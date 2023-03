Petőfi Sándor kutyája néhány éve még BKV-zni is megtanult

Létezik-e ismertebb vers Petőfi Sándor: Anyám tyúkja című költeményénél? A költőóriás 200 éve született, és az emlékév kapcsán már rengeteg újdonság, attrakció született. A legfrissebb, hogy a virtuális valóságot segítségül hívva megelevenednek Petőfi életének fontosabb helyszínei. Ebből a listából nem maradhatott ki az Anyám tyúkja konyhája, sőt még Morzsa kutya sem, aki, mint tudjuk, hegyezi a fülét, ha a költő beszélni szeretne vele. Morzsát egy terápiás mudi alakítja, aki a valóságban egy többszörös Champion-győztes eb és a Kedves névre hallgat.

Ismerősek-e sorok? „Morzsa kutyánk, hegyezd füled, hadd beszélek mostan veled. Régi cseléd vagy a háznál, Mindig emberűl szolgáltál. Ezután is jó légy, Morzsa, kedvet ne kapj a tyúkhusra. Élj a tyúkkal barátságba’… Anyám egyetlen jószága.” Az első igazi vers, amit talán az óvodai mondókák után elsőként tanul meg minden gyerek.

Több mint harminc kutya közül lett Kedves a legjobb

Néhány hete Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata kutyacastingot hirdetett, hogy megtalálják azt az ebet, amelyik hitelesen alakíthatná Morzsát, Petőfi Anyám tyúkja című versének négylábú szereplőjét.

A kutyacasting márciusban véget ért, és április végétől több helyen is meg lehet majd nézni azokat a kisfilmeket, amivel – a speciális szemüvegben – bekukkanthatunk abba a konyhába is, ahol az Anyám tyúkja játszódik.

Petőfi Sándort Bánföldi Szilárd alakítja, Morzsa szerepében pedig Kedves lesz látható, akit több mint 30 kutya közül választottak ki a nem mindennapi szerepre.

„Kedves egy 9 és fél éves mudi és a neve nem véletlen. Ő valóban egy nagyon kedves kutya. Születése óta velem van és már akkor is nagyon bájos kutya volt. Ha leültem a lépcsőre mindig odajött, mellém bújt és a nyakamba hajtotta a fejét. Kereste az emberek közelségét. Néhány évig Budapesten éltünk, egy Üllői úti lakás harmadik emeletén, de Kedves ehhez is tökéletesen alkalmazkodott. Megtanult közlekedni a BKV-n, a buszon, a vonaton. Nem okozott neki gondot a szájkosár, sőt még egy kísérőkutya-vizsgát is megcsináltunk vele”– mesélte Balázs Zsófia, Kedves gazdája, aki aranykoszorús mestertenyésztő és akkreditációs kutyakiképző is.

Kedves, a mudi (Fotó: petofi200.hu)

Még a tyúkkal is barátságot kötött

Azoknak a kutyáknak, akik jelentkeztek Morzsa szerepére, komoly jelentkezési feltételeknek kellett megfelelnie: az állatnak szófogadónak kellett lennie, nyugodtnak és jól szocializáltnak, hiszen a forgatáson egy tyúk is jelen volt.

„Kedves hozzá van szokva a szerepléshez, hiszen rendszeresen járunk vele kiállításokra, de azért a tyúk még neki is kihívás volt. Amíg a kotlós a ketrecében ült, addig nem is volt semmi gond, de amikor ezt elunta, és elkezdte csattogtatni a szárnyait, akkor Kedves is élénkebb érdeklődést mutatott iránta. Azonnal rászóltam, hogy „Nem!”, amire a kutya hátrább is lépett. Nagyon tudta mi a dolga, csakhogy a forgatás alatt viszont közelebb kellett kerülnie a tyúkhoz, úgyhogy onnantól kezdve jött az érzékenyítés, hogy mégis barátságot kössön a szárnyassal. Azt hiszen nagyon jól megoldotta” – mondta büszkén Zsófia a kutyájáról, aki Junior Champion-, Felnőtt Champion-, és már veterán Champion-győztes is.

Miért pont mudi?

Arról, hogy Petőfi szüleinek mudijuk vagy mudi jellegű kutyájuk volt több kutató véleménye is megegyezik.

A mudiról bár már 1773-ból is találtak leírást, mégis a legkevésbé ismert magyar pásztorkutya, még ma is.

Balázs Zsófia érdeklődése is pont ezért esett erre a fajtára.

„Már gyerekkoromban is volt kötődésem a mudihoz, de akkor még ez valahogy a feledés homályába merült. Már felnőttként egy nápolyi masztiffunk volt, akit viszont elütött egy kocsi. Nekünk nem volt autónk, így megfogadtam, hogy ha újra lesz kutyám, akkora lesz, hogy ölbe is el tudjam vinni az állatorvoshoz, ha baj van. Apukám magyarnak nevelt, ezért mikor újra azon gondolkoztam, hogy milyen kutyám legyen a magyar fajták közül kezdtem el válogatni. Bújtam a könyveket és a leírásokat, aztán szűkítettem a kört. A nagytestű ebek, mint a kuvasz, a komondor vagy a vizsla eleve kiesett, de az erdélyi kopó és mudi versenyben maradt. Azóta már erdélyi kopóm is van, de a mudi szeretetem még régebbre nyúlik vissza: több mint 30 éve foglalkozom velük, 1990-ben vettem meg az első mudimat” – mondta az aranykoszorús mestertenyésztő, akinek jelenleg 9 felnőtt és 4 kölyök kutyája van. Mindenkit egyformán szeret, de jelenleg a legbüszkébb Kedvesre, aki, ha nem is filmsztár lesz, de kicsit a figyelem középpontjába került.

Fotók:petofi200.hu