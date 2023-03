Alapjogokért Központ: Brüsszel „szankciós inflációjának” letörését segíti a GVH vizsgálata

Brüsszel szankciós inflációjának letörését segíti a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálata – közölte az Alapjogokért Központ csütörtökön az MTI-vel.

Brüsszel egy ideig azt mondta, hogy az orosz energiahordozók nem eshetnek a szankciós csomagok hatálya alá. 2022 első féléve azzal telt, hogy a nyilvánosság előtt folyó szankciós vita, majd az energetikai szankciók folyamatos lebegtetése és későbbi bevezetése súlyos ellátási zavarokat okozott a piacokon. Az államok pánikvásárlásai pedig olyan keresletet okoztak, amely soha nem látott magasságokba lökte az energiahordozók, és ennek következtében egy sor más termék árát. Ha az energia ára elszabadul, akkor az minden más terméket, például az élelmiszereket is jelentősen drágítja – írták.

Felhívták a figyelmet arra, hogy ez a hatás érzékelhető Magyarországon is. Olyan élelmiszerek ára lőtt ki a brüsszeli szankciók miatt, amelyek korábban jelentősen olcsóbbak voltak. A helyzet kezelésére vezette be a kormány az árstopok rendszerét, hogy ezzel az eszközzel védje a magyar embereket az alapvető élelmiszerek árának folyamatos emelkedésétől. Bizonyos termékeket tehát ársapka védelmez jó ideje. Eközben ugyanakkor megfigyelhető volt, hogy minden más termék ára jelentősen megemelkedett; talán már azon a mértéken is túl, mint amit a brüsszeli, szankciós infláció indokolt volna – írták.

Úgy tűnt, az élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó láncok elkezdték jelentősen túlárazni a nem hatósági áras termékeiket, abból a megfontolásból, hogy egyébként is inflációs környezet van, a magyarok beletörődtek ebbe a helyzetbe, ezért úgyis megvásárolják ezeket a mesterségesen megdrágított termékeket. A kormány is érzékelte ezt, ám nem törődött bele a jelentős túlárazásokba, a kereskedelmi láncok nyerészkedéseibe, ezért arra utasította a GVH-t, hogy vizsgálja meg az élelmiszer-láncok beszerzési és értékesítési árait, és ezek jelentős különbségeit – áll a közleményben.

A vizsgálatok hatásosnak bizonyultak: a láncok egymás sarkát taposva, egymást túllicitálva egyre-másra jelentik be óriási akcióikat, leárazásaikat és jelentős árengedményeiket. Ezzel is igazolva, hogy jelentős és indokolatlan túlárazásokkal lehetett találkozni a boltok polcain az elmúlt időkben. Egyben azt is igazolva, hogy a kormány valóban mindent megmozgat az infláció letöréséért. Az árstopok, az ársapkák, a GVH vizsgálatai mind azt célozzák, hogy a Brüsszelből gerjesztett inflációt a kormány végre letörje – olvasható az Alapjogokért Központ közleményében.

