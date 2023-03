„Ott van a sornak a végén Soros György is, ezt kár eltagadni" – Gulyás Márton vallott a Partizán finanszírozásáról

„Tehát igen, valószínűleg ott van a sornak a végén Soros György is, ezt kár eltagadni” – mondja Gulyás Márton a Partizán műsorvezetője, aki egy maratoni, hat órás kérdez-felelek keretében vallotta be, hogy

kapott pénzt az amerikai tőzsdespekulánstól. Gulyás Márton mindezt azzal magyarázta, hogy amit ők csinálnak, az egy drága műfaj.

A baloldali aktivista ezután tért ki arra, hogy pontosan kitől is érkezik hozzájuk a pénz és miből tudták a drága stúdiójukat felépíteni és fenntartani.

A studióban a következő párbeszéd zajlott:

Gulyás Márton: Kaptunk pénzt a National Endowment for Democracy-től, amit ugye az amerikai törvényhozás finanszíroz, kaptunk pénzt a…jaj…

Kérdező: …Sorostól… (gúnyos nevetés a közönségből)

Gulyás Márton: Tőle konkrétan nem, de talán OSI pénzek voltak nálunk, olyan konzorcium, amit az OSI is finanszírozott, az biztos, hogy volt. Tehát igen, valószínűleg ott van a sornak a végén Soros György is, ezt kár eltagadni.

Gulyás Márton ezután kifejti, hogy ő pályázna akár orosz vagy kínai programokban is, de ezek szerinte nincsenek.

A Partizán műsorvezetőjének mostani vallomása ellentmond annak, hogy korábban a baloldali szereplők azt állították: a működésüket támogató amerikai szervezetek, magánszemélyek, mikroadományaiból gyűjtik be a nekik küldött pénzt.

Soros György magyar származású amerikai üzletember (Fotó: MTI/EPA pool/Olivier Hoslet)

A Partizán tavaly decemberben készített egy órás interjút a főpolgármesterrel. A beszélgetésben szóba sem került, hogy Karácsony Gergely tanácsadója, Korányi Dávid intézhette a csaknem négymilliárd forintnyi illegális amerikai kampánytámogatást a magyar baloldal számára.

A Mandiner korábban arról is írt: a Partizán is kaphatott a guruló dollárokból. Az Action for Democracy ugyanis a minap nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentés alapján egyértelműen kapcsolatba hozható azzal a National Endowment for Democracyval, amely a Partizánt is támogatja. Erről maga Gulyás Márton szerkesztő-műsorvezető számolt be korábban.

A lap szerint a YouTube-csatorna a választási roadshowjához szükséges 98 ezer dollárt kapta a NED-től, a könyvelésüket pedig ugyanaz a személy végzi, aki a Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz köthető DatAdat-ügyben is érintett.

