pártként bejegyzett, ám politikai pozíciókra pályázó jelölteket támogató szervezeteken keresztül jelentős külföldi támogatást fogadtak be a kampányokba. Az országgyűlési voksolás esetében jelen állás szerint négymilliárd forintnyi dollárról van szó.

Alapvető különbség, hogy a nemzeti oldallal szemben a dollárbaloldalon nem okoz morális problémát, hogy kilóra meg lehet venni őket.

„A magyar érdekkel szemben politizálnak, támogatják a káros szankciókat, a migránsok beözönlését, és ha rajtuk múlott volna, jóval közelebb sodródtunk volna a háborúhoz, mint most”

– magyarázta a Fidesz alelnöke.

Egyébként a nem túl jól csengő nevű, alapból népszerűtlen baloldali pártok már a 2019-es önkormányzati választásra is helyi fedőszervezeteket hoztak létre, a pártok pedig ezek mögé bújtak, jegyezte meg a volt debreceni polgármester, hozzátéve, ezzel nem pusztán „cselesek” voltak, tulajdonképpen megtévesztve a választókat, hanem egyes esetekben kibújtak a párttörvény rendkívül szigorú szabályai alól is. Egyesületet ugyanis jelenleg bárki finanszírozhat, külföldiek, hazai vagy külföldi vállalatok, alapítványok, egyéb szervezetek.

Ilyen fedőszervezet volt a Mindenki Magyarországa Mozgalom is

– magyarázta Kósa –, ahová a „dollárok gurultak”, de jelentős vidéki finanszírozásról is tudnak. Debrecen esetében pár év alatt mintegy kétmilliárd forintos támogatást biztosított közvetlenül és közvetve „civil tevékenységre” a Soros György nevével fémjelzett Nyílt Társadalom Alapítvány.

Csakhogy a kedvezményezettek Kósa szerint valójában beszálltak a helyi politikába, úgy, hogy közben nem tartoztak a pártokra érvényes rendelkezések alá.

Kósa: Az ellenzék intézményesítette a csalást

Az ellenzék magatartását Kósa Lajos összességében a „csalás intézményesítésének” nevezte, jelezve, ezen, és ehhez hasonló „politikai innovációk miatt szükséges a törvénymódosítás”. Egyenlő feltételek biztosítása, teljes nyilvánosság és a külföldi támogatás tilalma – összegezve ezek vonatkoznának a tervek szerint a pártok mellett azokra a jelölőszervezetekre is, akik beszállnak a választási kampányba.

Kósa egy fiktív példával illusztrálta továbbá, mit hoz majd még a nagyobb szigor.

Íme: „Gipsz Jenő az Előre Alsórekettyésért! jelöltjeként újraindul a polgármesteri székért, az egyesület pedig kampányol, falunapot és majálist szervez, amit az önkormányzat mellett a helyi gazdasági szervezetek is támogatnak, akik később a települési beruházások környékén tűnnek fel kivitelezőként. Ez nem csupán a képzelet szülte forgatókönyv, tudunk fővárosi kerületről, ahol hasonló folyamatok zajlanak. Ezt nem csak bűnüldözési eszközökkel, hanem jó szabályozással is meg kell akadályozni. Ha az Előre Alsórekettyésért! egyesület jelölni akar a jövőben bárkit is az önkormányzati választásra, nem fogadhat el támogatást se hazai, se külföldi jogi személytől, vállalattól, egyebektől” – vetítette előre a módosítást a fideszes politikus.

Két hónapon belül döntés születhet, becsuknák a kiskapukat

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón beszélt a tervekről. Szintén hangsúlyozta:

„Itt az ideje annak, hogy a kiskapukat becsukjuk, s segítsük a választások tisztaságát, az egyenlő feltételek teljesülését, gátat vetve a gazdasági és külföldi szereplők befolyásolási kísérleteinek.”

Kifejtette, mivel jövő május végén vagy június elején, az európai parlamenti választásokkal egy időben lesznek a helyhatósági voksolások, így a következő két-két és fél hónap áll rendelkezésre a szükséges jogalkotási munkához. Ragaszkodnak ugyanis annak az elvnek a megtartásához, hogy a szavazások előtti utolsó egy évben nem nyúlnak a választási szabályokhoz.

Kósa szerint, ha életbe léptetik az új szabályokat, azok betartását, ahogy a pártok esetén, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti. A képviselő hangsúlyozta, a javaslat képviselői indítvány formájában kerülhet majd az Országgyűlés elé a következő időszakban, s bízik benne, hogy teljes konszenzus övezi majd a törvényhozásban. Hiszen ezeket a célokat valamennyi demokratikusan gondolkodó politikus csak támogatni tudja – vélelmezte. „Legyen világos, ki kit és milyen szándékkal támogat a kampányban” – rögzítette Kósa Lajos.

A kiemelt képen Korányi Dávid és Karácsony Gergely főpolgármester (forrás: MTVA/hirado.hu)