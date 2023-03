A folyamatos fejlődés jelentheti a magyar alma számára a jövőt

Azt tapasztaljuk, hogy nemcsak mi akarunk fejleszteni, hanem a termelők részéről is hatalmas az igény és az akarat, mindenki megértette, hogy most kell megvalósítani a versenyképességet javító beruházásokat – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a Mi lesz veled magyar alma...? – Gonda István emlékkonferencián Debrecenben az Agrárminisztérium (AM) csütörtöki közleménye szerint.

A tájékoztató szerint a tárcavezető rámutatott, hogy az elmúlt két-három év precedens nélküli terheket rótt a mezőgazdaságra, benne az almatermesztésre: a koronavírus-járvány, a munkaerőhiány, a kedvezőtlen időjárási körülmények, az alapanyagok, a műtrágya, a növényvédőszerek és az energiaforrások drágulása, az orosz-ukrán háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika hatalmas kihívások elé állította a magyar agráriumot, de a kormány mindig a gazdák mellett áll. A miniszter elmondta: ebben a nehéz gazdasági helyzetben rendkívül fontos az együttműködés és a szakmaközi szervezetekhez való csatlakozás. Az összefogásban rejlő lehetőségek maximális kihasználása jelentheti most a vállalkozások továbblépésének lehetőségét. Összefogásban, közösségi fellépéssel teremthetők meg leghatékonyabban a piacra jutás feltételei, és ezáltal a zöldség-gyümölcs fogyasztás növekedése is fokozható – szögezte le. Nagy István arról is beszélt, hogy az ágazat érdekében a kormány az ország legnagyobb almatermesztő körzetében, az állami tulajdonú Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. újfehértói telephelyén megvalósította a Szabolcsi Alma Centrum beruházást. Ez az állami szerepvállalással épülő modern posztharveszt, logisztikai és szolgáltató komplexum a térségben élő termelők, termelői csoportok terményét gyűjti össze, tárolja, csomagolja, majd egységes minőségben értékesíti a piac igényeinek megfelelően. A nagyságrendileg 10 ezer tonna befogadóképességű tároló és a hozzá kapcsolódó válogató-osztályozó infrastruktúrával, kutatás-fejlesztési és szaktanácsadási háttérrel jelentős piaci befolyás érhető el. Ami az újfehértói almacentrumnál beválik, az az egész ágazat számára példaértékű lehet – húzta alá Nagy István. Ez pedig nem más, mint a kutatás, a szaktanácsadás és a modern posztharveszt technológiák alkalmazásának hármas egysége. Ez, illetve a folyamatos fejlesztés jelentheti az almatermesztés számára a jövőt. A siker kulcsa tehát a termelőkben rejlik – tette hozzá a miniszter az AM közleménye szerint. A kiemelt kép illusztráció.