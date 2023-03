Mávinform: Az esti órákra a legtöbb helyen újraindult a vonatközlekedés

Az esti órákra a legtöbb helyen újraindult a viharos erejű szél miatt akadályozott vonatközlekedés – közölte a Mávinform hétfő este az MTI-vel.

Hétfő délután a viharos erejű szél a Dél-Dunántúl több vasútvonalán is akadályozta a vonatközlekedést, felsővezetékek sérültek meg, fák dőltek a vasúti pályára. Jelentős késések alakultak ki, vonatpótló buszokat kellett beállítani az utasok elszállításához. A vasúttársaság szakemberei több helyszínen is nehéz körülmények között végezték a helyreállítást az időjárás miatt. Néhány helyen még késő este, éjszaka is folytatják a helyreállítást, ott a vonatközlekedési korlátozások is maradnak – ismertették.

A részletekről közölték, hogy a Kaposvár és Jákó-Nagybajom állomások között estére kijavították a felsővezetéki hibát, újraindult a vonatforgalom. Éjszakáig helyreállhat a menetrend a Dombóvár-Gyékényes vonalon.

Sárosd és Nagylók között is elindulhattak a vonatok, miután eltávolították a kidőlt fát és megjavították a felsővezetéket A Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon éjszakáig helyreállhat a menetrendszerű vonatközlekedés

– sorolta a közlemény.

Hozzátették, hogy Pusztaszabolcs és Dunaújváros között sem kell már pótlóbusszal utazni, újraindult a vonatközlekedés. Adony-Rácalmás-Dunaújváros között a délutáni órákban a viharos szél rongálta meg a vasúti felsővezetéket.

Balatonszárszó és Balatonboglár között dízelvontatással megindult a vonatforgalom.

Már nem kell átszállni pótlóbuszra, de továbbra is jelentős, 30-60, esetenként 60-90 perces késéssel kell számolni a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vonalon, ahol várhatóan kedd hajnalra állhat helyre a menetrend

– írta a Mávinform.

Kitértek arra is, hogy enyhült a viharos szél, így megszüntették a Székesfehérvár és Porpác közötti szakaszra bevezetett 80 kilométer/órás sebességkorlátozást. A Budapest-Székesfehérvár-Szombathely, illetve Zalaegerszeg között közlekedő vonatok menetrendje éjszaka állhat helyre.

Közölték azt is, hogy Záhony és Mándok között 19 óra 45 perckor fa dőlt a sínekre. Az eltávolításáig szünetel a forgalom. A Záhonyból Mátészalkára 19.25-kor elindult személyvonat várakozásra kényszerül. A Záhony-Mátészalka vonalon hosszabb menetidőre kell számítani a két késő esti, éjszaki vonat esetében – áll a közleményben.

