Hamis autódiagnosztikai eszközöket és szoftvereket foglalt le a NAV

Hamis autódiagnosztikai eszközöket és autóalkatrészeket, illetve illegális szoftvereket foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy Győr-Moson-Sopron vármegyei vállalkozástól – közölte a vámhivatal szerdán Facebook-oldalán.

Azt írták, a cég ügyvezetője interneten kínálta eladásra a hamisítványokat, amivel hozzávetőleg 95 millió forint kárt okozott a jogtulajdonosoknak.

A pénzügyőrök figyeltek fel a vállalkozás internetes hirdetéseire, amelyekben jóval a piaci ár alatt kínáltak különböző autódiagnosztikai eszközöket és hozzájuk való szoftvert. Volt köztük olyan gyári program is, aminek az eredeti változata kereskedelmi forgalomban nem kapható, még a szakszervizek sem férnek hozzá.

A tájékoztatás szerint

a vizsgálat próbavásárlással indult, a revizorok 54 ezer forintért rendeltek diagnosztikai eszközt és szoftvert, de azokról sem számlát, sem nyugtát nem kaptak.

Az ellenőrzést a pénzügyőrök folytatták, munkájukat a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szakmai Egyesületének (JAF) szakértője is segítette. Megállapították, hogy a revizoroknak átadott autódiagnosztikai eszközök hamisítványok.

Az ügyvezető elismerte, hogy további hamis termékek is vannak a webáruházat működtető cége székhelyén, valamint az ahhoz tartozó melléképületekben és a járművében is.

A NAV munkatársai a cégvezető asztali számítógépét és laptopját is átvizsgálták a JAF szakértőjével, mindkettőn találtak illegális autódiagnosztikai szoftvereket. A lefoglalás előtt lehetőséget biztosítottak arra, hogy a számítógépekről a számára fontos legális tartalmakat átmásolja egy adathordozóra. Az erre a célra elővett külső adattárolón is illegális autódiagnosztikai programok voltak, ezért azt is lefoglalták – ismertette a vámhivatal.

A közlemény szerint

81 hamis autódiagnosztikai eszközt, 552 hamis autóalkatrészt, valamint 80 illegális autóipari szoftvert foglaltak le a NAV munkatársai az ügyvezetőtől.

A NAV szerzői jogok, valamint iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntetőeljárást – tették hozzá.

A vámhivatal kiemelte: a hamisított autóalkatrészek és autódiagnosztikai eszközök kiszűrése fontos, mivel azok nemcsak a gazdasági szereplőknek okoznak jelentős károkat, hanem közlekedésbiztonsági kockázatot is jelenthetnek.

A diagnosztikai eszközöket a járművekhez csatlakoztatva ugyanis hibakódokat lehet olvasni és törölni, de adatok felvitelére, vezérlők aktiválására, programozására is alkalmasak. Ezek a készülékek bevizsgálás nélkül megbízhatatlanok lehetnek, pontatlan, félrevezető adatokkal veszélybe sodorva az autó utasait, és más autósokat is. Ezért a kockázatok csökkentése és a további ágazati piactisztítás érdekében a NAV a jövőben is vizsgálni fogják az autószervizeket, illetve az autóalkatrész-forgalmazókat – olvasható a bejegyzésben.

