Adománygyűjtést indított a selmecbányai tűzvész kárainak helyreállításáért a miskolci és a soproni egyetem

Adománygyűjtést indított a március 18-i selmecbányai tűzvész kárainak helyreállításáért a Miskolci Egyetem és a Soproni Egyetem – tudatta hétfőn a két felsőoktatási intézmény az MTI-vel.

A közös közlemény szerint az 1735-ben alapított Selmeci Akadémia utódintézményei támogatásukkal az európai bányászati és kohászati kultúra megteremtésében megkerülhetetlen, tudománytörténeti jelentőségű szellemi értékek megőrzéséhez kívánnak hozzájárulni.

Mint felidézték, március 18-án tűz pusztított Selmecbánya történelmi belvárosában. Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő területet érintő tűzvészben jelentős károkat szenvedett a Szerelembank, a Fritz-ház, a Hellenbach-ház és a Bányászati Múzeum, a 15. században épült Berggerichte (Bányabíróság) épülete, amely a bányászati képzés egykori dokumentumai mellett annak az ásványtani kiállításnak is otthont adott, melynek egyes darabjai még az 1735-ben alapított Selmeci Akadémia tulajdonát képezték.

Az egyetemek azt írták, hogy mint a Selmeci Akadémia utódintézményei aggódó szeretettel fordulnak a súlyos sebeket szenvedett Selmecbánya felé.

„A két intézmény kéz a kézben szeretne segíteni, mert ezt követeli a mai egyetemek tudományos életét megalapozó selmecbányai iskolák szellemisége iránti tiszteletük”

– olvasható a kommünikében.

A közlemény szerint a két egyetem rektora felkérte mindazokat, akik az egyetemek szellemi műhelyeihez tartoznak és „a selmeci hagyományok szerint éltek és élnek”, hogy csatlakozzanak, és támogassák kezdeményezésüket.

Az adományokat a Miskolci Egyetem számlaszámán (10102718-51382100-07005002) fogadják, a közlemény rovatban kérik feltüntetni: „Selmeci adomány”. A két egyetem jelezte azt is, hogy miskolci és a soproni hagyományőrző diákok szakestélyt is szerveznek és az ott befolyt összeget is Selmecbánya támogatására ajánlják fel.