Navracsics Tibor: Két vármegyének lehet önálló gazdasági profilja

A főváros mellett Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye fejt ki kiemelkedő gazdasági teljesítményt és esélyük lehet, hogy Budapesthez képest önálló gazdasági profillal rendelkező vármegyék legyenek – mondta a területfejlesztési miniszter Komárom-Esztergom vármegye gazdasági évnyitóján csütörtökön, Naszályon.

Navracsics Tibor hozzátette, Komárom-Esztergom vármegyét az ipari parkok vármegyéjének is lehet nevezni. Az itteni ipari parkok nagyságukból adódóan is meghatározóak az egész nemzetgazdaság számára, és a még rendelkezésre álló területek további fejlesztéseket is lehetővé tesznek.

Kapcsolódó tartalom

A miniszter Budapestről szólva elmondta, hogy jóval az európai unió átlagos fejlettsége felett teljesít, de szoros versenyben kell helyt állnia a szomszédos fővárosokkal.

„Ha Budapest nem kapja meg a megfelelő támogatást, ha leszakad a fővárosok közötti versenyben, annak az egész magyar nemzetgazdaság a kárát látja”

– jelentette ki Navracsics Tibor.

Szerencsés László, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, vállalkozóik körében mindennapi tapasztalat, hogy Komárom-Esztergom vármegye gazdaságának helyzete stabil, és a gazdasági teljesítőképesség statisztikái is ezt támasztják alá.

Területileg az ország legkisebbjeként, a vármegyék által előállított bruttó hazai termék közel öt százalékát itt termelik meg. A vármegyék közül Komárom-Esztergomban a legmagasabb az egy lakosra jutó termelési érték, az országos átlag 2,6-szorosa.