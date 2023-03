Gulyás Gergely: Magyarország nem támogat semmilyen olyan lépést, amely a háború eszkalációjához vezet

Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tart Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kövesse a hirado.hu-n élőben.

Az Országgyűlés jövő héten dönt a benyújtott békepárti határozatról, ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta kérnek minden politikai erőt, hogy pártpolitikától függetlenül támogassák a határozatot, hogy ezáltal a magyar emberek akaratát is meg lehessen erősíteni.

Magyarország továbbra is minden humanitárius támogatást megad Ukrajnának – hangsúlyozta a miniszter.

Gulyás Gergely elmondta, a kormány tegnap röviden tárgyalt több aktuális ügyet is. Továbbra is a legfontosabb téma az Ukrajnában zajló háború aktuális állása. Az elmúlt hetekben több nyilatkozat látott napvilágot, ami komoly aggodalomra ad okot – tette hozzá a miniszter. Ezek a kijelentések nem a béke, hanem az eszkaláció irányába mutatnak – hangsúlyozta.

A magyar kormány továbbra is a béke mellette áll, és fegyverszállításokban hazánk továbbra sem vesz részt.

A NATO haderőfejlesztéséről is szólt a miniszter, aki emlékeztetett, hogy a NATO nem léphet be háborúba, csak ha egy tagállamát külső támadás éri. Tagállamok védelmi eszközeinek és védelmi kapacitásának fejlesztésében részt veszünk. Magyarország a NATO részeként teljesíti a rá háruló feladatokat, de a NATO szabályainak megfelelően ezt is csak védelmi céllal teszi.

Az Európai Unió is aktívabb lett a katonai területen, ez – a miniszter szerint – helyes. Emlékeztetett, hogy Orbán Viktor miniszterelnök volt az első, aki egy közös haderő felépítését szorgalmazta az Európai Unióban már évekkel ezelőtt.

Közös lőszerbeszerzés is lesz az Európai Unióban, bár lesznek tagállamok, amelyek a lőszereket Ukrajnának adják át, Magyarország azonban nem fogja ezt a példát követni.

Az M1 kérdésére Gulyás Gergely elmondta, a kormány fenntartja az infláció mérséklését szolgáló intézkedéseket. Emlékeztetett: az elmúlt hetekben az infláció csökkenő pályára állt. A miniszter szerint ez a folyamat nyáron felgyorsulhat, az év végére pedig el fogjuk érni, hogy egyszámjegyűvé válik a pénzromlás mértéke hazánkban.

Az árstopokat és egyéb intézkedéseket addig kell fenntartani, ameddig az infláció jelentősen nem csökken – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A tűzszünet és a béketárgyalás vezetnek el arra az útra, amely mindkét fél érdeke – hangsúlyozta Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy a harmadik világháború kockázata soha nem volt olyan nagy, mint manapság. Ezért