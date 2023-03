Újabb pedofil botrány: hétéves gyerekeket zaklatott szexuálisan egy tanár Zalában

Újabb pedofil-gyanús botrány robbant ki, ezúttal Zala vármegyében, ahol a vádak szerint egy tanár „megengedhetetlen módszereket alkalmazott” az óráin. A gyerekek és a szülők történetei bántalmazásról, zsarolásról, szexuális zaklatásról szóltak. A rendőrség jelenleg nyomoz a 61 éves férfival szemben.

Aggódó szülők keresték meg az Origo szerkesztőségét, és beszámoltak arról, hogy a Nagykanizsai Tankerületi Központ (NTK) 2022 áprilisában indított vizsgálatot egy pedagógus ellen, aki az egyik ottani intézményben tanított alsós diákokat. Munkája közben fizikai kényszerítést alkalmazott, illetve szexuális zaklatásnak és lelki bántalmazásnak tette ki a gyermekeket.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A pedagógus ellen vizsgálatot indított az NTK, melyből rendőrségi feljelentés lett. Az Origo úgy tudja, az intézmény vezetője a szülőkkel folyamatosan tartotta a kapcsolatot, a tanulók iskolapszichológusi ellátásban részesültek.

Az NTK elismerte: az egyik fenntartásukban levő intézmény vezetője az előző tanévben jelzett problémát egy pedagógus nem megfelelő tanítási módszereivel kapcsolatban. Az intézmény vezetőjének tájékoztatása szerint a pedagógus nem ismerte el az ellene felhozottakat, és kérte közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. Az ügyben feljelentés történt, információink szerint büntetőeljárás van folyamatban – közölte a tankerület.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: az ügyben a rendőrség kiskorú veszélyeztetésének megalapozott gyanúja miatt szakértők bevonásával folytatja az eljárást egy 61 éves férfival szemben. Hozzátették: 2022. április 12-én indult nyomozás.

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, az elmúlt hetekben több ilyen, vagy ehhez hasonló eset derült ki. Februárban robbant B. Zsolt ügye. A Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola azóta állásából menesztett pedagógiai asszisztense a közösségi médiában dicsekedett azzal, hogy 15 éves fiúszeretője van.

Mindezeken felül kiderült: a férfi homoerotikus videókat is gyártott magáról, amelyhez diákok is hozzáférhettek, illetve arról is beszélt, hogy „a 14 évesek buknak rá”. Miután B. Zsolt videói nyilvánosságra kerültek, feljelentés született az ügyben. A hatóságok házkutatást is tartottak nála, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Egy hajdúsági általános iskola pedagógusáról is kiderült, hogy abúzust követhetett el egy kiskorú diák ellen. Az ügy itt a rendőrségi feljelentést követően már az ügyészség előtt van. Lapinformációk szerint a pedagógus egy nyolcadikos diáklányt csábított el, a feljelentést pedig a szülők tették.

Egy békési általános iskola történelemtanáráról is kiderült: szexuálisan bántalmazott egy 13 éves kislányt. Az esetet a lány apja jelentette a rendőrségen, de a lány vallomásából az derült ki, hogy ő maga is megerőszakolta, elvette a szüzességét, amikor még csak 10 éves volt. Mindkét férfit letartóztatták.

Ugyancsak pedofília gyanújával tartóztatta le a rendőrség Kovács Gábort, az LMP egykori nagyatádi politikusát, aki egy 14 év alatti kisfiúval fajtalankodhatott.

Pikó András és Karácsony Gergely kampányrendezvénye a VIII. kerületi II. János Pál pápa téren, 2019. szeptember 4-én (MTI/Máthé Zoltán)

Mint ismert Pikó András által vezetett józsefvárosi önkormányzat mégis programjába vette a „gyermekek felé irányuló szexuális propaganda” erősítését. A kerület programjában olvasható:

„A tavaly elfogadott gyermekvédelmi törvény óta gyakorlatilag ellehetetlenült az ifjúsági felvilágosító- és érzékenyítő tevékenység, az új jogi kereteken belül meg kell találni annak lehetőségét, hogy folytatni lehessen az ifjúság körében a felvilágosító- és érzékenyítő-programokat.”

Pikó programja szerint a kerület korábbi, fideszes vezetése által elfogadott esélyegyenlőségi programban „nehezen magyarázható módon” nem esett szó az LMBTQ-kisebbségről, a jelenlegi önkormányzat azonban már radikálisan más szemlélettel közelít a szexuális másság kérdéséhez.

Az is olvasható a programban, hogy „a tavaly elfogadott gyermekvédelmi törvény óta gyakorlatilag ellehetetlenült az ifjúsági felvilágosító- és érzékenyítő-tevékenység”, de – mint írták – „meg kell találni annak lehetőségét, hogy folytatni lehessen az ifjúság körében a felvilágosító- és érzékenyítő-programokat.”