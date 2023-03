Annyit költünk az autóra, amennyiből egy egzotikus nyaralásra is mehetnénk

Kiszámoltuk már valaha, mennyibe kerül a saját autónk, pusztán attól, hogy van? Valóban használjuk és kihasználjuk olyan mértékben, hogy megérje fenntartani, és fizetni utána évről évre a tetemes költségeket? Ma már elavult szemlélet az, hogy saját autó nélkül megáll az élet, hiszen olyan bérlési formák állnak rendelkezésre, amelyeknek köszönhetően, ha akarjuk, naponta másik járművet használhatunk, az utazási céljainknak megfelelően.

Az állandó költségek mellett, mint például a gépjárműadó, a biztosítás, az autópálya-matrica, a műszaki vizsga, a karbantartás, az autómosás és a tisztítás, folyamatosan ki vagyunk téve az üzemanyagárak hektikus változásainak, és nap mint nap vesződhetünk a parkolás nehézségeivel, nemcsak a belvárosban, de sokszor a saját otthonunk előtt is. Nem beszélve arról, hogy az autónk évről évre veszít az értékéből, használattól függően és attól függetlenül is. Megdöbbentő adat, hogy egy jármű teljes élettartamának 90%-át parkolva tölti.

„Ha ezeket a költségeket mind összeadjuk, több százezres nagyságrendű végeredményt kapunk, amellyel minden évben soványabb lesz a pénztárcánk. Amennyiben nem a munkaeszközünk, és nem állandó jelleggel használunk autót, vagy különböző típusú járművekre lenne igényünk, jobb megoldás lehet vásárlás helyett az alkalmi autóbérlés. Akkor pedig, ha feltétlenül szükséges saját autót fenntartani, az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeinket csökkenthetjük az autó bérbeadásával” – emelte ki Gajdos István, a RentBen Kft. üzletfejlesztési menedzsere.

A RentBen Kft. munkatársai kalkulációt készítettek arról, milyen összeget nyel el egy autó, amíg a birtokunkban van. Azt az eredményt kapták, hogy például egy VW Polo vagy egy Fiat 500 esetében egy ötéves ciklus költségeit – amiben a jármű értékcsökkenése is szerepel – visszaosztva havi 118.000 Ft-ot költünk a gépjárműre átlagosan. Éves szinten ez 1.416.000 Ft-ra jön ki, amiből vígan elmehetnénk a családdal akár a Fülöp-szigetekre is.

Ezzel szemben, ha ilyen típusú személyautóra van szükségünk, már 9000 Ft-ért is tudunk bérelni egy napra.

Alkalmazásból is lehet bérelni

Autót bérelni többféle szempontból is hasznos lehet. Ha mégis autóvásárlásra adnánk a fejünket, érdemes alaposan körbejárni, melyik típus lenne számunkra a legoptimálisabb választás, mind kényelem, mind pedig gazdaságosság szempontjából. A bérautók széles választéka erre is kiváló lehetőséget nyújt. De nagy segítséget jelenthetnek akkor is, ha a sajátunkat szervizbe kell adni, és a kieső napokban – gyakran hetekben – szeretnénk enyhíteni a hiányát.

„Képtelenség, hogy annyiféle autónk legyen, ahányféle felhasználási módra lehet szükségünk életünk során. Az autóbérlés viszont megoldás lehet minden esetre. Költözéshez bérelhetünk kisteherautót vagy furgont, utazásokhoz egy kényelmes szedánt vagy terepjárót, jeles alkalmakra választhatunk egy luxus- vagy sportautót, nyári kiruccanáshoz pedig egy kabriót – de ami a legfontosabb, nem vagyunk egyetlen jármű használatára korlátozva” – hangsúlyozta Gajdos István.

A RentBen 2022 májusában jelent meg a hazai piacon, az azóta eltelt időben a 4000-et is meghaladta felhasználóinak a száma. Az alkalmazásba átlagosan napi 30-an regisztrálnak, és havonta közel 250-en aktívan használják a bérbeadási vagy a bérlési lehetőséget. Jelenleg közel 200 autó található a rendszerben, számuk dinamikusan növekszik.

Mit vállal egy bérbeadó?

A legtöbb autókölcsönzőnél kategóriánként egy-két típus közül választhatnak a betérők, a kocsikat a helyszínen vehetik át, kaució fejében, és sok esetben kilométer-korlátozással vihetik el a kiszemelt járművet.

„Ezzel szemben a RentBenen magánszemélyek és cégek adják bérbe saját autóikat, sokkal rugalmasabb feltételek mellett. Számos autó kilométer-korlátozás nélkül, kauciómentesen foglalható, és gyakran azt is vállalják a bérbeadók, hogy elviszik a járművet az előre egyeztetett helyre, ahol a bérlő kényelmesen át tudja venni. A szerződéskötés és a fizetés is online történik. Az autókra a bérbeadás idejére teljes körű casco biztosítás köthető, a 2010 után gyártott járművek esetében” – jelezte a RentBen Kft. menedzsere.

A platformon problémás gépkocsival nem találkozunk, csupán 2005 után gyártott modellt regisztrálhat a tulajdonosa, emellett a RentBen lehetővé teszi a bérlők számára, hogy az autó átvételekor díjmentesen lemondhassák a bérlést, amennyiben kifogásolható az autó műszaki állapota.

„A RentBenen konkrétan azt a járművet vehetjük át, amit kiszemeltünk az applikációban. Minden bérleti feltétel látható az adott autó adatlapján, ezért nem kell számolni sem rejtett költségekkel, sem apróbetűs résszel” – tette hozzá Gajdos István.

Bizalmi együttműködés, szigorú szabályokkal

A bérbeadást követően az applikációban értékelhetik egymást a felek, ami mind a bérbeadót, mind a bérlőt arra sarkallja, hogy korrekt, megbízható hozzáállást tanúsítson az ügylet során. Akiről egymás után két alkalommal is egycsillagos értékelés érkezik, végleg kikerül a rendszerből.

„Így tudjuk biztosítani annak a feltételeit, hogy hosszú távon csak a legjobb, legmegbízhatóbb bérbeadók és bérlők lehessenek jelen a platformon” – mutatott rá az üzletfejlesztési menedzser, aki azt is elárulta, hogy ügyfeleik között találhatók olyanok is, akik életvitelszerűen külföldön tartózkodnak, de amikor ügyintézés, rokonlátogatás miatt vagy bármi más célból hazaérkeznek, bérelt autóval biztosítják a mobilitásukat.

Ma már sokszor ajándékként is többre értékeljük a tárgyaknál az élményeket, amit az a szokás is jelez, hogy gyakran bérelnek kabriókat, magas értékű luxusautókat egy-egy napra pusztán az életérzés, az élmény kedvéért. De sokan kíváncsiak az elektromos autókra is, hogy a környezetvédelmi szempontok mellett mennyire praktikus a használatuk a mindennapokban. A fiatalabb korosztályt pedig az is motiválja, hogy a közösségi oldalakra készítsen fotókat vagy videókat egy-egy különleges járgánnyal.