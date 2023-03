Korszerűsítik az ópusztaszeri emlékpark rotundáját

Uniós támogatással korszerűsítik az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark rotundájának energetikai rendszerét, a Feszty-körképnek is helyet adó épület hűtését és fűtését a jövőben jelentős részben megújuló forrásból fedezik majd – közölte a park ügyvezető igazgatója pénteken a helyszínen.

Kertész Péter az egymilliárd forintos költségvetésű beruházást bemutató rendezvényen elmondta, a rotunda (kör alaprajzú épület) az 1980-as években készült el, gépészeti rendszere, nyílászárói mára elavulttá váltak. A Feszty-körkép bemutatására készült épületben 18 állandó kiállítás kap helyet, így a körülményeknek meg kell felelniük a műtárgyvédelmi elvárásoknak, biztosítani kell az állandó hőmérsékletet és páratartalmat.

A rekonstrukciót úgy tervezték meg, hogy a tárlatok a munkálatok idején is nyitva tarthassanak, így a téli szünetet követően az emlékpark már újra várja a látogatókat – hangsúlyozta az igazgató.

Az intézmény energiaigényének nagyobb hányadát a rotunda működtetése fordítják, így a felújítás után az üzemeltetési költségek is csökkenek, illetve a rekonstrukcióval a fenntarthatósági célok eléréséhez is hozzájárulnak. Ez utóbbit segíti az is, hogy bár a rotundát madárvédelemmel látják el, a Natura 2000-es területen működő parkban mesterséges fészkelőhelyeket alakítanak ki – közölte Kertész Péter.

Jablonkai László, a kivitelezést végző, szegedi székhelyű HungaroSun Bt. ügyvezetője elmondta, őszig korszerűsítik a mintegy hatezer négyzetméter alapterületű rotunda hűtési, fűtési, szellőztetési és használati melegvíz-rendszereit.

Az épület homlokzati hőszigetelést kap, kicserélik az elavult nyílászárókat, a fényforrásokat energiatakarékosra cserélik, megújul a Feszty-körkép világítási rendszere is. Az épületet leválasztják a gázhálózatról, a fűtést és a hűtést a jövőben hőszivattyúk végzik, ehhez az energiát 80 darab 100 méteres talajszonda biztosítja majd. A tetőre napelemeket telepítenek, az új gépészeti berendezéseket modern épületfelügyeleti rendszer irányítja majd – ismertette a beruházás részleteit a szakember.