A modern állattartás elengedhetetlen kellékei a takarmánykiegészítők

Minden évben Bangkokban rendezik meg a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági és állattenyésztési szakkiállítását és vásárát, amelyre a világ minden részéről érkeznek az ágazat gyártói és forgalmazói, hogy bemutassák a legújabb termékeket és technológiákat a látogatóknak. Idén egy magyar cég szakemberei is útnak indultak, hogy felkutassák és beszerezzék azokat a hasznos, innovatív termékeket, amelyeket a magyar takarmánypiac is örömmel látna.

Óriási változáson ment át az elmúlt időszakban az állattenyésztési szektor. Az egyre szigorodó európai uniós szabályozások és a melléjük társuló ellenőrzések nyomán a magyar gazdáknak is több szintet kellett emelniük gazdálkodásuk színvonalán, hogy a követelményeknek megfeleljenek.

„Nem túlzás azt állítani, hogy az állattartással szemben támasztott elvárások sok esetben szigorúbbak, mint a humán területeken. Például az ivóvíz minőségét egy nagyüzemi állattartó telepen komolyabban górcső alá veszik, mint egy ötvenezres lélekszámú településen” – avatott be Bódi Zsolt okleveles agrármérnök, a NeoCons Plus Kft. ügyvezető igazgatója.

Higiénia és minőségi takarmány



Egy gazdálkodó számára az egyik legnagyobb fenyegetettség, ha állatállományában betegség üti fel a fejét, hiszen az könnyen elterjedhet, nagyszámú áldozatot követelhet. Egy ilyen helyzetben nem csak egy vállalkozás, de sok család megélhetése is veszélybe kerülhet. Éppen ezért lényeges a gazdaságok komplex védelme, ami mind a higiéniai, mind pedig a takarmányozási területekre kiterjed.

„Egyik sem működik a másik nélkül. Egy koszos, kórokozóktól hemzsegő környezetben hiába használunk minőségi, vitamindús takarmányt, de ugyanígy igaz, hogy hiába csillog-villog minden egy gazdaságban, ha az állatok közben rossz minőségű, toxinos alapanyaghoz jutnak” – hívta fel a figyelmet Bódi Zsolt.

Arra is rámutatott, hogy az ivóvíz tisztaságán túl kiemelt figyelmet kell fordítani a padozat és a berendezés higiéniájára, de a levegőminőségnek is kardinális szerepe van az eredményes gazdálkodásban.

Csak kezelés idején használható antibiotikum!



Korábban jellemző volt az állattenyésztők egy részére, hogy antibiotikumot alkalmaztak, nem csak betegség esetén, de bizony hozamfokozásra is. Több tejért, tojásért, húsért folyamatosan gyógyszerezték állományukat, aminek emberekre káros hatásához kétség sem férhet.

„Ma már nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a gyógyszerek, főként az antibiotikumok használatára is. Kizárólag állatorvos írhatja fel, és csakis a kezelés idején lehet őket alkalmazni, a szükséges ideig” – ismertette az okleveles agrármérnök, aki azt is elárulta, hogy 20 éve szenvedélyesen képviseli ezt a területet. Célja, hogy gyógyszer- és GMO-mentes takarmánykiegészítőket készítsen a magyar gazdák számára.

2011-es elindulása óta a kis „garázsvállalkozás” több mint húsz főt foglalkoztató vállalattá nőtte ki magát, és a magyar piac mellett már nemzetközi térhódítását is megkezdte. Hitvallásukká vált az ismert darwini idézet: „Nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra.”

Premixek és takarmánykiegészítők



A takarmánykiegészítők szerepe éppen olyan, mint emberek esetében a táplálékkiegészítőké. A takarmányba kis mennyiségben kell belekeverni, különböző vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmaz, az állatok egyedi igényeit figyelembe véve. A premix pedig úgynevezett előkeverék, amely akár a teljes takarmány 10-20%-át is kiteheti, és rendkívül hatásos módon járul hozzá az állatállomány egészségének megőrzéséhez.

„A felelős gazdák ma már nem takarmányoznak ezek nélkül, mert tudják, hogy hosszú távú céljaik elérése érdekében nem lehet a minőségi takarmányozáson spórolni. Működésünk célja, hogy a legjobb minőségű termékeket elérhető áron biztosítsuk a magyar állattenyésztőknek. Erre saját gyártó üzemünk is lehetőséget ad, emellett az edukációra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy segítsük ügyfeleinket a termékválasztásban. Bangkokba azzal a céllal mentünk, hogy magunkkal hozzuk azt a szellemiséget, ami tovább erősítheti termékeink minőségét” – zárta gondolatait a NeoCons Plus Kft. ügyvezető igazgatója.

A kiemelt kép illusztráció.